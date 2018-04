24 hodin v Aténách

Chrám Dia Olympského býval jednou z největších staveb antických Atén. Dnes z něj zbylo jen pár sloupů, které i tam působí impozantním dojmem. Od východu z Akropole je k němu pěšky přibližně patnáct minut - pokud se nezastavíte u jednoho ze dvou antických divadel. Pouliční občerstvení nabízejí řadu možností - od gyrosu, přes nejrůznější placky a slané koláče, bagety až po hamburgery a minipizzy. Ulice Athinas vede od tržnice přímo do pláky a pod Akropoli. Je proslulá především obchody s oblečením, obuví a módními doplňky. Před bývalým královským palácem, u hrobu neznámého vojína na náměstí Syntagma čekají turisté na střídání stráží. Snímek s vojáků v atraktivních uniformách patří k tradičním turistickým "úlovkům". Den v Aténách je nejlépe začít v kavárně na náměstí Omonia. Odtud dojdete po jednom ze dvou velkých bulvárů - Stadiu a Venizelos na náměstí Syntagma (náměstí ústavy) (1). Pokud si vyberete Venizelos, můžete se podívat na impozantní budovu univerzity (2) a dům, kde bydlel Heinrich Schlieman. Na Syntagmě je k vidění především bývalý královský palác, dnes sídlo parlamentu, před nímž se odehrává jedna z tradičních turistických atrakcí - střídání čestné stráže. Hned vedle parlamentu je velký lidový park Zappion (3), místo, kde Atéňané tráví polední siestu. Ze Syntagmy je dobré projít po ulici Ermou obchodní čtvrtí až k tržnici. Odtud vás ulice Athinas (4) zavede pod Akropoli (5). Projdete přitom částí čtvrti Pláka (6), která patří ke skvostům Atén.

