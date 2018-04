Proč nepít Spirytus Lubelski a co je pilka. 15 tipů z Vratislavi

1. Doprava tam

Schválně jsem jel do Vratislavi autobusem, abych pochopil, proč cesta trvá podle jízdního řádu šest a půl hodiny, když se to zdá tak blízko. A pochopil jsem. V Hradci Králové jsme sjeli z dálnice a dál k hranicím se jelo po běžné silnici. V Polsku to místy vypadalo jako okreska. Přestal jsem se divit.

Pak jsem si představil ty šňůry aut a autobusů s fanoušky a dostal jsem husí kůži.

Do Vratislavi samozřejmě trefí každý, problém však bude přijet včas.

Hlavní rada od organizátorů, kteří za fanoušky promýšlejí i příjezdové trasy, zní: Co vypadá na mapě jako nejkratší cesta, nemusí být nejrychlejší.

Takže pokud bydlíte v západních a severních Čechách, doporučují cestu přes Německo, tedy přes Zhořelec (a pro vzdálenější klidně i přes Drážďany), protože odtud vede dálnice až do Vratislavi. Mohlo by to být dobré řešení i pro Pražany, ale záleží na situaci. Nedoporučují moc cestu přes Jelení Goru. Morava nemá co řešit: po dálnici na sever do Gliwice a odtud rovněž po dálnici na Vratislav. Samozřejmě budou jezdit i speciální vlaky.

Když jsem se o cestě na Euro bavil s polským řidičem autobusu, podotkl důležitou věc: "Hlavně bych nedoporučoval, aby někdo, kdo pojede na první zápas už sedmého června, chtěl sjet z hlavní a objížděl to po okreskách přes vesnice. Bude zrovna svátek Božího těla, a to znamená, že po Polsku budou chodit procesí. To by za nimi mohli uváznout na celé hodiny."

TADY BYDLÍ HRÁČI. Hotel Monopol je nejlepší adresa ve Vratislavi a přesně na ní bude během šampionátu bydlet i česká reprezentace. Je to příjemný a luxusní hotel s dlouhou tradicí. I když je uprostřed města, je tam nečekaný klid, mimo jiné i proto, že z jedné strany je pěší zóna, z druhé františkánský kostel a ze třetí je opera.

2. Doprava na stadion

Sláva, dostali jsme se do Vratislavi, teď co dál. "Nechytračte a nesnažte se dojet autem až ke stadionu," řekl mi Wojciech Zalewski z organizačního štábu. "Tam je sice parkoviště, ale jen pro akreditované autobusy."

Stadion je asi sedm kilometrů od centra. Pro představu: projel jsem si trasu tramvají (jezdí tam české soupravy značky Škoda) a trvalo mi to něco přes dvacet minut.

A teď to hlavní: Poláci připravili řadu záchytných parkovišť, která rozprostřeli na jihu města ve směru od Česka. Důležité je, že odtud bude rychlá a plynulá doprava na stadion. Říkají tomu systém Park+Ride, Zaparkuj a jeď. Řidiče tam budou navádět tabule už na příjezdech k městu.

Mapku můžete najít třeba na internetové stránce www.wroclaw.pl/UEFAeuro2012.

Každé parkoviště má jinou kapacitu. Některé 2 000 vozů, jiné třeba 300 nebo dokonce jen 60. Jak se rozhodnete, je už na vás. S mapkou si proto také stáhněte nebo vytiskněte legendu. Když si vyberete například parkoviště číslo 26, protože je tam 2 000 míst, a myslíte si, že se chytnete, necháte se vést tabulí s nápisem P+W 26.

A ještě jedna užitečná informace: parkování je na 24 hodin zdarma.

Z parkovišť bude jezdit zvláštní městská doprava, tramvaje i autobusy. Před utkáním a po něm budou jen několikaminutové intervaly. V hlavních směrech to budou jen asi dvě minuty. Ti, kdo přijedou vlakem, mohou jet na stadion také vlakem rovnou z hlavního nádraží. Interval: 10 až 12 minut.

Existuje ještě jedna možnost. Do Vratislavi můžete vjet po dálničním okruhu A8, který vede kolem stadionu. Tam vás tabule svedou na parkoviště P+W 30 (Parkuj a jdi pěšky), kam se vejdou 2 000 aut.

Pamatujte, že všude na parkovištích budou pořadatelé, kteří poskytnou informace.

