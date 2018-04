24 hodin v Cancúnu

Mayské stavby jsou přímo v Cancúnu.

Počítač prý vybral zapadlý Cancún a všichni se moc divili. V roce 1974 letovisko otevřeli. Na uzoučkém pásu země, jen pár stovek metrů široké kose, která se táhne do dáli dvaceti kilometrů, vyrostly první hotely, panenskost ustoupila okázalé nádheře, jednoduchost přepychu. Cancún je dnes perlou Karibiku. Tedy pokud máte rádi ty lesklé a drahé perly. Vypadá tak dokonale jako kulisa k onomu filmu Jima Carreyho. Ale oceán je opravdový a ani obloha není namalovaná na plátně. Jinak je ale vidět, že Cancún byl pečlivě vymyšlen tak, aby se stal turistickým rájem. Kdo hledá pastvu pro oči a je připraven pustit chlup, bude tu spokojen. Kdo hledá staré Mexiko, jak si je vysnil ze starých knížek, hledal by marně. Ale přesto je Cancún skvělé místo, nebol sem lidé nepřijíždějí, aby si prohlíželi nekonečnou řadu hotelů a trávili čas v klimatizovaných nákupních střediscích. Moře je modré a průzračné. Pláže jsou nekonečné. Je to místo, odkud je blízko k mayským pyramidám na Yucatanu. Když ujedete "za roh" a hotely zmizí, najednou jako byste se vrátili před okamžik, než úředníci vhodili údaje o malé rybářské vesnici do počítače.Pít tequilu se musí umět. Jak na to, abyste nevypadali jako gringové? Není to těžké. Nejdřív si olízněte hřbet ruky, pak ho posolíte. Lízněte si osolené ruky a hned do sebe kopněte sklenku tequily. Vysajte proužek citronu a ještě jednou si lízněte ruku. kterou jste si mezitím znovu osolili. Pokud vám to připadá složité, nedejte se mást, není to takový problém. Ale platí, že teprve cvičení dělá mistraCancún, to jsou vlastně tři místa První je hotelová zóna, jež zabírá skoro celý ostrov. Druhou je stará vesnice na pevnině, která se díky turistům rozrostla na velké město, které však stále má vesnickou duši. Ubytování i jídlo je tady mnohem levnější než na ostrově. Dají se tady nakoupit suvenýry a posedět v obyčejné kavárně. Je to místo, které nic nepředstírá, a člověk se tam cítí dobře a uvolněně. Třetí částí Cancúnu jsou mangrovníkové pobřežní houštiny, rezervace a laguny. Život tam vypadá skoro tak, jako by ta místa člověk dosud neobjevil.Kdo chce, může si tady klidně zaplavat s delfíny. Kolem Cancúnu je několik míst, kde se dá potápět, šnorchlovat a sledovat korály a ryby na útesech. Když šnorchlujete, namažte si pořádně záda, abyste večer nebyli překvapeni. Plavání s krotkými delfíny přímo v moři nebo laguně, nejlépe na ostrůvku Isla Mujeres, přijde asi na třicet dolarů. Pokud je známo, delfíni zde ještě nikdy nikomu neublížili.Yucatan rovná se Mayové. Plochý poloostrov zarostlý džunglí byl jejich územím. Mayské stavby jsou přímo v Cancúnu. Je to zvláštní, ale jsou k vidění i přímo v hotelových zahradách. Z Cancúnu se však dá dojet přímo do Chichén Itzá, slavného města Mayů s pyramidou EI Castillo, observatoří a pověstnou obětní studní. Celodenní výlet tam vyjde asi na 70 dolarů (dolary jsou přijímány skoro stejně jako mexické pesos).Celý ostrov lemují nekonečné pásy bílých pláží. Můžete kamkoliv, nebol v Mexiku jsou všechny pláže veřejné. Když je náhodou hotelová pláž zvenčí uzavřena, projděte klidně halou, nikdo nebude nic namítat. Tedy pokud vypadáte slušně. Na otevřených plážích je třeba si dávat pozor: vlny a proudy mohou být pěkně silné.Bary, hospody a posady jsou otevřeny celou noc a většinou v nich hraje břeskná mexická hudba, kterou dobře znáte od kučerovců nebo z filmů s Antoniem Banderasem. Tahle mexická dechovka má něco společného s českou dechovkou. Je sice břesknější, ale jinak je kořen zřejmý: když přišel do Mexika Maxmilián, bratr rakouského Franze Josefa I., aby Mexičanům dělal císaře, přivezl si s sebou rakouské vojáky i vojenskou hudbu, kde byla spoust Čechů. Mexičané sice Maxmiliána zabili, ale dechovku a křídlovku si nechali navždy.