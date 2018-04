24 hodin v Londýně na palubě double-deckeru

O Londýně se od něj dozvíte i to, co vědět nechcete. Odkud pochází vánoční stromek, jak se pozná, že je britský premiér v Londýně. Průvodce nevynechá ani legendu o dvou z osmi krkavců v Toweru, kteří mají přistřižená křídla, aby nemohli uletět. Pokud by se tak nějakým zázrakem stalo, stihla by Británii zkáza. Průvodce je veselý chlapík. Ale nejčastěji se směje svým vlastním vtipům. Hahaha... Turistické double-deckery s otevřenou střechou jsou jedním z nejlepších způsobů, jak poznávat Londýn. Nesmí však začít pršet, protože jejich horní paluba zůstává často otevřená.



Jedna z nejoblíbenějších tras turistického double-deckeru je červená trasa. Ta projíždí kolem proslulého debatního koutku v Hyde Parku, míjí proslulou nákupní zónu Oxford Street, projíždí náměstí Piccadilly Circus považované za centrum Londýna, Trafalgar Square, na kterém se vyplatí navštívit Národní galerii.

Odtud autobus projíždí třídou Whitehall, která se stala synonymem byrokratů v oblecích s bílými proužky a kde už od 16. století sídlí všechna klíčová ministerstva a úřady. Jednou z postranních ulic, kterou od Whitehallu odděluje železná brána, je ulička Downing Street. V čísle deset bydlí premiér.



Autobus projede i kolem budovy parlamentu spros lulým Big Benem a nevynechá ani Mekku britského tisku Fleet Street, v jejímž okolí sídlí všechny velké britské deníky. Novinářskou tradici si tato ulice uchovává od šestnáctého století. Ale to už autobus vjíždí do londýnského City, finančního centra Británie. Jeho hranici lze určit jednoduše: táhne se od Toweru po katedrálu svatého Pavla. Na této „čtvereční míli“, jak se tomuto území také přezdívá, však nehledejte památky. Většinu z nich zničil v roce 1666 požár.



Pro tuto část Londýna platí: ve dne jsou chodníky plné mužů v oblecích a žen v kostýmku spěchajících do nejbližšího bistra pro kávu a sendvič, v noci se ulice vyprázdní. Autobus poté pokračuje po nábřeží řeky Temže, nad kterým majestátně ční největší ruské kolo na světě, které Londýňané dostali u příležitosti milénia, London Eye (Londýnské oko). Pokud jste na horní palubě nezmrzli a dostatečně se na Londýn vynadívali, zasloužíte si odměnu. Zastavte se někde třeba na pintu piva.



MŮŽE SE HODIT:



* Autobusy přijíždějí v pěti- až dvacetiminutových intervalech.



* Jízdenka, která platí 24 hodin, stojí 12 liber (do 31. března 2002 je cena 15 liber). Děti zaplatí 6 liber.



* Lístek platí také na vyjížďku po Temži. Na loď můžete nastoupit nedaleko Toweru.



* Z Prahy do Londýna létají každý den společnosti British Airways, ČSA a GO.





CO URČITĚ V LONDÝNĚ NEVYNECHAT

Trafalgar Square:

Kulaté náměstí plné městské dopravy, holubů a občas i demonstrantů. Severní stranu náměstí vyplnila Národní galerie. Známou dominantou je padesátimetrový sloup připomínající památku admirála Nelsona, který zemřel v bitvě u Trafalgaru.



Katedrála svatého Pavla

V nejkrásnější budově londýnského City (finančního centra) jsou pohřbeni významní umělci a vojáci (admirál Nelson a Wellington). Pozoruhodným úkazem katedrály je Whispering Gallery. Pokud je v katedrále relativní klid, tak to, co na jedné straně šeptem svěříte jedné ze stěn, je zřetelně slyšet o třicet metrů dále.



London Eye:

Největší ruské kolo na světě měří 165 metrů a otočí se za dvacet minut. Jeho šedesát kabinek symbolizuje vteřiny a minuty. Hřídel kola vyrobila plzeňská Škodovka.



Parlament:

Viktoriánská novogotická stavba, ve které se schází Sněmovna poslanců a Sněmovna lordů, se stala symbolem Londýna. Na žádné pohlednici z Londýna nesmí chybět bohatě zdobená věž s hodinami: Big Ben. Původní palác z 11. století v roce 1834 skoro vyhořel. Doslova jediným pozůstatkem středověké budovy je prostranství Westminster Hall.



Tower of London:

Bývalá královská rezidence, zbrojnice, mincovna, zvěřinec, observatoř či úschovna královských klenotů. Tyto funkce měl v minulosti Tower. Byl také vězením a dějištěm krvavých událostí. Na proslulém towerském trávníku byly popraveny i dvě manželky Jindřicha VIII. - Anna Boleynová a Kateřina Howardová.



Tower Bridge:

Další z londýnských dominant, Tower Bridge, je stará více než sto let. Uvnitř mostních věží jsou ocelové konstrukce, které umožňují zvedat silniční přejezd, aby tudy mohly proplouvat i větší lodě. Uvnitř mostu mohou turisté navštívit muzeum vztahující se k historii Tower Bridge.