3. Fanzóna

Když jsem chodil po poklidném a příjemném Rynku, což je takový vratislavský Václavák, který však vzhledem připomíná hlavně pražské Staroměstské a Malostranské náměstí dohromady, bylo mi ho skoro líto. Bude tam obrovská fanzóna. Mezi štíty renesančních a barokních domů a kolem nádherné radnice, kde dnes posedávají u piva či kávy turisté, vznikne neplacený prostor pro třicet tisíc lidí. Ve třech koutech tam budou tři obrovské obrazovky, stánky s jídlem, pivem, restaurace se zahrádkami, toalety.

Budou tam koncerty (Ewa Farna, Sinead O'Connor, Duran Duran), soutěže a spousta dalších atrakcí. Bude tam otevřeno každý den. Pivnice na náměstích zavírají až dlouho po půlnoci. Na stadion odtud odjíždí pravidelná autobusová linka F1.

PŘED BRANAMI. Takhle uvidí stadion ti fanoušci, kteří přijedou z města tramvajemi. Mnohé linky budou jezdit v minutových intervalech.

4. Co vidět

Vratislav je krásné město, jakési říční Benátky, ležící na dvanácti ostrovech spojovaných 127 mosty, a tak není od věci trochu se projít po ulicích.

Tady je pár tipů, co by bylo dobré vidět: Rynek s přilehlými uličkami, který je fakt působivý, radnici, což je stavitelská perla s prvky gotiky a renesance, ostrov Tumski, což je nejstarší část Vratislavi s gotickou katedrálou sv. Jana Křtitele, můžete si vylézt na ochoz věže chrámu sv. Alžběty nad Rynkem, projít barokní univerzitní čtvrť.

Kromě toho je tam Královský palác, slavné panorama bitvy u Raclawic, dlouhé 114 metrů. Hala století s kopulí připomínající UFO. Příjemné je, že všechno je po ruce a dá se obejít pěšky. Kdo chce trochu klidu, najde ho v parcích u řeky přímo v centru, může zajít do zoo nebo do skvělé japonské zahrady.

NA RYNKU. Hlavní náměstí má prozaický název Rynek čili náměstí. Je opravdu rozlehlé, vypadá jako Staroměstské a Malostranské náměstí v Praze dohromady. V době šampionátu tam bude fanouškovská zóna se třemi obřími obrazovkami.

5. Co dělat

Kromě fotbalu se můžete věnovat – fotbalu. Český tým bude mít zřejmě tři veřejné tréninky na stadionu týmu Slask Wroclaw (na jihozápad od centra v ulici Oporowska a je to kousek).

Můžete ho vyhlížet i před hotelem Monopol, což je pět minut chůze od Rynku. Kromě toho budou tři fotbalové výstavy: Only a Game? v Muzeu moderního umění o dějinách evropského fotbalu, kde mají dresy Messiho, Rooneyho či Ronalda, rukavice Reiny a spoustu dalších věcí včetně herních konzolí. V Národním muzeu bude umělecká výstava Goalkeeper vs. Robokeeper a v Poštovním muzeu výstava známek s fotbalovou tematikou.

Ale 15. a 17. června budou na stadionu dávat místo fotbalu představení Verdiho operu Maškarní ples, před níž bude karneval v dobových maskách.

6. Co nedělat

Je mi to divné, protože jsem potkával spoustu mladých lidí s lahví piva v ruce, ale organizátoři varují: nedělejte to, je to proti zákonu. Stejně tak se připravte, že v hospodách se nesmí kouřit – jen ve vyhrazené místnosti, kterou však spousta z nich nemá. Další věc: Poláci nevěří na marihuanu v množství "jen pro osobní potřebu". Nechte ji doma. Když vás chytí s jointem, máte problém.

Také se nekoupejte v řece Odře, která protéká městem mnoha rameny. Je to zakázané, protože je tam silný proud a víry. Místní to také nedělají.

A největší nástraha: v obchodech prodávají malé dvoudecové lahve s tvrdým alkoholem. Je na nich napsáno třeba Spirytus Lubelski či Spirytus Rektyfikowany. Vypadají, že si dáte s přáteli po panáku a půjdete dál. Nepůjdete. Vím, o čem mluvím, protože jsem se taky jednou nachytal. Obsah alkoholu je 95 % a Poláci to nepijí z lahve, nýbrž trochu nalijí do sklenky s malinovkou nebo aspoň s vodou.

