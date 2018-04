24 hodin v Bukurešti

Do Bukurešti rozhodně nejezděte, pokud nemáte smysl pro dobrodružství, bojíte se psů a štítíte se špíny. Toho všeho se vám tam totiž dostane v hojné míře. Ale neubráníte se ani spoustě jiných dojmů.Okouzlení z náhodně objevených zákoutí plných pařížské atmosféry kovaných balkonků a rozvrzaných barevných okenic. Překvapení nad srdečností Bukurešťanů, kteří, pokud se dokážou domluvit, vám budou ochotnými a příjemnými společníky. Úžasu nad megalomanií Ceauseskových staveb v čele s Palácem lidu, kvůli němuž velký vůdce nechal srovnat se zemí téměř čtvrtinu starého města. Pohnutí před prostřílenými fasádami domů a památníčky obětí připomínajícími krvavou revoluci 1989. A taky zděšení z neutěšené sociální situace města, kterým křížem krážem probíhají zběhlí psi pídící se po potravě, kde stejně opuštěné zvlčené děti obléhají větrací šachty hlavního nádraží a kde téměř jistě neuniknete pokusu udělat z vás oběť nějaké kulišárny. Přesto - nebo právě proto jeďte do Bukurešti. Čtyřiadvacet hodin je ideální doba, za niž zhlédnete to, co za to stojí, a nepropadnete depresi z toho ostatního.PALÁC LIDU nechal Ceausescu vybudovat pro Ústřední výbor Komunistické strany a rumunskou vládu. Dnes v této obří budově o výšce 101metrů sídlí parlament. Říká se o něm, že větší už je prý jenom Pentagon. Návštěva paláce je možná každý všední den od 10 do 16 hodin, vstup je z ulice 13 Septembrie, informace je možné získat na tel: 0040-1-3113611, vstupné stojí zhruba 50 Kč. Budete-li po této ulici pokračovat ještě asi 2,5 kilometru, dojdete k až ke konci Ceauseskova života - na hřbitov Ghencea.KOSTEL STAVROPOLEOS je jeden z nejstarších (1724) a rozhodně nejkrásnější bukurešťský ortodoxní kostel, dějiště častých svateb. Jeho průčelí s podloubím imituje tradiční rumunskou vilovou architekturu.HANUL MANUC V tomto hostinci z roku 1808 můžete ve stínu košatých stromů na dvoře uniknout hladu, žízni, špíně a shonu bukurešťských silnic.PO STOPÁCH REVOLUCE Vydejte se po bulváru Victoriei, bukurešťské hlavní obchodní ulici na náměstí Republiky. Právě tady z balkonu bílé budovy Ústředního výboru Komunistické strany pronesl Ceausescu svoji poslední řeč. Nechvalně známá Securitate sídlila hned vedle. Fasády domů na náměstí jsou dodnes poškozené tehdejší střelbou. Sejděte bulvárem Nicolae Balcescu na náměstí Univerzity .U fontány před univerzitou došlo v roce 1990 k protivládním bouřím, které rozdrtili rozlícení horníci.KDE TO ŽIJE Rušný denní i noční život Bukurešti se soustředí okolo bulváru Victoriei, kde se nachází celá řada obchodů, a bulváru Nicolae Balcescu v blízkosti univerzity, kde lze najít kavárny a několik biografů.UBYTOVÁNÍ v Bukurešti může být velké dobrodružství. Není neobvyklé, že i v pokoji za 100 DM teče teplá voda pouze ráno mezi 7 a 9 hodinou, na což vás v recepci přirozeně neupozorní, a že se v koupelně po podlaze bude promenovat pěkně vypasený šváb. Tip: pro začátek může dobře posloužit poměrně levný a čistý hotel Bucegi po pravé straně východu z nádraží Gara de Nord ', tel: 0040-1-6375225.OBLÍBENÝ KRIMI-TRIK poslední doby je, že vás na ulici zastaví dvojice mužů, před očima vám mávají jakýmsi průkazem, který může být třeba prošlou tramvajenkou, a tvrdí, že jsou civilní policie a že se musíte prokázat tím, že máte a) dostatek hotovosti nebo b) nefalešné bankovky. Vy vytáhnete peněženku a než se nadějete, údajní policisté i vaše úspory jsou pryč.