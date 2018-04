24 hodin v Hamelnu

V Hamelnu totiž nezabloudíte a nemůžete minout nic zajímavého. Pomohou vám v tom, jak jinak, krysy. Namalované je najdete na zdejších chodnících a tyto poněkud bizarní značky vedou odjednoho pamětihodného místa k druhému.

Budete-li mít štěstí, narazíte i na pověstného Krysaře. Ve zdejším pojetí se však nejedná o šerednou bytost vzbuzující odpor, ale právě naopak: v hamelnských ulicích potkáte pestrobarevného muže s píšťalou a elegantním kloboučkem. "Možná to může být pro někoho překvapivé pojetí, ale je třeba si uvědomit, že by vypadalo asi podivně, kdyby se ulicemi mezi turisty proplétala postava ve špinavých hadrech," vysvětluje Katharina Hucksová, jedna z městských průvodkyň.

Postava oživlého Krysaře sehrává v životě města vůbec důležitou úlohu. Každou neděli (ovšem pouze během hlavní sezony) pestrobarevný pištec na památku legendy vystupuje kromě jiného i v divadelním představení, které se odehrává přímo na hamelnském náměstí před kostelem. Spolu s ním účinkují také místní školáci. To na připomenutí dávné tragédie, kdy Krysař odvedl z Hamelnu neznámo kam všechny děti starší čtyř let. Pomstil se tak měšťanům, kteří mu odmítli zaplatit odměnu. Hra i všechny akce doprovázející legendu jsou natolik sugestivní, že se kvůli tomu ročně sjede do Hamelnu přes dva miliony turistů. Takže úplně klidné městečko to není.