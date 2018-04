24 hodin v Pretorii

Ty tvrdí, že parků je ve městě "jen" sto čtyřicet. Rozhodně neprohloupí ti, kdo se do Pretorie vypraví v říjnu, kdy město zbarví do fialova kvetoucí jacarandy. Je jich tu na sedmdesát tisíc a místní patrioti se rádi chlubí, že jde o největší koncentraci těchto stromů na světě. Obyvatelé Pretorie se ostatně pyšní i dalším světovým primátem - největší korespondenční univerzitou na světě, známou pod zkratkou UNISA, na které současně studuje přes sto tisíc lidí. Přijíždíte-li z letiště, nemůžete bílou budovu univerzity usazenou uprostřed zeleně přehlédnout. Město také skýtá možnost jednoho z nejdelších "pochodových cvičení v jediné ulici" na světě. Oč jde? O to, že po Church Street, jedné z pretorijských hlavních tříd, můžete z jednoho konce na druhý urazit šestadvacet kilometrů, aniž byste museli někam odbočit. Hladem a žízní přitom nepadnete. Můžete zajít do některé z mnoha restaurací - a když už tam budete, rozhodně si nedejte ujít proslavené steaky z antilopího či pštrosího masa nebo typickou jihoafrickou specialitu z kořeněného sekaného masa s rýží - bobotie. A potom můžete vyrazit do některého z pretorijských muzeí. Jen málokteré jihoafrické město vám totiž nabídne tak přehledné "školení" o dějinách Jižní Afriky jako právě Pretoria.Dvoukřídlý komplex vládních budov z počátku století je dílem slavného architekta Herberta Bakera Jednotlivá křídla měla podle autora symbolizovat dvě jihoafrické jazykové skupiny angličtinu a afrikánštinu.Památník voortrekerů připomíná dlouhou cestu, kterou ve 30. letech minulého století urazili Afrikánci, potomci holandských přistěhovalců, z Kapska ve snaze najít nový domov. Když vystoupáte 260 schodů vedoucích na ochoz monumentu, máte velký kus Pretorie jako na dlani.V roce 1902 byla v této zdařilé ukázce viktoriánské architektury podepsána mírová smlouva, která ukončila anglo-búrškou válku. Po prohlídce muzea si můžete odpočinout v nejstarším pretorijském parku, který byl založen už v roce 1882. Stačí jen přejít ulíti.Mezi žádané suvenýry patří nejrůznější africké sošky ze dřeva či kamene. Kvalitní koupíte především na trvale otevřeném trhu před vchodem do pretorijské zoo. Nezapomeňte také na biltong - sušené proužky soleného masa Výběr je bohatý - od hovězího k pštrosímu či masu z antilopy a prodává se i v malém, suvenýrovém baleni.Prohlídku začněte na Church Square (1), kolem něhož město zhruba v polovině minulého století vyrostla Vydáte-li se po Church Street, která náměstí dělí, směrem na východ, otevře se vám pohled na impozantní komplex Union Buildings (2), stojící na jednom z pahorků obklopujících centrum Pretorie. Ocitnete-li se v této části města v sobotu dopoledne, neváhejte a cestou se zastavte u budovy státního divadla (3). Před divadlem se v tento den konají malebné květinové trhy, jimž dominuje protea. Květina, která se stala symbolem Jižní Afriky, bývá k vidění v mnoha barevných odstínech i velikostech. Cesta z Church Square opačným směrem vás zavede ke Krugerovu muzeu (4). Směrem na jih se dostanete k památníku Velkého treku (5). Není to ale zrovna blízko, proto raději jedle taxíkem. Informace o památkách či možnostech využiti volného času získáte v informační kanceláři Satour, tel. 002712/3470600Ve vojenském historickém muzeu zřízeném v někdejší pevnosti jsou k vidění zbraně z 1. světové války i střetů pozdějších. Turisté z Česka nepochybně zpozorní při pohledu na tanky, Jejichž věrné kopie se jim projížděly pod okny v srpnu 1968.Náměstí, jemuž vévodí bronzová socha někdejšího prezidenta Pavla Krugera, je nejvlastnějším centrem města V okolí jsou desítky nejrůznějších obchodů, nákupní centra a restaurace.