24 hodin v Reykjavíku

Víte, odkud znáte tento dům? Sešli se tady k prvnímu summitu v roce 1986 Reagan s Gorbačovem. Hofdi tehdy prožila hvězdný víkend. Jinak by o ni nikdo nevěděl.

Nejdřív třeba tu díru. Cynik by řekl: dlouhou hlavní ulici Reykjavíku projdete tam a zpátky a tím jste hotovi. V Reykjavíku opravdu nelze zabloudit, protože centrum je maličké jako v amerických městech. Tím je mimochodem pro návštěvníka skvělé, protože se nemusí honit. To hlavní si prohlédne za pár hodin. Začne na ulici Laugavegur, která přechází v místní tepnu jménem Bankastraeti. Svými rozměry tahle ulice nepřerostla naše menší okresní město. Je však mnohem výstavnější a pro oči cizince poetičtější. Je úhledné, sympatické, bezpečné. Pořád nějak připomíná stylem alpské horské středisko. Jednopatrové domečky ze dřeva v severském stylu, butiky, skvělá knihkupectví, restaurace. V místě, kde se mění stavební materiál, dřevo nahrazuje kámen, centrum končí. Až se po půlhodině docouráte na náměstíčko Brattag a potkáte dvanáctileté hochy s cigaretou a barevnými hlavami, kteří tam jezdí na skateboardech, jste u konce. Ještě předtím si ale nezapomeňte prohlédnout místní pozoruhodnost, ocelovými žaluziemi chráněnou prodejnu alkoholu, kterou navrch hlídá ostraha A pak už můžete zabočit vpravo do přístav. Je pustý jako ostatně celé centrum. Už ve čtyři odpoledne vypadá ospale. Ale to je omyl. V noci, jako někde na jihu, to tady začne v barech a klubech žít. Pověst Reykjavíku jako jednoho z nejbohémštějších měst Evropy se šíří. Je to záhada, nejen vezmeme-li v úvahu, že město leží jaksi stranou. Ceny jsou totiž astronomické, a když se rozšoupnete, praskne na to suma velká jako obranný rozpočet země třetího světaCO NEVYNECHAT Každý si nejdříve projde centrum, pak zahne do přístavu. Pamětnici zavítají k vile Hofdi, milovníci architektury a výšek k chrámu Hallgrfm skirkja. Kdo chce vidět něco neobvyklěho, zajde si k Oeskjiklidu péti ošklivým vodšrenským nádržím, na něž posadili z nouze restauraci, a tak udělali zajímavou stavbu. Informace: Bankastraeti 2, tel. 562 3045, email: tourinfo@mmediais. Informace jsou skvěle vybaveně.NOČNÍ ŽIVOT Reykjavik se rychle stává mědním místem milovníků nočního života Žit se tady začíná velmi pozdě: kdo přijde do barů a hospod kolem jedenácté večer, o nic nepřijde, zábava se teprve rozjíždí. Vystát si před vstupem frontu, zvlášť v pátek a sobotu, je běžné. Tam, kde hraje kapela, se platí vstupné. Podniky jsou skvělé, nálada neseversky odvázané, avšak ceny jsou smrtící jako kurare.MĚSTO KULTURY Stejně jako Praha je i Reykjavik letos evropským městem kultury. Umění je všude, i ve výkladních skříních butiků. GEJZÍRY Slavně gejzíry jsou asi 60 kilometrů od Reykjavíku. Velký Gejzír ovšem zabouři jen výjimečně. Zato jeho menši bratr, Strokkur, vyplivne vodu každou chvíli.VODOPÁD Hvězdná atrakce Islandu se jmenuje vodopád Gullfoss a leží poblíž gejzírů. Bílá řeka tady padá ve dvou stupních do hloubky a tříši vytváří mlhu a někdy duhu.MODRÁ LAGUNA Když nevěděli, co s vodou z geotermální elektrárny, udělali z ní koupaliště. Je teplé, sírové, a proto zdravé. Velké atrakce leží na cestě k letišti.