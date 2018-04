24 hodin v Bratislavě

Je to po všech stránkách nám nejbližší hlavní město. Ale pod svícnem bývá tma, a tak ruku na srdce: znáte Bratislavu? Ne tu oprýskanou, s podivným mostem SNP,věžáky a obrázkem hradu na kopci. Ale tu dnešní, s až nakašírovaným Starým městem, s noblesou nedaleké Vídně, která se přenesla do kaváren a restaurací.Bratislava, dnes metropole Slovenska, bývala po tři století hlavním městem Uher. Císařovna Marie Terezie si dokonce udělala z města svoji neoficiální rezidenci. Bratislavské Staré město se od té doby téměř nezměnilo. Město má přesto, že v něm už bydlí téměř půl milionů lidí, ještě jedno zvláštní kouzlo. Už po dni budete mít pocit, že jste tady tak trochu doma, že to město znáte. Orientace je jasná. Téměř všechno, co stojí za vidění, je za čtyřproudovou Staroměstskou ulicí, kde začíná oáza klidu. Najdete tu i maloměstsky přátelskou Obchodní ulici, kde jsou takřka všechny obchody, které stojí za to. Přejít rušnou magistrálu má smysl jen kvůli Grassalkovichovu paláci, dnes sídlu prezidenta, a letnímu sídlu ostřihomských arcibiskupů, kde dnes pro změnu úřaduje slovenská vláda. Pouštět se na druhou stranu Dunaje má pak smysl pouze kvůli pozůstatkům římských staveb - Villy Rustica v Dúbravce a vojenského tábora Gerulata v Rusovcích.Začněte u Michalské věže, přejděte malý most, který zbyl z dřívějšího opevnění, pokračujte kousek Michalskou ulicí, ale zahněte doleva, k Primaciálnímu paláci, dříve sídlu arcibiskupů a ještě nedávno prezidenta. Odtamtud se vydejte ke Staré radnici, před níž na Hlavním náměstí stojí Maxmiliánova fontána se soškou Rolanda, jakéhosi neoficiálního patrona města. Od Staré radnice pokračujte k chrámu svatého Martina. Pak přejděte magistrálu po jednom z mostů a ocitnete se v úzkých uličkách podhradí. Po Starých zámeckých schodech vyjděte nahoru až na hrad. Do Petržalky rozhodně nechoďte.Pokud budete v Bratislavě déle, vyjeďte si lodí po Dunaji až k hradu Děvín na soutoku tohoto veletoku s řekou Moravou.BRATISLAVA v podobě ze sedmnáctého století, kdy byla hlavním městem celých Uher.Staré město, hrad a podhradí se do dnešních dob zachovaly v téměř nezměněné podobě.Císařovna Marie Terezie prý v Bratislavě pobývala raději než ve Vídni, za jejího panování v druhé polovině 18. století se Bratislavský hrad stal jedním z císařských sídel.BRATISLAVSKÝ HRAD byl dlouho zříceninou. Do své renesanční podoby byl obnoven až v roce 1968. Od 14. století byl královským hradem, ale v roce 1811 vyhořel a spustl a změnil se ve zříceninu. Dnes je zde sbírka archeologických nálezů, včetně zlatých pokladů z dob Keltů a Velké Moravy.GOTICKÝ DÓM SVATÉHO MARTINA, který byl mezi lety 1563 a 1830 uherským korunovačním chrámem. V té době Bratislava zažila celkem 19 korunovací. P ozlacená kopie uherské koruny na jeho špici váží přes 300 kilogramů.MĚSTO DIVADEL Být v Bratislavě a nejít do divadla je hřích. Do Národního to stojí za to už pro okázalou nádheru, která se podobá vídeňskému Burgtheateru. Ale ve městě je spousta jiných divadel - od Korsa 90, přes Astorku až třeba po Štúdio S.NA PIVO se v Bratislavě chodí do Mamuta, který najdete v Leškově ulici. Vídeňskou noblesou jsou vyhlášené kavárny na Hlavním náměstí. Na halušky, strapačky a podobné slovenské specialisty je nejlépe zajít do lidových restaurací na Obchodní ulici. Na víno se chodí do Kláštorné nebo k Františkánům. Dnes už není Bratislava mrtvým městem ani v noci - kluby pod Michalskou věží nebo studentské puby u Národního divadla žijí až do rána .NAKUPOVAT zeleninu a ovoce chodí Bratislavané zásadně do městské tržnice v Miletičově ulici na Trnavském mýtě. Papriky, rajčata, meruňky, broskve, víno, to všechno dozrává jen pár kilometrů za městem ve sluncem provoněné Dunajské nížině.I když nic nekoupíte, je to zážitek pro oči.