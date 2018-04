24 hodin v Brémách

K moři je to odsud ještě daleko, ale přesto jsou Brémy přístavním městem jako málokteré,a byly tak po století Německu branou do světa.Ze slávy hanzovního města, jehož koráby vládly obchodu na Baltu i v Severním moři, zbyly městu nejen poklady a architektonické památky na tehdejší bohatství, ale i atmosféra, která dělá z Brém jedno z "nejsvětovějších" měst Německa. O tom, co svého času byly Brémy, nejvíce vypovídá radnice. Zasedací síň má lustry z modelů korábů, z jejichž malých funkčních děl lze střílet. Hlavní schodiště radnice zdobí další lustr - tentokrát z velrybích kostí a i secesní komnata pro tajná zasedání brémských radních připomíná lodní kajutu. V podzemí radnice je další poklad z dob slávy hanzovního města Brémy. Zdejší vinárna "Bremer Ratskeller" spojená s kilometry dlouhými sklepeními je největší vinotékou německých vín na světě. Tisíce druhů a ročníky,nejstarší z poloviny osmnáctého století, připomínají skutečnost, že několik set let už jsou Brémy centrem vývozu vín. Nápojový list obsahuje na 650 značek vín. Brémy jsou světové i v umění. V Böttcherstrasse se nachází ojedinělé seskupení expresionistických domů z meziválečné doby, které skrývá několik skvělých muzeí a galérií. Právě tady mají to nejlepší z německé moderny. K dodnes proslulým námořním korábům přibyly v posledních desetiletích koráby kosmické. Brémy jsou německým centrem kosmického průmyslu, ve zdejší továrně DASA se vyrábí nejen druhý díl evropských raket Ariane,ale i moduly pro novou kosmickou stanici ISS, které můžete vidět na vlastní oči. Navíc,v rámci akcí ke světové výstavě Expo 2000 v nedalém Hannoveru, lze pobýt pár minut ve věrném modelu kosmické stanice.