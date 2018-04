24 hodin v Londýně

Tower Buckinghamský palác Docklands Trafalgar Square a záplava holubů. Kdo by je chtěl nyní krmit, zaplatí 50 liber pokuty.

Je to vynikající úvod do divokého města. Pak si za libru kupte mapu Londýna. V nedalekém okolí najdete většinu kamenných budov, o kterých jste se učili ve škole: Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Downing Street 10. Podle mapy dojděte na Trafalgar Square, to je to náměstí s admirálem Nelsonem, lvy, milionem holubů a japonských turistů. Vlezte si pak do jednoho z velkých červených autobusů a vyražte směrem k východu, do ulic, kde blikají neony slavných divadelních scén, do City, finančního centra Londýna, kde se kombinuje šeď nepřívětivých a sterilních viktoriánských budov s leskem chromu a vypucovaných skel supermoderních paláců. Dojedete k Toweru, tam je konečně možné pocítit dotyk historie, jsou to vážně staré kameny. Nezapomeňte se vyfotit u Tower Bridge. Kousek dál nasedněte na nadzemní trasu podzemky a vjeďte do Docklands, města budoucnosti. Je to opravdu zajímavá čtvrť obrovských skleněných budov, mnohaúrovňových pasáží, zelených náměstíček. Všude kolem je voda. V povzdálí zahlédnete cosi, co vypadá jako velký cirkusový stan. To je Millennium Dome, Dóm tisíciletí, nová dominanta města, kde by měl 31. 12. 1999 vypuknout největší mejdan na světě. Pro opravdového britské ho gentlemana je povinností ohrnovat nad tímto cingrlátkem nos. Projděte pěším tunelem pod Temží do Greenwiche. Tam je klid, ruch centra divokého města tam moc nedoléhá. Je to místo zelených trávníků, starých stromů, příjemných hospod. Nalézá se tam též nultý poledník. Pokud odoláte pokušení a nestoupnete na něj, jste vážně cestovatel, ne jen obyčejný turista. Dejte si tam někde hrnek černé kávy a také Fish and Chips. Zjistíte, že obé vám příliš nezachutná. Britská kuchyň je pro mnohé příšerná. Nenechte se odradit. Zamaštěné filé je zkrátka jednou z těch věcí, které dělají Londýn Londýnem.BUCKINGHAMSKÝ PALÁC trochu připomíná budovu Národního muzea v Praze, britští panovníci ho obývají teprve od poloviny minulého století. Chcete-li uvidět kousek britské monarchie, která je v cizině populárnější než v Británii, vyčkejte výměny stráží, kdy černé vojenské boty cvakají opravdu dokonale.TOWER, odvěké centrum moci na ostrově, je jedním z mála míst v Londýně, kde je možné úspěšně si představit středověký život v metropoli. Jeho tlusté zdi skrývají značné množství relikvií monarchie, korunovačních klenotů, zbraní panovníků i pověstí o dávných mordech. Zjistíte také, odkud pochází název vašeho oblíbeného ginu »Beefeater«. Kromě nich, strážců Toweru, hlídá staré zdi také hejno havranů. Říká se, že kdyby odletěli, království se zhroutí.DOCKLANDS už dávno nemají nic společného s doky. Na místě skladů a páchnoucích zátočin Temže vyrostlo futuristické město mrakodrapů. Mezi nimi se můžete projet elektrickým vláčkem. Stojí to za to, místy si budete připadat jako ve scifi filmu. Před třemi lety jeden z mrakodrapů velmi poškodil výbuch bomby Irské republikánské armády. Měl to být úder do srdce britského imperialismu.TRAFALGAR SQUARE je centrem, kam vedou a kde začínají všechny cesty po Londýně. Ten pán, co stojí nad vámi, je admirál Nelson, co porazil v roce 1805 zlého Napoleona. Rozhodně nevynechejte Národní galerii, jejíž sbírky dokáží nadchnout i naprostého ignoranta. (Navíc je vstup zadarmo.)ZVON BIG BEN je symbolem Londýna, jeho dunění symbolem vysílání rozhlasové stanice BBC. Od roku 1859 téměř nepřetržitě odměřuje Británii čas. Pro zajímavost: průměr čtyř ciferníků je 5,5 metru, minutová ručička je dlouhá 4,2 metru. Jeho zvuk je podmanivý. Až z dálky stometrovou věž zahlédnete, znamená to, že jste blízko britského parlamentu a také Downing Street, jedné z nejdůležitějších malých uliček světa, sídla premiéra.