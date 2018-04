24 hodin v Pamploně

Café Iruňa,kde kdysi popíjel Hemingway, je příjemným místem pro osvěžení

Provinční město má však co nabídnout i jindy. Staré centrum je doslova nabité památkami na různá období, ať už jde o katedrálu svaté Marie ze 14. století, pevnost s přelomu 16. a 17. století či moderní areál univerzity. Pamplona leží také na trase poutníků putujících do Santiaga de Compostela, a tak lze uprostřed města například vidět pány s šedivými vlasy a důstojného vzezření, jak se vláčí s batohy a karimatkami na zádech, doprovázeni většinou místním průvodcem. Pamplona leží sice v Navaře, ale žijí v ní většinou Baskové, kteří městu říkají Iruňa Na některých ulicích visí červenobílozelené vlajky a na nárožích postávají staříci v černých baskických baretech.Historická radnice v srdci města Na náměstí před ní se protínají všechny tři cesty, kterými je Pamplona slavná: chodí kolem poutníci do Santiaga, zleva zdola přibíhají odvážní mladíci s býky v patách a prochází kolem i procesí svatého Fermína Nejkrásnější prvky z její výzdoby pocházejí z baroka.Katedrála svaté Marie, restaurovaná v roce 1992, je obrovským areálem s mnoha historickými skvosty, například gotickou klausurou, či rokokovou knihovnou.Hemingwayova busta u pamplonské arény je výrazem poděkování za slávu, kterou městu vydobyl americký spisovatel svým románem Fiesta a povídkami. "Držiteli Nobelovy ceny za literaturu, příteli našeho lidu, obdivovateli našich fiest, který psal a propagoval město Pamplona a San Fermín," praví se na podstavci.PROCHÁZKA MĚSTEM Při klidné procházce starým centrem návštěvník pochopí, proč město učarovalo Hemingwayovi a dalším zahraničním návštěvníkům. Základním kamenem je náměstí Plaza del Castillo (1), na jehož severozápadní straně leží legendární Cafě Iruňa (2), kde se svými přáteli popíjel pravě Hemingway. Dalším ze symbolů města je stará radnice, Casa Consistorial (3). U ní se ocitáme uprostřed trasy, po níž během sanfermínovských oslav běží odvážní mladíci před býky. Po ulici příznačné nazvané Estafeta (štafeta nebo Běžecký posel) (4), která mírné stoupá k aréně (5), finišují nejrychlejší běžci i zvířata Tradiční dominantou Pamplony je katedrála svaté Marie (6) a za pozornost stojí zbytky středověkého opevnění (např. 7).Jeden ze stovek barů v Pamploně, kde si lze dát lehké občerstveni, sklenku výtečného místn~o vína s olivami či sýrem. Když se jich obejde pět či šest, je dojem z Pamplony dokonalý. Občas lze potkat staré Basky v jejich typickém baretu. Mladí už jej tolik nenosí.Tudy poběží začátkem července jako každý rok býci a před nimi odvážní mladí mužové během encierra, které se odehrává jako ústřední bod slavnosti svatého Fermína od roku 1867. Na konci této asi tři sta metrů dlouhé ulice je vchod do arény, kam doběhnou už jen ti nejrychlejší. Kromě začátku července jsou na ulici býci jen na obrázcích, plakátech, pohlednicích, šálách, tričkách, skleničkách...