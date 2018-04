24 hodin v Edinburghu

Dvě události, které změnily chod skotských dějin, dodnes pomyslně spojuje ulice dlážděná kočičími hlavami, ulice úzkých temných kamenných domů a tajuplných průchodů, ulice jako vystřižená z dávného středověku. Je to Královská míle. Jako korálky jsou na ní navlečené architektonické a historické milníky města, o němž dokonce americký prezident Thomas Jefferson svého času prohlásil, že »nesnese srovnání s žádným jiným na celém světě.« Od paláce Holyroodhouse k hradu cesta stále pozvolna stoupá, tu je úzká tak, že dva vozy se jen stěží vyhnou, tu se rozšiřuje do podoby elegantního bulváru. Je tak trochu utopená v tom kamenném moři domů, z nichž mnohé pamatují vrchol někdejší slávy, kdy tu bujela řemesla a obchod a z oken se dal zahlédnout královský průvod, jak se ubírá na svůj hrad. »Ačkoliv mnoho měst má více obyvatel, v žádném městě na světě nežijí lidé na tak malém prostoru, jako v Edinburghu,« popisuje město 18. století Daniel Defoe. Však také právě tehdy už bylo středověké opevněné město špinavé, malé, a plné nemocí. Měšťané jej opustili a dole pod hradem si nechali postavit edinburghské Nové město. Jeho prostorné domy, parky, náměstí a geometricky položené ulice, kde přišla na svět celá řada vynikajících skotských myslitelů, jsou dodnes chráněnou památkou klasicisní architektury. Ale Edinburgh, to jsou i krásné parky a zahrady pod hradem, univerzita, proslulý festival umění a přístav, pohled na nějž se otevírá z četných vyhlídek nad městem.EDINBURGHSKÝ HRAD na vršku vyhaslého vulkánu je impozantní pevností z 12. století. Až do roku 1603, kdy se Skotsko spojilo s Anglií, odtud v mnoha dobách vládli skotští králové.NEW TOWN v edinburghském podhradí je oázou klasicisní architektury s širokými bulváry a prostornými domy.SKOTSKÉ HOSPŮDKY se pyšní originálními domovními znameními a zejména v Novém městě jsou na každém kroku.FUDGE je cukrová specialita, kterou se Skotové rádi pyšní. Připravuje se v krámcích v rozličných chutích.HOLYROODHOUSE je dnes oficiální rezidencí britské královny ve Skotsku, při prohlídce lze nahlédnout i do míst, kde Její Veličenstvo tráví čas.KRÁLOVSKÁ MÍLE se šplhá po kočičích hlavách starého města mezi kamennými středověkými domy.