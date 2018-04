24 hodin v Rostocku

Tehdy byl Rostock, postavený kdysi na místě mohutného slovanského hradu, druhým největším přístavem na Baltu a největším městem významného meklenburského velkovévodství. Mohutné kupecké domy s kladkami, po kterých se na půdy vytahovalo zboží dovezené loďmi z dalekých končin, velkovévodské paláce či honosná univerzita jsou dodnes svědky těchto dob největší slávy města.

Tmavě rudé cihly, štíhlé věže protestantských kostelů, severská střídmost, mírné pastelové barvy bohatých měšťanských domů a vůně a blízkost moře, to je to, co vás už po pár minutách dostane. Hradbami obkroužené staré město plné příjemných hospůdek a naleštěných obchodů se otevírá směrem k moři, které se tu v hlubokém, dvacet kilometrů dlouhém zálivu zařezává do pevniny. Tady, kde se lze slaného Baltu doslova dotknout, je v jedné z několika tamních rybářských hospůdek možné přivřít oči a představit si mohutné stěžně korábů, které připlouvaly do zdejšího přístavu.



Nezapomeňte si prohlédnout:

* Wokrenter Strasse, jedna ze zachovaných středověkých ulic na březích Warnowského zálivu. V ní se nachází i zajímavé muzeum dějin Rostocku.



* Kozí trh naproti hlavnímu rostockému chrámu Marienkirche je jedním z nejkrásnějších míst starého Rostocku



* Chrám svatého Petra je se svojí 117 metrů vysokou štíhlou věží nejvyšší stavbou města. Gotický cihlový kostel ze čtrnáctého století je typickou ukázkou architektury severního Německa, zdobí ho i nádherná vykládaná okna ze šedesátých let minulého století.



* Steintor, gotická brána do starého Rostocku, bývala kdysi hlavním vstupem do města ve směru od vnitorozemí, odkud proudily do hanzovního přístavu proudy kupců a obchodníků