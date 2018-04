24 hodin v Krügerově parku

Samec se konečně dostatečně vyhřál a neochotně popustil silnici automobilům. Pomalu se stmívalo. Většina osazenstva auta už neměla ani jediný prázdný film. Zvířata jako by to vytušila. Náhle se podél cesty objevuje hned několik žiraf, stáda antilop, a dokonce i majestátní buvol. Hroši ale stále plavou ve svých jezírkách a nad hladinou jim - v lepším případě - ční pouze nozdry a oči. Nejvzácnějším zážitkem tu je vidět levharta Plachá a nepříliš společenská kočka se totiž neukáže jen tak někomu - nejlepší je pokusit se o setkání s ní brzy ráno nebo pozdě večer. Kvůli takovým zážitkům jezdí lidé do Krügerova národního parku v Jihoafrické republice. Je druhým nejstarším na světě (byl založen v roce 1898 prezidentem Paulem Krügerem, díky jehož předvídavosti, patří nyní Jižní Afrika k vůdčím státům světa, které se intenzívně starají o životní prostředí). Starší je už jen Yellowstonský park v Americe (1872). Pro turistické návštěvy perfektně připraven. Zájemci tu mohou bud' projet určitý úsek za světla autem, a pak park opět některou z bran opustit, nebo přenocovovat a zúčastnit se organizovaných nočních či ranních vyhlídkových jízd.Na silnici ležel lev. Roztáhl své mohutné tělo po teplém asfaltu a vyhříval se. Inu kočka i když tahle byla pořádně velká. Zvědavě pokukoval po stojících autech. "To jsou pro lvy takové velké, pojízdné konzervy. Sice nemají otvírák, ale čas od času je některý obsah tak hloupý, že ochotně vyleze šelmě až pod čumák, " tvrdil hlídač v Skukuze, hlavním městě Krügerova národního parku. Jeho pravda byla podepřena letitými zkušenostmi. Už se tu párkrát stalo, že u turistů fotografická vášeň přehlušila zdravý rozum a vylezli ze svých automobilů. Lvům pak většinou stačil jeden, maximálně dva skoky.* Atraktivní zvířata, o nichž stejně jako o zebrách, antilopách a pavlánech platí - vidíte-li jedno, další jsou zcela určitě někde blízko. Stačí jen čekat a pozorně se dívat.* Většina zvířat, včetně Ivů je nejaktivnější do desáté hodiny rána Pak odpočívají - teprve k večeru se pomalu vydávají na lov.V parku nejbohatším na živočišné a rostlinné druhy v Africe je 130 druhů savců, 48 druhů ryb a hadů a obojživelníků a 468 druhů ptáků. Asi osm tisíc slonů, 26 tisíc buvolů, 120 tisíc impal a 25 tisíc zeber.* Kolem půl čtvrté odpoledne jsou nejaktivnější býložravci a ptáci.* Vidět hrocha je umění, i když víte, kde právě je. Pokud se vám ukáže celý, je většinou v nedobrém rozmaru a právě na vás útočí. Snímek pořízen v blízkosti Olifant River, kde je možnost je spatřit, stejně jako slony a krokodýly, velmi vysoká.* Na nosorožce narazí návštěvník Krügerova parku nejčastěji na spojnici mezi Skukuzou a Pretoriuskopem, na cestě nazvané Napi.S velikostí 21 086 kilometrů čtverečních je velký jako Belgie. Na mapě je podrobně zobrazena pouze jeho dolní část - s hlavním střediskem Skukuzou. Pro ty, kteří se vydávají do parku jen na jeden den a přijíždějí z některého z větších měst na jihu či na jihozápadě (Nelspruit nebo Pretoria), bohatě postačí. Na cestu do severní části je potřeba mnohem víc času. Ideální je vybrat si před návštěvou přesnou trasu a té se držet pokud totiž nedojedete k některé ze vstupních/výstupních bran parku do 18. 00, musíte zde zůstat najít ubytování v některém z 16 kempů nabízejících od prostých turistických až po luxusní kapacity. Ve velkých střediscích jsou také restaurace a samoobsluhy, všude i benzinové pumpy.