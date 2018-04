24 hodin v Miláně

Pokud se někdo uvolí na chvilku zvolnit tempo, sdělí vám, že Milán je nejlepší město na světě. Není totiž jen kulisou k urputnému ždímání výdělků. Má také druhou, něžnější tvář. Je to město módy. Zda hlavní na světě, o to se pře od nepaměti s Paříží. Stačí se rozhlédnout po ulici a ta elegance vás osloví. Nejsou to přepychové obleky za horentní sumy, ale prosté každodenní věci, z čeho kouzlí Italky, ale i Italové nenápadnou eleganci. Je tu rozhodně, co se učit. A taky nakupovat, pokud se k tomu člověk odhodlá. Styl není jen o oblékání.

Milán je také hlavním městem nábytku. Každý rok v dubnu se stane místem, kde se odehrává vše podstatné okolo interiérů. Těžko by se našel známý designér, který tam ještě nikdy v životě nebyl. Stejně tak opravdový milovník divadla touží vidět Teatro alla Scala, tedy největší i nejslavnější divadlo v Itálii. Večer si sednete do některé z restaurací a přiznáte, že to, co vám servírují je rovněž mistrovský výkon. Dočkáte se lombardských a toskánských jídel, stejně jako marocké či malajské kuchyně.

Kam se podívat:

Procházku je nejlepší začít na náměstí před Milánským dómem. Je to největší gotická stavba v Itálii. Velkolepě řešenou budovu zdobí 2245 soch a sošek. Jižně od dómu se nachází novoklasicistní palác Palazzo Reale, někdejší sídlo rakouských místodržitelů. Projdeme zasklenou galerií Viktora Emanuela s množstvím obchůdků a půvabných kavárniček.

Nemůžeme opomenout proslulé divadlo Teatro alla Scalla. Pokračujeme k monumentálnímu zámku Castello Sforzesco, čtyřúhelníkový komplex budov, který býval rezidencí vládnoucího rodu Sforzů. Odtud stojí za to vydat se delší procházkou kolem renesančního Monastero Maggiore až k Basilica di S. Ambrogio, chrámu, který je nejvýznamnější stavbou v románsko-lombardském stylu.