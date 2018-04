24 hodin v Istanbulu

Návštěvník má z čeho vybírat. Osmanská říše a její byzantská předchůdkyně zanechaly ve městě mnoho památek, jimž vévodí Ayasofya (Hagia Sofia), největší křesťanský chrám své doby, přestavěný po dobytí města Turky v roce 1453 na mešitu. Už mnoho staletí je přitom město na Bosporu, založené Řeky putujícími do Černého moře, centrem obchodu, křižovatkou cest a evropskou branou do tajemného Orientu. Je centrem ortodoxního náboženství, stejně jako turecké politiky. Mísí se tu takové množství kultur, národů a náboženství, že jen prostý výčet národností žijících v Istanbulu by zabral novinový sloupec. Toho všeho se turista popíjející na břehu průlivu s modrou vodou nemusí bát. Stačí se jen rozhlížet kolem, pečlivě vybírat, co vidět, a obdivovat zašlou slávu historických říší. Zbývá jen dopít několik doušků svěžího čaje, přitom sledovat, jak loď mizí za úžinou a slunce stoupá nad Asií. Potom vzhůru do uliček a paláců Istanbulu!







PROCHÁZKA MĚSTEM



Projít Istanbul by znamenalo strávit v něm pálku života Proto je třeba si nejprve projít historické centrum ve čtvrti Eminönü. Nejlépe je začít u mešity Ayasofya (Hagia Sofia ). V její blízkostí je nádherný sultánský palác Topkapi s muzeem a rozsáhlými zahradami. Dalším bodem procházky by měla být funkční Sulejmanova "modrá" mešita a návštěvník by rozhodně neměl opomenout podzemní nádrže. Potom, vyčerpán přívalem historie, muže se jít odreagovat na ohromný Velký bazar, tržiště plné všeho možného. A závěr procházky obstarají nevídané zachovalé původní byzantské hradby, obklopující staré centrum města ze západu.



Zajímavosti města

Sulejmanova mešita, přezdívaný modrá kvůli barvě svého interiéru, vévodí historické části města Je to historický monument, který je cílem turistů i funkčním náboženským centrem.



Podzemní cisterny, obrovské nádrže na vodu, dal vybudovat v roce 532 byzantský císař Justinián. Jejich strop drží 336 sloupá z chrámů zbouraných před tímto datem.



Velký bazar, místo velkých nákupů a velkého vzrušení. Mají tu v podstatě úplně všechna Sami Turci říkají, že tu vládne "chaotický pořádek."



Sultánský palác Topkapi je rozsáhlým komplexem budovaným od konce 15, století.



V paláci Topkapi bylo vše, co vládce potřeboval k životu - i tento záchod vybudovaný pro Abdulhamida I.



Bospor v ranním slunci a stolky čekající na své hosty. V dálce se rýsuje historické jádro města, lodi vyplouvají. Místo li pro nezapomenutelnou romantickou chvilku.



V Ayasofya (Nagia Sofia), byzantském Chrámu nejvyšší moudrostí přeměněném na mešitu se tají dech. Oprýskaná budova se právě opravuje, to však nebrání tomu obdivovat její monumentálnost, která je patrná hlavně zevnitř.



Istanbul, to je vůně Orientu. Orient, to je vůně koření. Koření, to je Egyptský bazar u Velkého bazaru.