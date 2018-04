24 hodin v Santiagu de Compostela

Paříž sází na Eiffelovku, New York na sochu Svobody a španělské Santiago de Compostela? To je jednoznačně duchovní, kulturní a historickou záležitostí.Pokud totiž hodláte strávit 24 hodin při rozjímání, mít z cesty skutečný kulturní zážitek (toto galicijské sídlo patří například společně s Prahou k evropským městům kultury roku 2000) a navštívit jedno z nejslavnějších poutních míst kontinentu, tak jste rozhodně na správném místě. A nemusíte nijak spěchat: vše se zdá a skutečně i je téměř na dosah. To určitě netušil biskup Teodomiro, který se kolem roku 813 vydal do galicijských hvozdů, aby přišel na kloub zvláštní záři, jež prý odtamtud vycházela. Na onom místě pak objevil kryptu s náhrobky svatého Jakuba Staršího a jeho dvou žáků. Právě tam pak vzniklo nejvýznamnější poutní místo středověké Evropy: Santiago de Compostela. I proto zde při toulkách úzkými starými uličkami narazíte na mnoho kostelů, chrámů, noblesních paláců, kouzelných náměstíček, kamenných domů s podloubími, pod nimiž se skrývají krámky, hospůdky, bary a restaurace, které jsou zvlášť večer nesmírně živé,neboť sem míří hlavně mladí lidé. Za těch čtyřiadvacet hodin tak zjistíte, že Santiago je sice městem starobylým a téměř melancholickým, ale současně romantickým a veselým.vyrážejí do Santiaga de Compostela ze všech míst křesťanského světa, a především pouť svatého Jakuba severem Španělska patří mezi nejslavnější vůbec na celém světě.Na všech trzích v blízkosti Santiaga je vynikající "pulpo a feira" (chobotnice po trhovecku), porce pro dva i s lahví vína stojí necelých tisíc peset. Výborné jsou i "pimientos de Padrón" (smažené papričky z Padrónu). Ze sladkostí vyniká mandlový řez "tarta de Santiago" a z vín Albariňo, Ribeiro či Monterrey. Menu v levnějších restauracích stojí 1000 až 1500 peset.Najdete na internetu na adrese www.compostela2000.org. Na místě vám je poskytnou v turistické informační kanceláři v ulici Rúa do Vilar 43, telefon: 0034981/584081, domluvíte se tam dokonce i česky.Centrem dění je Praza do Obradoiro Zcela proti španělským zvykům však na tomto náměstí není jediná restaurace. Náměstí lemují čtyři rozdílné stavby. Začněte třeba někdejší ubytovnou španělských panovníků, která dnes slouží jako luxusní hotel. Naproti je kolej svatého Jeronýma, v níž je teď rektorát univerzity. Rajoyův palác má pak průčelí klasicistní a katedrála svatého Jakuba, která náměstí dominuje, je na první pohled barokní. Pak ještě navštivte Gelmezírův palác, komplex kláštera sv. Martina Pinaria či Fonsekův palác.Jste sice ve Španělsku, ale v Santiagu de Compostela často prší, a proto si přibalte pláštěnku, hodí se i větrovka, protože zde občas fouká i silnější vítr.Šperk z černého jantaru, ale také keramiku, výrobky ze dřeva či paličkovanou krajku. Populární jsou i figurky sv.Jakuba poutníka či lastury hřebenatky, která je symbolem svatojakubských poutí.Pokud přicházíte k městu po Cestě sv. Jakuba pěšky (alespoň posledních 100 kilometrů), nebo na kole (200 kilometrů), můžete zdarma přespat v ubytovně pro poutníky v komplexu Monte do Gozo (tři kilometry od Santiaga). Ve městě stojí dvoulůžkový pokoj v nejlevnějších penzionech 4000 až 6000 peset (100 peset je asi 22 korun), levný hotel vás bude stát o 2000 až 3000 peset více.Byla postavena v jedenáctém až třináctém století, avšak na její tváři se podepsala i gotika, renesance, baroko i klasicismus. Největším magnetem je v ní románský Portál slávy z roku 1188.