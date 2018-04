24 hodin v Lisabonu

Obyvatelé města Lisabon jsou s tím spokojeni. Cítí, že je to v pořádku. Vše rozporuplné se u nich totiž snoubí s elegantní lehkostí, stejně tak jako jejich stará a nová tramvaj. Jejich noblesní přístup ke všemu dění vyplývá z faktu, že mají za sebou slavnou minulost metropole koloniální velmoci a přítomnost i budoucnost jednoho z nejdynamičtějších evropských měst.

Na této cestě však nemají Lisaboňané potřebu bourat například staré činžáky. Projevují tak úctyhodný a jinde málo viděný nadhled. Když z toho úžasného města odjíždíte, trochu se o ně bojíte. Aby do příští návštěvy nenahradil ty drahocenné kavárničky nějaký občerstvovací řetězec. A aby Lisaboňanům vydržel ten zvláštní pocit, který kombinuje nostalgické písně s nebývalou životní energií.



Výtah



Elegantní kovová konstrukce výtahu Elevador de Santa Justa je pro Lisabon tím, čím je Praze Petřín či Paříži Eiffelovka. Výtah byl totiž postaven v roce 1902 podle návrhu Raula Mésniera, Eiffelova žáka.



Areál Expa



Supermoderní architekturu po sobě zanechala výstava Expo' 98. Celý jako na dlani si prohlédnete areál z elegantní věže či z visuté lanovky. Najdete tu vše. Lisaboňané si nejvíce oblíbili obrovský supermarket bez zavírací doby.



Fado



V kavárnách můžete být přítomni ukázkám typické hudební produkce. Muzika má nezaměnitelné harmonie, zpěvák barvitě deklamuje. Styl fado vychází z melancholického životního pocitu. Nemusíte být milovníky muziky, aby vás to oslovilo.



Co si dát



Především výbornou kávu, ke které vymysleli Portugalci neuvěřitelnou plejádu sladkostí. Vyhlášených pokrmů je mnoho, víno však jediné: portské. Jako doplněk k degustaci lze doporučit například vynikající sýry ze Serra da Estrela.



Úžasní lidé



Stačí hodinu procházet ulicemi a zjistíte jediné. Hbití číšníci, manažeři v padnoucích oblecích, pouliční kejklíři i prodavačky ovoce mají jedno společné: jsou to vzácně vyrovnaní, milí a skromní lidé. Až odjedete, bude se vám po jejich nenápadných úsměvech hodně stýskat.



Staré domy



Bloky činžáků mají neopakovatelný půvab a patinu opravdovosti. Jen aby je někoho nenapadlo nově omítnout, či dokonce zbořit, říkáte si.



Co si koupit



Kachle, hrnečky, mísy, džbány, to je jeden z hlavních trumfů prodejců suvenýrů. Celonárodní chloubou jsou především glazované kachle - azejulos.



Praca do Comércio



Je to nejznámější lisabonské náměstí. Otevírá se směrem k široké řece Tejo, jako jakási symbolická brána do celého města. Přímo zde přistávají trajekty z opačné strany.



Dvě tramvaje



Ultramoderní lisabonskou tramvaj a její starou předchůdkyni dělí jedno století. Každá věrně reprezentuje jednu tvář města.