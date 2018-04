24 hodin v Chamonix

I takový pohled se vám může naskytnout v Chamonix

V Chamonix jich bude asi víc než kdekoli jinde. Proč? Jsou přece stovky dalších městeček a vesnic v Alpách, které se staly nástupními základnami ke strmým štítům velehor. Odpověď je jednoduchá. Chamonix má něco, co nemá žádné jiné místo v Alpách. Má Mont Blanc, nejvyšší horu Evropy, která už staletí přitahuje člověka. Nikdo si, počínaje rokem 1786, na daleko nejvyšší kopec starého kontinentu (4807 m) nemůže dělat větší nárok. Stalo se to takto: 7. srpna odpoledne téhož roku se Dr. Michel-Gabriel Paccard a jeho blízký přítel Jacques Balmat rozhodli vyrazit. Navlékli si vlněné podkolenky, nazuli kožené boty, přes ramena peleríny, do vaků na záda přibalili teplé košile a svetry, šály, rukavice, zásoby jídla a železné nesmeky na ledovec. Přes hlavu si přehodili silná stočená lana, do rukou vzali dlouhé dřevěné hole a na hlavu narazili široké klobouky. Takto vybaveni vydali se na dobrodužnou expedici, kterou o den později završili jako první lidé na samém vrcholu Mont Blanku. Sousoší obou hrdinů na náměstí Place Balmat dnes patří k centrálním bodům městečka Samotný vrcholek Mont Blanku se z Chamonix hledá trochu obtížně. Ale masiv hory je nepřehlédnutelný a úctyhodný. Pohled na rozdrásané seraky Bossonského ledovce, který stéká po úbočí skoro až na samý kraj Chamonix, patří k nejúžasnějším sceneriím, jaké lze v Alpách spatřit.