24 hodin v San Francisku

Pokud nějaké město zaslouží označení kosmopolitní, tak to bude určitě kalifornské San Francisco. Zapomeňte přitom na obrovský most Golden Gate, který je turistickým symbolem celé oblasti sanfranciského zálivu. Ten znají všichni. Město samo se pyšní divokou, rozmanitou a barvitou míchanicí kultur, ras, náboženství a vytváří tak jedinečné ovzduší, jež každoročně láká miliony turistů.Jedním ze způsobů, jak si tuto atmosféru vychutnat, je pouť po pestré směsici místních restaurací. Znalci tvrdí, že zdejší čínská kuchyně možná předčí i produkci v zemi původu. Italské kuchyni ve čtvrti Malá Itálie se sami Italové sice smějí, ale za ochutnání to rozhodně stojí. Neopakovatelný je pak zážitek v některé z nepřeberného množství restaurací rybích, poskytujících požitek z čerstvě vylovených darů moře. Jiným způsobem mohou San Francisco poznat milovníci nákupů. Union Square a jeho okolí nabízí velké obchodní domy, ale to pravé potěšení skýtá množství obchůdků v různých čtvrtích: množství cetek, suvenýrů a oblečků v chaotickém Chinatownu, z bývalé továrny na čokoládu udělané nákupní centrum Ghirardelli Square či obrovské množství stánečků na všech hlavních turistických trasách. Specifickou atmosféru má čtvrť Castro, která je podle místních radních základnou zdejší početné komunity gayů a lesbiček. Milovníci šedesátých let si zase nenechají ujít čtvrť Haight Ashbury.Nejkrásnější výhled na centrum města je z výtahu hotelu St. F rancis Drake .Vlezte si do kabiny, otočte se směrem ode dveří a dívejte se.P anorama, které se postupně odkrývá, stojí za to.Architektuře v centru vévodí špičatá silueta Transamerické budovy.Již poněkud okoukaným symbolem celé oblasti zálivu je most Golden Gate.Alcatraz je pro Američany takřka mýtické místo.P evnost postavená za občanské války se záhy stala federálním vězením. Byli tu vězněny takové veličiny jako známý gangster Al Capone.Místní průvodci tvrdí, že odtud opravdu nikdy nikdy neutekl, i když řada filmů a knih tvrdí pravý opak.Před šesti lety obsadila část přístaviště kolonie tuleňů. Jednoho dne se objevili, potopili část lodí a uvelebili se na molech. Od té doby doplňují řadu atrakcí na Fishermans Wharf.Tady popíjel Jack Kerouack. Stěna V esuvia, oblíbené hospůdky beatnické genera ce, je hned naproti knikupectví City Lights proslulého Lawrencem Ferlingettim. Obé se nachází v centru na Columbus Avenue.Turistickým centrem města je nábřeží Fishermans Wharf.Tady lze ochutnat nejčerstvější plody moře, poslechnout desítky pouličních m uzikantů, nakupovat ve stáncích i v obchodech.Procházku městem lze začít v centru na Union Square (1) .Odtud do kopečka do pestrobarevného Chinatownu (2) .Tam odbočit na nejkrásnější vyhlídku Coit Tow er (3) , což je pěšky jen pro zdatné.Odtud se spusťte k zálivu na Fishermans Wharf (4) .Na jeho konci najdete námořní muze um (5) .Tam je také konečná stanice sanfranciské zvláštnosti - tramvaje, tažené ocelovým lanem pod povrchem vozovky. Vyvezte se nahoru a vystupte u světoznámé klikaté Lombard Street (6) .Z ní se přes živou Columbus Avenue (7) vraťte zpět do centra. K mostu Golden Gate je třeba dojet autobusem či autem, za podívání stojí také park Golden gate vedle hippiovské čtvrti Haight Ashbury.