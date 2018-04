200 km na bruslích v Korutanech. Takhle se baví Holanďané

Jezero Weissensee leží na půli cesty mezi městy Lienz a Villach v jižních Korutanech kousek od italských hranic. Nejjednodušší cesta z Česka vede přes Linec, Salcburk a dál po dálnici až do Spittal an der Drau. Odtud je to k jezeru 25 minut jízdy. Celkem z Prahy 560 km.

Kromě bruslení se dá v nejbližším okolí i výborně lyžovat. Středisko Nassfeld se 110 km propojených tratí patří k nejlepším v Rakousku. Je vhodné jak pro rodinné, tak i pro náročnější lyžování včetně dobrých možností pro freeriding.

