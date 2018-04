24 hodin v Helsinkách

Katedrála patří k dominantám města, ale její okolí je tiché s několika malými cukrárnami. Většinou tu potkáte hlavně turisty, kteří si tuto dominantní budovu fotografují V Helsinkách je k vidění několik zajímavých fontán. Pevnost Suomenlinna. Kromě klasických obchodních a rybářských lodích kotví v helsinksých přístavech tisíce soukromých jachtiček. Trochu kýčovitý pohled na dominantu města - katedrálu. Uspenská katedrála.

Na první pohled z nich na návštěvníka dýchá carské impérium. Tento dojem vyvolává především sloh vládních budov na nábřeží s kupolí luteránské baziliky v pozadí, doplněný kromě nedalekého pravoslavného chrámu ještě hlasy ruských trhovců na nábřeží. Uvnitř však už stále jasněji malý skandinávský národ demonstruje svou novou sílu a bohatství, protože,jak tvrdí »jeden Fin vydá za tři Švédy a deset Rusů«. Přístav ostatně není opravdovým srdcem města, jako tomu bylo v minulosti. T rh pod širým nebem je hlavně pro turisty,kteří musí kolem projít na cestě k výletním lodím, které vyrážejí na prohlídku pevnosti Suomenlinna, zbudované na nedalekých ostrůvcích. A však jediným místem, kam »musí« český návštěvník opravdu zajít, je Zetor. Tedy hospoda nazvaná po československé značce,která se tady stala synonymem pro traktor. Zetor se schovává v postranní uličce nedaleko hlavní třídy podobně jako desítky podobných podniků. A na krok je již opravdové centrum v okolí Lasipalatsi (Skleněného paláce) a nové galerie Kiasma. Zde Finové předvádějí nové trendy ve vizuálním umění, které společně s typickým designem a moderními technologiemi chrlí do světa v rytmu Sibeliovy Kalevaly. Kiasma je nová galerie v centru města, která na venek i vevnitř demonstruje futuristický design. Její zakřivené stěny skrývají několik pater, které nestandardně připomínají dětskou prolézačku. Poskytuje úžasný prostor pro výstavy.Je však i oblíbeným místem pro schůzky, protože kromě kavárny je tu i trávník, na kterém se hlavně místní i turisté v slunných dnech rádi vyhřívají. A to i přesto, že je to hned u frekventované Mannerheimovy třídyFinské večery patří dlouhým pitkám a možná levněji osvěžujícím saunám, kterých je tu prý téměř tolik jako lidí.