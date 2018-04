100 km z Prahy na Slapy a zpět. Parádní cyklovýlet s koupáním

Náročný cyklovýlet

Trasa vede místy, která znají hlavně pražští silniční cyklisté, proto také doporučujeme vyrazit buď na silničce nebo na dobrém trekovém kole. Horské kolo moc vhodné není.

Výlet z Podolí přes Vrané nad Vltavou, Jílové u Prahy, Zbořený Kostelec, Týnec nad Sázavou, Netvořice, Slapy, Štěchovice, Davli a zpět do Podolí měří přesně 100 km. Lze ho ale zkrátit, takže i ten, kdo zjistí, že se trochu přecenil, najde únikovou variantu. Přesto trasu doporučujeme zejména zdatným cykloturistům. Pro začátečníky to určitě není.

Snídaně na lodi Port 62

Náš výlet začněme třeba v Podolí u Žlutých lázní. Vyrazíme odtud po cyklostezce směr Braník, Hodkovičky, Modřany až ke zbraslavskému mostu Závodu míru. Cesta je to příjemná, vyhýbá se městskému provozu, jen pozor během krásných dní o víkendech, to tu může být dost těsno.

První zastavení na ranní či dopolední kávičku doporučujeme v restauraci na lodi Port 62 kousek od modřanského zdymadla. Další krátkou zastávku můžeme udělat pod novou estakádou velkého pražského okruhu přes Vltavu a Berounku. Stojí to za to, je to skutečně grandiózní stavba.

Od zbraslavského mostu Závodu míru pojedeme po středně frekventované silničce přes Jarov do Vraného nad Vltavou. Cestou spatříme první víkendové chaty a chatky a také scénické skály nad Vltavou.

Skály nad Vltavou na cestě z Jarova do Vraného nad Vltavou

Pověstný kopec do Zvole

Ve Vraném pak přichází první velmi náročná pasáž, pověstný kopec do Zvole. Není snad až tolik prudký, ale měří několik kilometrů a dá pořádně zabrat. Naštěstí z větší části vede lesem, takže se tu cyklista aspoň neupeče.

Ve Zvoli doporučujeme kratičkou zastávku za kostelem, kde je opravená hasičská zbrojnice z roku 1909. A také pro nedočkavé vodomilce první možnost koupání v místním rybníce. Na konci Zvole zabočíme vpravo, pojedeme kus po rovině a pak z kopce mezi poli do Okrouhla, kde nás zaujal Voodoo Club Bar, další možnost občerstvení. Krátké zastavení můžeme udělat i na milém hřbitůvku na kopci mezi Okrouhlem a Zahořany.

Hasičská zbrojnice ve Zvoli z roku 1909 Voodoo Club Bar v Okrouhlu

Nefalšovaná divočina a horská prémie

Kolem Zahořan pak začíná téměř nefalšovaná divočina. A také další zkouška cyklistických dovedností, několikakilometrová "horská prémie" nad Jílové. Pozor, nenechte se zmást a na začátku příliš nespěchejte. Ten kopec je zrádný a cyklistu ničí v několika fázích. Kdo to ale vyjede až nahoru, má to úplně nejhorší na této stovce za sebou.

V Jílovém u Prahy určitě doporučujeme zastávečku na kávu nebo čokoládu v místní roztomilé kavárničce a galerii U Zlatého korálku, která je hned pod radnicí na hlavním Masarykově náměstí.

Radnice v Jílovém u Prahy se známou a dobrou kavárničkou a galerií U Zlatého korálku

Po krátkém občerstvení vyrazíme po ulici Československé armády do Chotouně, kde mají ladné koupaliště. Opravdovou chloubou je malá sjezdovka s vlekem a dokonce i zasněžovacím systémem.

Tady mezi Chotouní, Pohořím a Skalskem, kde se pohybujeme ve výškách nad 400 metrů nad mořem, jsou dokonce místa, která mohou připomenout třeba Českou Kanadu v jižních Čechách.

Koupaliště v Chotouni Sjezdovka v Chotouni



Zobrazit místo Cyklovýlet z Prahy na Slapy na větší mapě

Na Týnec nejromantičtější pasáží výletu

Na vršku na Pohoří se nabízí možnost dalšího občerstvení v hostinci Na vyhlídce, kde slibují i grilované speciality.

