14 valentýnských tipů: večeře, rande, procházky i víno

Láska procházející žaludkem

Valentýnské menu v restauraci Atmosféra můžete zakončit procházkou po historickém centru městečka Lokte.

Romantická večeře je dobrým tipem jak pro zamilované hrdličky, tak pro ty, kteří svatého Valentýna moc neprožívají. Luxusní pětichodové menu s nejkrásnějším výhledem na noční Prahu nabídne například Valentýn na Žižkovské věži, v restauraci Oblaca. Začíná 14. února v 16 nebo ve 21 hodin.

Park Golf Club v Hradci Králové připravil pro svátek zamilovaných valentýnské afrodiziakální menu, které naservíruje v sobotu a neděli 13. a 14. února. Pět valentýnských chodů (a nádherný výhled na Brno) nabídne 14. února Sunset restaurant.

Valentýnské menu s nejkrásnějším výhledem na Prahu vám naservírují v restauraci Oblaca na Žižkovské věži.

Speciální valentýnské menu si vychutnáte i v láskyplně vyzdobené restauraci Atmosféra v historickém centru Lokte, a to již od pátku 12. do neděle 14. února. Gastronomický zážitek se tu dá skvěle propojit s romantickou vycházkou po městečku, podobně jako Valentýnské menu v pražském Restaurantu Hradčany můžete zakončit na nedalekém Petříně, ráji všech zamilovaných.

Tipy pro zamilované páry: do zoo za jednu vstupenku

Všechny zamilované páry zvou na Valentýna za cenu jedné vstupenky zoo ve Dvoře Králové a v Ostravě.

Všechny zamilované páry zve za cenu jedné vstupenky Zoo Dvůr Králové. Akce platí o víkendu 13. a 14. února a valentýnské balíčky či slevy na vás čekají v Hotelu Safari, v restauraci U Lemura i v zoo shopu. Svatého Valentýna můžete využít také k návštěvě ostravské zoologické zahrady a prohlídce dvou novinek otevřených v roce 2015 – Pavilonu evoluce a expozice Mokřady.

Valentýn v zoo Ostrava, spojený se dnem pro hrochy, se odehraje v sobotu 13. února a také tady zaplatí zamilované páry vstupenku pouze za jednu osobu. Nadšení fotografové se mohou pokusit vyfotit čichavce líbající, zvláštní ryby, které své tlamky využívají jak při jídle, tak při vzájemných rituálních soubojích. Pokud se vám povede vyfotit dva „líbající se“ čichavce, pošlete své záběry do zoo!

Valentýn v zahradách (a na vinici)

Ve viničním domku na vinici svaté Kláry v Praze prožijete kouzelný valentýnský večer se svou láskou a láhví dobrého vína.

Také Botanická zahrada v Praze-Troji nachystala pro Valentýnské procházky dvě zajímavé zastávky. Tou první je kouzelný valentýnský večer u krbu s praskajícím dřevem a s láhví dobrého vína ve viničním domku na vinici svaté Kláry, druhým lákadlem je Valentýnská noční prohlídka skleníku Fata Morgana. Termín je v obou případech neděle 14. února, ve skleníku jste očekáváni od 18 hodin do půl deváté, ve vinotéce sv. Kláry pak od 17 do 21 hodin.

Do jedné z nejhezčích zámeckých zahrad v Česku nahlédnete při návštěvě Svatební Valentýnské výstavy, kterou bude o víkendu 13. a 14. února žít zámek v Novém Městě nad Metují. Kromě módní přehlídky svatebních a společenských šatů ve Velkém sále vždy v 10 a ve 14 hodin můžete navštívit i zámecké interiéry společně s novým svatebním apartmá. Sladkým lákadlem na výstavu budou již tradičně lahodné dorty a zákusky.

Osvědčené valentýnské recepty

K tradičním valentýnským akcím patří zamilované focení v Českém Krumlově v Museu Fotoateliér Seidl. Dobové módní doplňky dají vašemu společnému portrétu nebývalý šarm, pro zamilované tu nachystali i čokoládové pralinky, květiny a přípitky šampaňským. Fotografování si raději rezervujte předem, a to na víkend 13. a 14. února od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin. A když už budete v Českém Krumlově, rozhodně nic nepokazíte procházkou po zdejších romantických uličkách!

Valentýnské balíčky nachystali také v některých hotelech. Co byste řekli třeba na Valentýnský víkend v hotelu Buchlov v Kyjově, Valentýnský pobyt v romantickém zámku Štiřín anebo na Valentýnský den v hotelovém Spa komplexu Vitální svět v Resortu Darovanský dvůr?