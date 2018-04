24 hodin v Marseille

Marseille je město kosmopolitní atmosféry. Provensálsky příjemné, jižansky temperamentní, po arménsku podnikavé, pulsující asijským tempem, s arabskou vynalézavostí.Po většinu měsíců v roce se marseilleské nábřeží koupe v slunečním jasu. V jeho světle se rýsují modré zátoky, vybělené zdi, dopravní zácpy i uspěchané zástupy mezi nimi. Více než milionová Marseille, uvelebená z obou stran řeky Rhony, má římské kořeny a bohatou historii. Místo v ní má Caesar, stejně jako papežové z Avignonu. Po celá staletí měla reputaci odbojného místa, odkud se rodily mnohé vzpoury proti pařížskému centru. Každého hned napadne francouzská hymna "La Marseillaisa", kterou si zpívali revoluční dobrovolníci. Složena ovšem byla v alsaském Štrasburku. Později se Marseille proslavila jako brána koloniálního pronikání do severní Afriky a ještě později se stala obrovským překladištěm, druhým největším v Evropě. Velké přístavy jsou velkou šancí pro kriminální podsvětí. Filmy jako Francouzská spojka daly městu nelichotivou pověst křižovatky obchodu s drogami. Zapomeňte na přehnanou opatrnost. Jistě, kriminalita tu existuje, ale nikterak větší než v kterémkoli jiném velkém francouzském městě. Navíc se soustředí převážně na chudá předměstí. Křižovatkou cest je Marseille i dnes. Jdete po ulici, sledujete restauranty s kuchyní snad všech zemí světa a divíte se: To se taky dá jíst? Obyvatele města ten příval cizinců nezahltil, naopak. Jsou rádi, že mohou na ulici tleskat senegalskému bongistovi či rytmům na tuniské bubínky. Večer to zapijí provensálským nápojem pastis, který všechny Marseillany spojuje.Bazilika z devatenáctého století v novobyzantském slohu. Nabízí z výše 160 metrů nad mořem nádherný výhled na celé město. Když se pokocháte rozhledem, oceníte i nádherné mozaiky, plastiky a vybarvený mramor. Kdo nechce absolvovat celé stoupání, může využít autobus č. 60 ze starého přístavu.Z největšího přístavu Středozemního moře míří trajekty do všech stran: do Maroka, na Korsiku a Sardinii. Podívat se můžete i do Tuniska, cesta trvá 24 hodin. Lístky obstarává francouzská společnost SNCM. V Marseille končí i nejproslulejší linka TGV z Paříže.Alkoholický nápoj mátové chuti je pro provensálskou oblast stejně charakteristický jako oblíbená hra petanque. Překvapivě vás osvěží. Dejte si sklenku a pochopíte, proč lidem ve Středomoří tak příjemně plyne čas.Nejlépe začít u starého přístavu, kde se tyčí pevnost Saint Jean (1) .Ohlédnete se a můžete udělat krásný snímek Nové katedrály a Staré katedrály, stojící bok po boku (2) .Pokračujete přes pitoreskní přistěhovaleckou čtvrť Panier Quarter (3), která napovídá, jak město vypadalo ještě na začátku století. Pokračujete obchodnickou čtvrtí k majestátní budově prefektury (4), kde zahnete a stoupáte do strmého kopce. Vrchol stojí za to. Odměnou je nádherný rozhled, ale i stavba sama: bazilika Notre Dame (5). Pod ní dole se nachází stará pevnost St. Nicholas.Pevnost ze šestnáctého století je tím místem, které proslavil román Hrabě Monte Christo. Ostrov je vzdálený pouhých 3,5 kilometru od starého přístavu.