130 km pěšky ve stopách Hillaryho pod Mt. Everest

Může se hodit



repro z knihy "Nejhezčí túry světa“, © Universum, 2005 Doprava

Z Káthmándú jezdí do Jiri denně několik autobusů, letecké spojení funguje do Lukly. Z Evropy létá do Káthmándú několik aerolinek – například Austrian Airlines, Biman, Gulf Air či KLM.

Ubytování

V Káthmándú najdete hotely všech kategorií, lodžie v horách nabízející slušný komfort a stravování (pokud spíte v lodžii, je povinné tu i jíst, neboť za ubytování se platí symbolická částka v přepočtu od 5 do 50 korun). V lodžiích je nutné mít vlastní spací pytel.

Kdy se na túru vydat, počasí

Pro trekking v Nepálu jsou nejvhodnější dvě období – jaro (zhruba od března do května) a podzim (září až listopad). Jarní období se vyznačuje poměrně teplým a stabilním počasím, kvetou rododendrony a koná se většina expedic na osmitisícovky. Na podzim potěší zejména fotografy jasný vzduch, je ale o něco chladněji a ve vyšších polohách může napadnout i sníh.

Rezervace a poplatky

Platí se vstup do národního parku – 1000 nepálských rupií, což je v přepočtu asi 400 korun. Rezervace ubytování pro individuální turisty až na výjimky není možná. Autor článku Jan Hocek je fotograf a nezávislý publicista. Je autorem knihy Nejhezčí túry světa. Najdete v ní reportáže a fotografie z osmnácti nejhezčích světových túr pěti kontinentů – od Aljašky po Nový Zéland včetně map a praktických rad. Více o autorovi na http://www.hocek.cz/.