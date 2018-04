24 hodin v Bruselu

Nejživější a nejkřiklavější je Brusel cechovní. Nachází se tam, kde se konaly jarmarky a lidové slavnosti, okolo V elkého náměstí. V aloni mu říkají Grand Place, Vlámové Grote Markt. Unikátní je na něm snad všechno - od impozantní radnice až po jednotlivé domy, ve kterých dříve sídlily bruselské cechy. Tady v dolním městě se žilo, handlovalo a veselilo - a veselí se dodnes. V křivolakých uličkách kolem to řinčí nádobím z kuchyní restaurací, které se i v zimě rozlézají po úzkých chodníčcích, a hospodské stoly pod trámovými stropy se prohýbají pod džbány vína a piva. Brusel aristokratický se na to jančení dívá zvrchu. Domy a paláce bývalé bruselské aristokracie jsou vystavěny na pahorku nad centrem, jež se tu vzletně nazývá Mont des Arts - hora umění. Důstojně tu vedle sebe spočívají významná muzea výtvarného umění spolu s královským palácem, belgickým parlamentem a honosnými fasádami rezidencí. Brusel evropský stojí tak trochu stranou veškerého dění. Po čtyřproudých tepnách tu mezi megabudovami z různobarevných skel pulsuje neutuchající automobilový provoz a až na polední pauzy byrokratů je tu jinak dost mrtvo. Brusel je vlastně takový novodobý Babylon. Stovky nově příchozích byrokratů tu mluví všemi evropskými jazyky, místní sami potom dovedou překvapivě bryskně přecházet z francouzštiny do vlámštiny, dvou oficiálních jazyků Belgie. Ale ti praví Bruselané, kterých už zbývá pouze hrstka, mají svůj vlastní dialekt - bruselštinu, které nerozumí kromě nich už vůbec nikdo, ale všem se moc líbí.VELKÉ NÁMĚSTÍ Staré cechovní domy zdobí toto náměstí, jedno z nejimpozantnějších v Evropě.Jejich dnešní podoba je z roku 1695, kdy po dlouhém ostřelování francouzskými vojsky velká část města lehla popelem. Cechy potom musely předat dokumentaci ke svým stavbám, podle níž bylo náměstí vystavěno znovu a ještě lépe.Radnice z roku 1405 jako jediná tenkrát zůstala nedotčená. Říká se však, že když při jejím rozšiřování stavitel přišel na to, že je asymetrická, spáchal sebevraždu skokem z její věže.KATEDRÁLA , jejíž stavba započala v roce 1220, je zasvěcena patronům Bruselu, archandělu Michalovi a svaté Gundule.ATOMIUM Model krystalu železa se tyčí do výšky 102 metrů nad čtvrtí Heysel jako symbol 20. století. P od ním se nachází zábavní čtvrť Village s areálem Minievrope, kde jsou k vidění miniatury slavných staveb celé Evropy.KRÁLOVSKÝ PALÁC v centru Bruselu je oficiální rezidencí krále, královská rodina však přebývá na zámku Laeken. V jednom z křídel Královského paláce se nachází Muzeum dynastie.BRUSELSKÁ V AFLE Pravá bruselská vafle je nadýchaná, měkkoučká, voní k nevydržení, je pokrytá tlustým čepcem sladké šlehačky a rozplyne se na jazyku.