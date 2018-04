24 hodin v Kyjevě

V Kyjevě to všechno kdysi začalo. A kdo hledá, může i dnes zahlédnout atmosféru doby, kdy bylo město na březích mohutného Dněpru centrem velké slovanské říše, Kyjevské Rusi.Každým rokem přibývá v ukrajinské metropoli blyštivých střech obnovovaných a restaurovaných chrámů, jejichž tradice sahají do dávné minulosti a které dělají Kyjev Kyjevem. Kyjev je poklidné, trochu ospalé velkoměsto. V rámci bývalého sovětského impéria byl vždy po právu počítán mezi nejhezčí města. Zapomeňte na Moskvu, splašenou, pádící, zaprášenou. Jen Petrohrad (jenž je ovšem starý jen pár století, a je tedy městem-miminkem) je působivějším pomníkem minulosti. Samozřejmě, Kyjev je též městem obludných panelových sídlišť a zatuchliny velké země, která stále ještě moc nefunguje. Ale i ta proměna je svým způsobem nesmírně zajímavá. A vždy se dá utéci do nějakého kláštera či parku nad řekou. Budete-li v ulicích a uličkách zevlovat a třeba pojídat pražená slunečnicová semínka, někdo se s vámi zcela jistě dá do řeči. Dozvíte se tak mnoho neuvěřitelných pravdivých i nepravdivých, ale vždy barvitých příběhů ze života, od problematiky opravy vozů Lada přes obtíže ukrajinských básníků k hrdinským eposům dávným i nedávným. O politice se Kyjevané moc nebaví. Nebaví je. Ukrajina nemá pocit, že musí být velmocí, a od Ukrajinců tedy jen málokdy uslyšíte stesky, že je na ně svět zlý. Je to příjemné město.MĚSTO CHRÁMŮ Chrámů a klášterů bylo v městě vždy bezpočet a i nyní kupole vykukují odevšad. Nejznámější je Kyjevopečerský klášter, rozložený přímo na břehu Dněpru. V něm vznikal nejstarší ruský letopis, Povesť vremennych let (Nestorův letopis). Léta budování komunismu sice kláštery těžce zasáhla, nyní se desítkám budov pomaloučku vrací lesk.STALINSKÁ GOTIKA Kyjev je jedním z mála postsovětských měst, kde stojí za to zvedat občas oči k poválečné architektuře, jež jinde vzbuzuje spíše úzkost. Všechny ty balkonky, terasy, výklenky, věže a věžičky, sloupy, oblouky a velikášské fasády do sebe někdy dost elegantně zapadají a spolu s chrámy dávají Kyjevu jeho tvář.KDE SI DÁT KÁVU Jedním z center Kyjeva je Andrijivskij uzviz, dlážděná ulička klikatící se z kopce pod chrámy a mezi starými domky. Kyjevané znalí Prahy ji srovnávají s Nerudovkou. Budiž. Navštivte některou z mnoha kaváren, dejte si ukrajinský boršč a podumejte o nákupu suvenýrů. Velkým plátnům se západem slunce nad Dněprem se raději vyhněte, stejně by vám je nedovolili vyvézt za hranici.ZLATÁ VRATA Bývala kdysi hlavní vstupní branou do staré Kyjevské Rusi. P o téměř tisíci letech byla v roce 1982 obnovena. Je to nesporně působivá rekonstrukce. Na místě někdejšího ochranného valu, který je stále patrný, je dnes ulice s řadou více či méně vzhledných budov velvyslanectví včetně českého.PROCHÁZKA CENTREM Mohla by začít na Chresčatiku (1), hlavním bulváru, kde se o víkendu prochází snad půl Kyjeva. P ohlédněte na Zlatá vrata (2), kupte si u nich několik pirátských kompaktních disků (po cca dvou dolarech) a navštivte prastarý chrám Svaté Sofie (3). Projděte se okolními uličkami s oprýskanými předválečnými domy. A skutálejte se přes Andrijivskij uzviz (4) dolů k řece.