24 hodin v Montrealu

Montreal, druhé největší město Kanady se třemi miliony obyvatel, je v Severní Americe skutečným unikátem. Bez nadsázky je nejevropštější metropolí za Atlantikem.Město »na ostrovech« mezi mohutnou řekou Svatého Vavřince a menšími Rivier des Mille Iles a Rivier des Prairies, bylo v době příchodu prvních francouzských kolonizátorů před více než tři sta lety domovem indiánského kmene Mohawků. Dnes je přátelskou směsicí nového a starého, Ameriky a Evropy, amerického, britského, francouzského a stále více i asijského vlivu. A hlavně anglického a francouzského jazyka. Ale není se třeba bát. Kdo neumí anglicky, domluví se francouzsky. A naopak. Je snadné a relativně bezpečné se v Montrealu pohybovat i do noci a je tam spousta zajímavých věcí k vidění. Po Paříži druhé největší »francouzské« město na světě má vysoké prosklené mrakodrapy i staré uličky připomínající dávnou dobu francouzských osadníků. Francouzský šarm kaváren, restaurací a vkusných, elegantních butiků, desítky temperamentních rockových a jazzových barů, z nichž se line živá muzika a kde lze tančit nejnovější techno i ploužáky od Beatles až do rána. Montreal má od všeho něco. Je centrem kanadského bankovnictví, obchodu, dopravy, umění, zábavy a sportu. Za dvacet čtyři hodin toho lze především díky dobře organizované síti metra stihnout dost (jezdit autem se nevyplatí), ale aby návštěvník alespoň trochu nasál atmosféru, neměl by jít spát před půlnocí. Montreal je příjemný přes den, ale ještě příjemnější v noci. A snad jen v Montrealu je možné také dokonale ošálit dlouhou a tuhou kanadskou zimu. Když venku mrzne až praští a v ulicích zuří sněhová kalamita, lze celé hodiny procházet rozlehlým moderním podzemním městem, které nabízí veškeré služby a pohodlí.Údajně největší čínská zahrada mimo území Číny se nachází v komplexu dalších botanických zahrad v blízkosti olympijského parku.Je vytvořena ve stylu nové dynastie Ming.Přes sto metrů vysoká bazilika Sv.Josefa se tyčí na kopci Mount Royal a je jednou z dominant Montrealu. Je hojně navštěvována nemocnými lidmi či jejich příbuznými, kteří se tu modlí za uzdravení.Olympijský komplex nabízí nespočet aktivit včetně pohledu na Montreal z vyhlídkové věže, která se krkolomně vzpíná nad olympijským stadionem. V bývalém cyklistickém stadionu se pak skrývá Biodome - unikátní kombinace botanické a zoologické zahrady, skutečného a umělého světa představuje čtyři různé ekosystémy planety.Montrealská radnice, Place d'Armes s bazilikou Notre Dame, pitoreskní úzké uličky s obchůdky a malými restauracemi. Tady mezi domy z 18. století je nejedno romantické místo.Několikapatrové moderní, čisté podzemní město v centru Montrealu je komplexem složeným z několika částí, jednou z nejznámějších je Eaton. Je přitom propojeno se stanicemi metra a velkými obchodními domy.Koncentruje se tam život zejména během mrazivých zimních dní.