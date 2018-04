24 hodin Melbourne

Bylo to zlato, které změnilo ospalou vísku v padesátých letech 19. století ve vzkvétající město s honosnými domy a nádhernými zahradami.Na první pohled se panorama Melbourne neliší od jiných moderních velkoměst. Teprve když se ocitnete na některém z bulvárů v centru a rozhlédnete se kolem sebe, začnete vnímat jeho kosmopolitní atmosféru. Město je mnohojazyčnou komunitou, napočítali byste tady přes sto etnických skupin. Pozici finančního a kulturního centra Melbourne přepustilo před lety tradičnímu rivalu Sydney, nicméně přetrvala ležérní elegance a noblesní styl. Uslyšíte řinčení archaických tramvají, okouzlí vás výklady elegantních butiků (Melbourne je známý nákupní ráj) a viktoriánská architektura, překvapí vás čistota ulic a parků. Možná se vás dotknou rozmary nevypočitatelného počasí, protože klima ovlivňuje poloha města u jednoho z největších zálivů na světě Port Phillip. Řeka Yarra, která ústí v zálivu, je dominantou města. To vzniklo na jejích březích v roce 1835 a překotně se začalo rozvíjet od doby australské zlaté horečky. Melbourne je jedním z nejméně znečištěných světových velkoměst a je to skutečně příjemné místo k žití. Navštivte některou z vyhlášených restaurací na Lygon Street a staňte se na pár hodin Melbourňanem. Oni milují dobré jídlo, zábavu, kriket, tenis a golf, jsou blázni do australského fotbalu, na dostizích prosázejí miliony, umějí si užívat radostí života, a tak město vyzařuje jedinečné kouzlo, kterému pozvolna podlehne každý návštěvník.Nejtypičtějším suvenýrem z Melbourne je model tramvaje, návštěvníci nakupují také plyšové klokany a koaly všech velikostí, bumerangy, kožené klobouky Akubra nebo opálové šperky.Banky, hotely, obchodní komplexy, luxusní butiky v pasážích, muzea, viktoriánské domy, parky, restaurace i tradiční "pubs" tvoří mozaiku centra, kterému dominuje dvojice mrakodrapů Rialto Towers. Od mostu Princes vyjíždějí vyhlídkové lodě na plavbu po řece Yarra.Na jižním břehu řeky Yarry stojí za návštěvu komplex obchodů a zábavy Southgate. Dobře se tu nakupují dárky nebo se jen tak sedí u šálku vynikající kávy. Jižní břeh je také zasvěcen umění - v sousedství je Umělecké centrum, koncertní hala a Národní galerie.Kosmopolitní StKilda je mixem londýnské Soho a zábavní čtvrti z třicátých let. Lunapark a Divadelní palác jsou toho živou vzpomínkou. Dnešní StKilda to jsou vyhledávané nedělní trhy řemeslníků, cukrárny se slaďoučkými zákusky, piknikové trávníky a ráj vyznavačů jízdy na kolečkových bruslích.Svých 24 hodin v Melbourne můžete začít od hlavní pošty (1) procházkou po Swanston Street směrem k nádraží na Flinders Street (2), kousek odtud odjíždí na okružní jízdu červený double-decker City Explorer. Na jeho zastávkách můžete kdykoliv vystoupit a zase znovu nastoupit. Vystoupíte-li v centru u Národního muzea (3), v blízkosti se nachází také staré vězení a Čínská čtvrť. Ochutnejte pizzu nebo pastu na další zastávce v "italské" Lygon Street (4) se zachovalými viktoriánskými a edwardovskými domky nebo kávu na sousední kosmopolitní Brunswick Street, zkuste smlouvat s obchodníky v Tržnici královny Viktorie (5), projděte si okolí parlamentu a zahrady Fitzroy (6), kde je rodný domek kapitána Cooka, přivezený až z Anglie. Pěšky se přes sportovní centrum dostanete do Královské botanické zahrady (7) a podél řeky Yarry nazpět k Southgate (8), odkud jezdí tramvaj na blízkou StKildu. Nakonec se vyvezte do 55. patra Rialto Towers (9) a budete mít Melbourne jako na dlani.Dnešní Čínská čtvrť je proslulá restauracemi a prodejnami tradičního čínského zboží. Muzeum čínské historie v Austrálii opatruje nádherného draka s největší hlavou na světě.