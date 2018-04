Jedenáct tipů, kam na výlet s dětmi a vysvědčením

Mezi místa, nabízející slevy či vstup zdarma, patří nejčastěji aquaparky a jiná sportoviště, kina a obchodní centra. Porozhlédněte se proto ve svém okolí, většina z nich akci vyhlašuje těsně před koncem školního roku – vaši pilní žáčci a studenti tak mohou získat třeba hodinu plavání zdarma, lístek na některou z filmových novinek anebo třeba kornoutek zmrzliny!

Zoologické zahrady chtějí samé jedničky

Konec školního roku můžete slavit v zoo, kam děti se samými jedničkami na vysvědčení pustí zadarmo.

Jedničkáři to mají snadné, tedy alespoň na konci školního roku v zoologických zahradách. V úterý 30. června děti s vysvědčením se samými jedničkami zadarmo pustí třeba do zoologické zahrady v Liberci a na atraktivní výstavu Giganti doby ledové anebo do zoologické zahradě v Děčíně. Tady si na úterý 30. června nachystali akci Hurá prázdniny! a také odmění vstupem zdarma všechny pilné školáky, kteří se pochlubí vysvědčením plným jedniček. Vysvědčení stačí donést buď na recepci zoo nebo do expozice Rajské ostrovy, která nabízí unikátní pohled různé světové oblasti, například faunu a flóru korálového útesu i živočichy z tropických pralesů.

Za vysvědčení se samými jedničkami se zdarma podíváte také do zoologické zahrady v Olomouci, a to dokonce celý týden, od úterý 30. června až do pondělí 6. června.

Muzeu hlavního města Prahy stačí jediná známka

Žáci a studenti, kterým je nejméně šest a nanejvýš osmnáct let a mají na vysvědčení jedničku z prvouky, vlastivědy nebo dějepisu, se od pátku 26. června až do úterý 30. června mohou zadarmo podívat do několika poboček Muzea hlavního města Prahy. Ochotní průvodci, zábavné pracovní listy a další zajímavosti čekají jak v hlavní budově muzea v ulici Na Poříčí a tamní dětské herně v podobě středověkého domu, tak v Podskalské celnici na Výtoni a na zámku Ctěnice.

Vysvědčení se samými jedničkami vám otevře bránu hradu

Tedy alespoň bránu hradu Šternberk v neděli 28. června, kdy se tu koná tradiční Odpoledne pro děti, plné soutěží a her na oslavu konce školního roku a začátku prázdnin. Začíná se ve 14.00 hodin, vstupenka stojí 30 Kč, ale kdo má samé jedničky, toho do hradu pustí zadarmo. Pestrý program nabídne například ukázky dětské zumby, projížďky na koních, trampolíny, malování na obličej, kreativní dětské dílničky, koncerty a občerstvení.

Za vysvědčení lístek zdarma

Galaxie ve Zlíně je velký zábavní park pro celou rodinu s nejrůznějšími atrakcemi. V pátek 26. června tu můžete oslavit nejkrásnější den školního roku; otevřeno je od 10.00 do 19.00 hodin a každý, kdo přinese ukázat své vysvědčení, získá dárkovou vstupenku na příští návštěvu zdarma a také sladkou odměnu za celoroční školní snažení. Od tohoto dne navíc bude Galaxie otevřená nepřetržitě celé dva měsíce.

Šanci pro dvojkaře nabízí areál Miniuni v Ostravě

Od pátku 26. června do neděle 5. července se můžete zadarmo podívat do báječného areálu miniatur Miniuni v Ostravě. Otevřeno je od 9.00 do 20.00 hodin a vysvědčení se samými jedničkami nebo dvojkami v těchto dnech zajistí vašim dětem vstup zdarma!

Dětenické peklo vítá jedničkáře i čtyřkaře

Do Dětenic se můžete vypravit na nedělní pohádková soutěžení v zámeckém parku a na velkolepé rytířské turnaje.

Na úterý 30. června si naplánujte výlet do Dětenic, kde všem dětem a teenagerům do 18 let s vysvědčením nabízejí vstup na zámek, na rytířský turnaj a do Dětenického pekla zdarma. Výzva je jednoznačná – slogan Pochlub se svým vysvědčením aneb Jedničky či židličky, všechno berem, lidičky! dává naději i beznadějným případům.

Když se v Dětenicích pochlubíte vysvědčením, můžete se zdarma podívat do pekla.

Navíc se sem celé léto až do konce září můžete vypravit na strašidelné soboty, nedělní pohádková soutěžení v zámeckém parku, na velkolepé rytířské turnaje (ty budou v červenci a srpnu probíhat denně mimo pondělí od 14.00 hodin) anebo na prázdninové pondělky; při nich také mají děti do 15 let vstup do dětenického pekla zdarma, dospělí ve věku od 18 do 180 let jsou zváni na prohlídku pivovaru s ochutnávkou piva zdarma.