24 hodin v Hongkongu

Na území jako dlaň se šplhají k oblakům štíhlé budovy,které tu a tam ještě podepírá tradiční bambusové lešení. Mrakodrapy s křovím úzkých obytných domů celkově vytvářejí úchvatné panorama Hongkongu, které může závidět i Manhattan. Navíc v každém domě je prý otvor,kterým - až bude nejhůř - přiletí drak a zachrání jeho obyvatele.Chladný třpyt skla a oceli kontrastuje s živými ulicemi, jimiž proudí téměř sedm milionů lidí kolem nespočetných obchůdků a stánků. Z některých stoupá vůně masových pochoutek na špejli a pára z rýže či dým z vonných tyčinek. Převládají však výlohy s videokamerami, fotoaparáty, CD-přehrávači, počítači. Tu a tam cizince osloví ochotný Číňan se spoustou hodinek a nabízí věrné kopie značky Omega, Rolex nebo Longines. Jednotlivé druhy zboží se přitom koncentrují do určitých čtvrtí. Například počítačové obchody jsou blízko stanice metra Princ Edward, zatímco za starožitnostmi se musí jet na stanici Wan-čaj. Při kombinaci horka, vlhka a spousty lidí to není město pro poklidné procházky. Metro naštěstí podvrtává a spojuje jak hustě zastavěnou "City" na samotném ostrově Hongkong,tak i pevninském Kowloonu. Ulice křižují kromě autobusů i dvoupatrové tramvaje, které připomínají stín staré Anglie.Úsměv jednoho z největších Buddhů na světě láká neustále tisíce návštěvníků na ostrov Lantau. Ten je méně známou částí někdejší kolonie, kde je ještě nedotčená příroda, která nemusela ustoupit mrakodrapům. V samotném Hongkongu tak velká socha není, ale zato v Kowloonu najdete chrám deseti tisíc buddhů, nebo mytologický park.Cizince může ráno překvapit podivná "spartakiáda" v parcích, kde desítky lidí vykonáva jí soustředěně s nádechy a výdechy sladěné, pomalé pohyby předem pevně daného baletu sestav cvičení taj-či. Když to zopakujete s bleskovou rychlostí vyjde vám smrtící kung-fu.Většinou tu je cítit jen zápach z ryb a zakotvené omšelé džunky připomínají spíš lodní vrakoviště.Přesto je Aberdeen jednou z mála přirozených připomínek čítankového koloritu jihovýchodní Asie.Vyhlídkové lodě odtud plují přímo i k největší plovoucí restauraci na světě s nečínským jménem Jumbo, kde umějí připravit obalovanou rybu v ananasové omáčce nebo masem plněné knedlíčky "dim sum".Ne všechny výškové budovy jsou fádní. Sídlo firmy Lip po má, a také přípomíná pandy lezoucí po bambusu.* Osou Kowloonu je Nathan Road, v jejímž okolí je záplava obchůdků. Tady můžete začít objevování Hongkongu, a když budete unaveni, právě pod touto ulicí vede metro.* V Kowloonském parku můžete kromě Muzea historie Hongkongu vidět po ránu Číňany cvičící taj-či.* Na samotný ostrov Hongkong se lze dostat jak metrem, tak autem podmořskými tunely, ale pokud nechcete o nic přijít, zvolte přístav, odkud vyrážejí motorové čluny.* Ostrov Lantau s obrovským Buddhou a čínskou pevností patří k výletům na celé odpoledne, výletní lodě tam jezdí často a pravidelně.