Za Pohořím pak cykloturista narazí na stáda krav a po levé straně bude míjet oboru Březka. V Těptíně doporučujeme všimnout si zajímavého nízkoenergetického domu s travnatou střechou na pravé straně od silnice.

Pastviny kolem Skalska Vila s travnatou střechou v Těptíně

Za Těptínem před Kamenicí odbočíme na silnici číslo 107 doprava směr Týnec. Krásně to tu sviští z mírného kopce a je to zároveň jedna z nejromantičtějších pasáží výletu zeleným údolím nejprve Čakovického a pak Kamenického potoka až k Sázavě, k rozcestí naproti Zbořenému Kostelci. Zde je ideální místo pro další krátký odpočinek, kde se můžeme pokochat pohledem na Sázavu, případně se i vykoupat nebo si to vyšlápnout ke zřícenině hradu.

Zbořený Kostelec se Sázavou a jeho okolí

Architektonický skvost zvaný kolotoč

Ještě před Týncem na hezké silničce je možné udělat další odbočku na vykoupání u týneckého jezu. Před Týncem mrkněte doleva přes řeku. Spatříte slavnou, dnes už nutně sešlou tovární halu Jawy.

Týnecký hrad Týnecký zámek

V samotném Týnci, ráji vodáků, nezapomeňme na výhledy z mostu na Sázavu, na věž hradu a na zámek. Ale hlavně na svou dobu velmi moderní stavbu kruhové třípodlažní vily zakladatele Jawy továrníka Františka Janečka. Proslulý vynálezce ji postavil v roce 1928 na tehdejším Korbělově vršku za 2,8 milionu korun. Místní jí říkali kolotoč a mysleli si, že se skutečně otáčí.

Zajímavostí je, že dnešní nový majitel Antonín Herbeck, jednatel společnosti Stratosféra, který vilu na nejcitlivějším místě "ozvláštnil" mírně odpornou nástavbou (pokoj s klimatizací), do svého soukromí nepustil ani Davida Vávru při natáčení televizního seriálu Šumná města.

Kruhová vila z první republiky v Týnci nad Sázavou

Oblíbená vyhlídka na Slapy a Ždáň

Zkrácení trasy A) Z Jílového na Kamenný přívoz, Krňany, Hradišťko a Štěchovice. Výlet se tím zkrátí víc než o třetinu. B) Z Jílového na Kamenný přívoz, Krňany, Teletín, Vysoký Újezd, Slapskou přehradu, Slapy a Štěchovice. Zkracení o cca čtvrtinu.

Z Týnce je to jen kousek na Chlebské rybníky a do Netvořic, kde mají muzeum motocyklů. Z Netvořic pak pojedeme po silničkách hezkou přírodou s výhledy do kraje kolem Tuchyně a Dalešic až nad Slapskou přehradu k Bufetu na vyhlídce. Krásný výhled na přehradní jezero a na Ždáň s občerstvením si oblíbili zejména motorkáři.

Odtud vede báječný sjezdík kolem Nové Rabyně (další možnost koupání a občerstvení), hospody U Páji až k přehradní hrázi s proslulým vodníkem sedícím na přepadové propusti.

Slapská přehrada Slapská přehrada, vodník na propusti

Doporučujeme další krátkou zastávku s výhledy na vodní dílo a na skalnatý kaňon Vltavy. Zde totiž začíná poslední náročné stoupání na celé trase do Slap. Ale nebojte, kdo to vyjede, bude nakonec odměněn dlouhým supersjezdem do Štěchovic, kde je opět několik možností občerstvení.

Na vyhlídce nad Slapskou přehradou, dole Ždáň. Archiv Davida Vávry

Poslední výhled do kaňonu Vltavy

Ze Štěchovic míří zpět do Prahy asi nejnudnější, více než dvacetikilometrová část trasy, která vede po bohužel dosti rušné silnici podél Vltavy. Jednu z posledních zastávek může udělat v Davli, v Měchenicích nebo kdekoli u vody a kochat se výhledy na kaňon Vltavy.

Štěchovický most

U Zbraslavi doporučujeme najet opět na most Závodu míru a vrátit se do Prahy po stejné cyklostezce, po níž jsme přijeli.

Na výlet se vyplatí dobře se vybavit. Vzít si určitě náhradní duše a lepení, pumpičku, dvě láhve s vodou a batůžek nebo tašku na kolo s nějakým převlečením, pláštěnkou, občerstvením a případně věcmi na koupání.