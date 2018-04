24 hodin v Santa Cruz de la Palma

Zjistíte to okamžitě. Třeba hned ve chvíli, když začnete obdivovat historické domy pěkně z prostředka ulice. Místní řidiči na vás totiž nebudou zuřivě troubit, jak byste čekali. Zpravidla trpělivě počkají, až se dost vynadíváte. Pohoda vládnoucí v městě, v němž po staletí kotvily koráby plující do Nového světa, stupňuje romantiku místa Šumící moře připomíná, že město chráněné z jedné strany vysokými horami bylo kdysi jedním z nejdůležitějších světových přístavů, v němž kotvily královské karavely i lodě pirátů. Pečlivě udržované kupecké domy ve staré části Santa Cruz de la Palma jsou dokladem, že obchod s cukrovou třtinou a vínem kdysi přispěl k bohatství a rychlému rozvoji lapalmské metropole. Četné kostely a chrámy zase dokumentují staletý vliv církve na život ostrovanů. Ale pozor, pohoda neznamená nudu. Taverny a kavárničky žijí rušným životem dlouho do noci. Místní si tu vychutnávají svá piva, víno či likéry, pokuřují doutníky zdejší výroby - a rádi se vám pochlubí, že jsou, hned po kubánských; ty nejlepší. Prodavači na rušných trzích nedělají hanbu svým španělským předkům - a pokud se sem vypravíte v době kolem Velikonoc, propukne temperament místních naplno. To se koná obrovský karneval, který si svou barvitostí téměř v ničem nezadá v karnevalem 5 brazilském Riu.