7. Velvyslanectví fanoušků

Poznáte je podle oděvu s logem. Budou se vyskytovat všude tam, kde by měli být čeští fanoušci. Budou radit a měli by vědět všechno. Odpovídají česky nebo anglicky. Kromě toho bude v ulici Szewska otevřeno "stálé velvyslanectví", kde budou speciálně vyškolení fanoušci podávat nezbytné informace. Kdy? Během šampionátu denně od 12 do 24 hodin.

Ve Vratislavi jich bude 1 200. Poznáte je podle nápisu Volunteer na tričku. Mnozí by měli mluvit česky. Budou k dispozici na klíčových místech jako jsou nádraží, fanzóna, parkoviště P+R, policie, nemocnice a podobně. Jsou to kráčející informace.

9. Koupání

Ještě jednou: nelezte do Odry! Není to bezpečné, když neznáte správná místa. Ve městě je největší polský akvapark (www.parkwodny.wroc.pl) - cena na celý den 57 zlotých, na dvě hodiny 37 zlotých, ale taky velké koupaliště Morskie oko v parku Szczytnicki východně od centra. Mimochodem, jeden zlotý je v přepočtu zhruba šest korun.

10. Bydlení

Kdo chce přenocovat, měl by si rezervovat pokoje co nejdříve. Nemá cenu vypisovat všechny možnosti, najdete je na www.wroclaw.pl/uefaeuro2012 nebo přímo na e2012.eu/cz/none/3587. Dobrý je taky www.booking.com. Důležité je vědět, že ve městě budou tři kempy, z toho jeden velmi blízko stadionu s 3 000 místy (www.carslbergfancamp.pl).

11. Polské pivo

Fotbal a pivo patří dohromady, ve Vratislavi jsou tři "české" hospody a i v dalších čepují česká piva, ale nebuďte pivní šovinisté a pijte tam raději ta polská. Život je změna. A budete překvapeni. Jsou fakt dobrá. Něco o nich vím, ale požádal jsem svého polského kamaráda Mirka Lewandowského, aby vybral piva, jimž dává přednost.

Tady je jeho žebříček: "Jedničkou je Žiwiec, který šel na export už v dobách totáče, je chutově výborný a hasí žízeň. Dvojkou je pro mě Zubr, pivo z východu Polska, odkud pocházím. Pak bych dal asi Piast, což je dolnoslezské velmi světlé pivo s hustou pěnou. Čtvrté by mělo být Tyskie, je vynikající, vaří se od roku 1629 a je to hlavní sponzor Eura. No a pak je tady tmavé pivo Warka Strong s vyšším obsahem alkoholu pro opravdové chlapy."

NA PIVO. Hospoda Czeski film (což znamená v polštině totéž, co v češtině „španělská vesnice“). Čepují tady česká piva, ale dobré by bylo zkusit hlavně ta polská.

12. Pomocná i zrádná slova

Pár slov, abyste si – až bratr Polák vyřkne slovo drogi – nemysleli, že mluví o drogách. Nebo až policie vysloví slovo poprawa, že došlo na nejhorší. A abyste věděli, že co zapáchá, vlastně voní, a že pilka je míč a plyn kapalina. Další nápovědu najdete ve slovníčku dole v rámečku.

13. Důležitá čísla a adresy

info: www.wroclaw.pl/uefaeuro2012 (je i v češtině)

český honorární konzulát: ul. Buska 5a, +48 71 798 76 10

Turistické informační centrum: Rynek 14

tísňové volání: 112

stadion: www.stadionwroclaw.pl

velvyslanectví fanoušků: www.fansembassy.org

dobrovolná pořadatelská služba: www.hostcitiesvolunteers2012. pl

14. Jak si koupit jízdenku

Je to úplně stejné jako systém obvyklý v Česku: lístek si koupíte v trafikách nebo z automatu, stojí asi dvacet korun a v tramvaji ho při nástupu označíte v přístroji. Jízdní řády a další info na internetové adrese www.komunikacja.iwroclaw.pl.

15. Záchody

Pozor, české slovo záchod znamená západ. Musíte použít jiné české slovo, toaleta – a bude to skoro polsky.

Samozřejmě platí mezinárodní WC. Jinak: dámský záchod je označen kolečkem nebo nápisem Kobiety, pánský trojúhelníkem mířícím jedním vrcholem dolů či nápisem Mezczyzni.

Mějte připraveny drobné, stojí to od jednoho a půl do dvou a půl zlotých, někdy i v hospodách.