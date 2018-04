24 hodin v Salcburku

Tichými ulicemi Salcburku stále ještě zní klapot koňských kopyt jako v časech, kdy otevřeným oknem zněla hudba místního chlapce, nadaného Wolfganga Amadea, z něhož se měl rychle stát veliký Mozart. Atmosféra se od těch časů moc nezměnila. Už kdysi cestovatel Humboldt prohlásil, že Salcburk je jedním ze tří nejkrásnějších míst světa. Nejenže je krásný,mimo sezónu je tichý a uvolněný jako by tam stále bylo nedělní dopoledne. Všechno, co je k vidění, si lze projít už za půl dne. Není to podmínka, spíše důsledek toho, že město leží na dálnici do Alp a do Itálie. Je tedy pro české turisty příhodnou zastávkou v půli cesty. To podstatné,Staré město, leží na levém břehu řeky Salzach a je vlastně jednou velikou pěší zónou. Pamětihodnosti od Dóm u přes nákupní uličku Getreidegasse po Mozartův rodný dům lze obejít v jednom okruhu. Salcburk je esencí toho nejlepšího z renesance a baroka. Podobu mu zachránilo jeho zchudnutí v minulém století. Tehdy bylo módou bourat a stavět nově po pařížském vzoru. Salcburk na to však neměl, tedy zůstal tak, jak byl, městem přezdívaným Řím severu. Je napůl rozříznut řekou a navěky stísněn dvěma kopci. Vyjděte na ten, na jehož vrcholu sedí obrovská pevnost Hohensalzburg. Odtud uvidíte město jak na dlani - a tak, jak vypadalo ve svých nejlepších letech. Máte-li fantazii, zachytíte ve vzduchu třeba i nějaký Mozartův motiv. Když ne, můžete si ho odvézt na CD,bratru za dvě stě šilinků.Pravou místní specialitou je »Salzburger Nockerl«, tedy salcburský noček. Je to nadýchaný, ale velmi sytý moučník z mouky a šlehaných vajec, který se podává zalitý malinovou šťávou. Porce pro dva stojí kolem sta šilinků. Všude lze ovšem narazit na stánky, kde se prodávají preclíky a pravý rakouský würstel v mnoha podobách. Místní a dobré pivo se jmenu je Stiegl.Salcburk, to je Wolfgang Amadeus Mozart. Tady se roku 1756 narodil a tady se naučil hrát a komponovat. Ale na skvělé hudebníky město mělo asi nějaký magnet. Narodil se tam také slavný dirigent Herbert von Karajan, působili tam rovněž Franz Schubert a neprávem opomíjený bratr Josepha Haydna Michael. Ve městě také žil kněz Josef Mohr, který napsal slova ke slavné vánoční písni Tichá noc, svatá noc.Tak jako k Pardubicím perník, patří k Salcburku čokoládové koule zvané Mozartovy.Nemohou nechutnat. Laskominu milovanou dnes v celé Evropě i zámoří vynalezl cukrář Paul Fürst roku 1890. Udělal kuličku z marcipánu, obalil ji krémem z nugátu z lískových oříšků a nabodl na dřevěnou špejličku. Pak kouli namočil do »ušlechtilé čokolády« (tak to stojí v análech) a otáčel špejlí tak dlouho, až se kulička rovnoměrně obalila. Zázrak byl hotov.A proč byla sladká kulička spojena s Mozartem? Jak prosté: zrodila se v domě, kde se kdysi narodil i božský Wolfgang Amadeus.Fürst tam měl cukrářství.Prohlídku města je nejlépe začít na Rezidenčním náměstí (1) v srdci Starého města. To je na severu ohraničeno impozantním Dómem (2), jenž je dominantou města. Odtud lze uličkou Franziskanergasse projít k divadlu a krásnému Koňskému koupadlu (3) .Odtud se už můžete vracet nejelegantnější nákupní ulicí Rakouska, Getreidegasse (4), kolem Mozartova rodného domu (5) .Dojdete až na Starý trh (6), soustavu krytých romantických uliček s průchody a renesančními dvorky.Když přejdete řeku, narazíte na dům, kde Mozart později žil (7), a poklidnou zahradu zámku Mirabell (8) .Salcburk vypadá skvěle z výšky - ať už z rozlehlé pevnosti Hohensalzburg (9) či z Kapucínské hory (10).Dóm je stejně velký jako krásný.Vejde se do něj na deset tisíc lidí a kdysi byl vystavěn tak, aby nádherou a monumentálností byl výzvou pražské katedrále svatého Víta. Jeho trojí bronzové dveře představují víru, naději a dobro.V chrámu byl pokřtěn i maličký Mozart a jeho dobu připomíná i zvonkohra, která venku zní stále stejným hlasem jako za jeho časů. Dóm byl postaven v letech 1614 až 1657 jako vůbec první dílo italského baroka na sever od Alp.Uvnitř dómu je i muzeum, vstup stojí pro dospělé čtyřicet šilinků.