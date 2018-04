110 let závodiště v Chuchli a pár tipů na podzimní dostihy

Dostihové závodiště ve Velké Chuchli zná každý, kdo vyjíždí z Prahy na jih po výpadovce směrem na Dobříš, Příbram nebo Strakonice. Když minete Barrandovské skály, po pravé ruce se vystřídá Malá Chuchle a Velká Chuchle. Od ní až k Lahovičkám se táhne rozsáhlý travnatý areál dostihového závodiště s několika ovály, tribunami a kompletním zázemím.

První dostihy ve Velké Chuchli

Na chuchelském závodišti se závodí prakticky každý víkend od začátku dubna až do konce října.

V srpnu 1906 chyběl do prvních dostihů už jen měsíc, nicméně osud celé akce visel na vlásku – budoucí závodiště ve Velké Chuchli totiž bylo pod vodou. Babí léto a hezké počasí před svatým Václavem ale dráhu vysušilo a 28. září se tak mohly konat dvě rovinové zkoušky, dva dostihy přes proutěné překážky a jedna steeplechase. První vítězkou, navždy zapsanou v historických dokumentech, se stala klisna Vision, kterou pro běh na 1 800 metrů osedlal její majitel, vrchní vojenský veterinář František Bartosch.

Chuchelský háj leží jen kousek od dostihového závodiště v Chuchli, objevíte tu altány, odpočívadla, studánky, areál zdraví a zookoutek.

Dnes je chuchelské závodiště oblíbeným výletním místem, kde se od začátku dubna až do konce října závodí prakticky každý víkend. Letos ještě pohodlně stihnete pár posledních akcí, například v neděli 2. října můžete do Chuchle přijet na 14. ročník Memoriálu Harryho Petrlíka na 1 600 metrů pro tříleté a starší klisny, v sobotu 8. října na klusácké dostihy a o týden později na předposlední dostihový den, který nabídne šest sázkařsky atraktivních handicapů a dva dostihy pro dvouleté koně, vrcholem víkendového programu pak bude Pražský zimní favorit na 1 800 metrů.

O tečku za letošní 110. dostihovou sezonou se v neděli 23. října postará supervytrvalecká 96. Mercedes-Benz Cena prezidenta na 3 200 metrů, doplněná dalšími dostihy a koncertem Ústřední hudby Armády České republiky.

Na dostihy s dětmi

Dětskými hrdiny na dostizích jsou především poníci Jupík, Vilík a Bajaja.

Milovníky dostihů, sázek a všeho, co s koňmi souvisí, do Velké Chuchle lákat nemusíme, ale co rodiny s dětmi? Měli byste vědět, že nejmenším návštěvníkům tu věnují zvláštní pozornost. Děti do 15 let mají na všechny dostihové dny vstup zdarma, mládež do 18 let platí pouze poloviční vstupné. K dispozici je venkovní herna, pro špatné počasí slouží krytý dětský koutek Hříbátka s programy a kavárnou, a pokud to počasí jen trochu dovolí, děti se každou neděli mohou povozit na populárních ponících Jupíkovi, Vilíkovi a Bajajovi. Jízdy jsou zdarma, respektive za dobrovolné jízdné, které může mít podobu třeba mrkve, jablek nebo jiných dobrot pro poníky.

Výlet do Chuchle můžete spojit s procházkou Chuchelským hájem, rozsáhlým zalesněným územím, které se táhne až k Barrandovu. Kromě řady odpočívadel, lesních altánů a studánek tu objevíte například areál zdraví, zookoutek se srnkami, divokými prasaty, krkavci a dalšími zvířaty anebo kostel sv. Jana Nepomuckého, odkud je hezký výhled na Vltavu a jižní část Prahy.

Slavná dostihová závodiště a Velká pardubická

V Chuchelském háji najdete zookoutek se srnkami, divokými prasaty, krkavci a dalšími zvířaty.

Závodiště ve Velké Chuchli sice je jediným dostihovým areálem na území hlavního města, ale rozhodně není nejstarší v Česku. Prvenství drží závodní dráha v Pardubicích, kde se dostihy konaly pravidelně od roku 1856. O osmnáct let později, tedy roku 1874, se tu poprvé běžel velký překážkový dostih, dnes nejstarší sportovně společenská událost na území České republiky – jistě, řeč je o slavné Velké pardubické. Letos se pojede v neděli 9. října.

Mezi stará a slavná závodiště patří také dostihový areál v Karlových Varech, kam se chodili bavit lázeňští hosté již od roku 1899. Naopak moderní dostihové areály objevíte třeba veSlušovicích, v Lysé nad Labem anebo v Mostě. Na tamním Hipodromu kromě koní potkáte i lidi na bruslích, protože v areálu je volně přístupná více než tři kilometry dlouhá in-line dráha.