24 hodin v Reykjavíku

Islandský Reykjavík je přesně to město, kde stačí strávit čtyřiadvacet hodin. Když vyrazíte na prohlídku ráno, odpoledne si budete moci v klidu sednout do restaurace a budete si jisti, že to nejdůležitější jste již viděli. A navíc ujdete jenom několik kilometrů.Začít můžete třeba u vily Höfdi, kde se sešel Gorbačov s Reaganem a kde údajně straší. Když půjdete dál po ulici Seabraut, dorazíte na vyhlídku, kde dobře uvidíte horu Esju, kterou miluje každý Reykjavíčan a chce na ni mít ze svého domu výhled. Pak pokračujte do "starého" města, tedy na místní poměry starého. Budete překvapeni tím, že úřad prezidenta a premiéra současně je malá budova a má pouze osm kanceláří. Když pak zamíříte k jezeru Tjörn, což je takové centrum města, uvidíte i parlament či luteránskou katedrálu. Obejděte jezero, podívejte se na Hudební věž a zamiřte do kopečka, do "nového" města. Tam je chrám Hallgrímskirkja s věží vysokou 75 metrů. To je na Reykjavík skutečně mimořádně vysoká budova. Pak jděte do Perlan Öskjuhlíd, kde je vyhlídková terasa, z níž za dobrého počasí uvidíte, jak vlastně metropole vypadá. A kam pak? Do restaurace či do bazénu s vyhřívanou vodou. Na Reykjavík vlastně těch 24 hodin ani nepotřebujete.Reykjavík je velmi drahé město.Nejlevnější ubytování v ubytovně je od 10-15 dolarů za noc, v horším hotýlku 35 dolarů. Menu v restauraci přijde na 15-20 dolarů. Když připočtete vstupy a menší suvenýr, tak na 24 hodin budete potřebovat minimálně kolem padesáti dolarů, ale spíše ještě více.Islandská metropole je jedno z vůbec nejbezpečnějších měst světa. Jediné, na co musíte dát pozor, je neustálý vítr, který zde fouká po celý rok. Bundu, větrovku a čepici tedy rozhodně s sebou.Samozřejmě všemožné produkty moře, které zde podávají skvěle upravené.Jenom odvážlivci si ovšem dají vyhlášenou specialitu hákarl, což je páchnoucí uleželé žraločí maso.V Reykjavíku je mnoho restaurací, barů, hlučných diskoték, a především v pátek v noci je město velmi veselé a často i velmi opilé.Velkou kratochvílí lidí je i častá návštěva koupališť s vyhřívanou vodou.