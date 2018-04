10 zemí, kam jezdíme nejraději

1. CHORVATSKO

(loni 900 000 turistů z ČR)

Je to země, která zatím nenašla u českých turistů konkurenci. Každý rok se sem vypraví na milion lidí. Češi patřili na začátku 20. století k prvním objevitelům Jadranu, setrvali, ačkoliv se jim po roce 1990 otevřely brány ostatních zemí, svému moři zůstali věrní, i když země bývalé Jugoslávie sužovala válka. A Chorvati si toho váží.

Ať už se vypravíte k Dubrovníku, na Istrii či na ostrov Krk, nebudete se zde nudit. Kromě moře je Chorvatsko bohaté na přírodu i historické dědictví.

2. SLOVENSKO

(loni 490 000 turistů z ČR)

Země našich východních sousedů zažívá u obyvatel Česka v posledních třech letech velkou renesanci. Stejně jako před revolucí i dnes nás na Slovensko táhnou Tatry, Fatra a termální koupaliště. Stále oblíbenější jsou i lázeňské kúry (například v Dudincích). Spousta rodin sem také míří za příbuznými.

Starší generace se pro Slovensko rozhoduje s určitou nostalgií a vítá nulovou jazykovou bariéru, mladší si naopak pochvalují turistiku, přírodu a nízké ceny.

Na Slovensko se dnes nejezdí jen chodit po horách, v kurzu je i kolo či sjíždění řek. Stranou však nezůstávají ani hrady (mezi taháky patří Trenčín či Oravský hrad).

3. ŘECKO

(loni 410 000 turistů z ČR)

Země, kde je dovolená jednou z nejkrásnějších ve Středomoří, protože je tam na co se dívat, vzduch krásně voní po cypřiších, moře je příjemné, víno dobré a hlavně - ceny jsou nízké. Řecko bude stálicí ještě za sto let. Letos však bude mít něco navíc: olympiáda učiní pro statisíce lidí Atény ještě atraktivnější, naopak tisíce turistů se jim raději vyhnou.

Avšak únikového prostoru je v Řecku nekonečně mnoho: ostrůvky, kde člověk může věřit, že je tam sám jen se svou retsinou, antické památky a samozřejmě i pláže: například ty na severu u města Velika mají prý nejčistší vodu i vzduch v celé EU. Zájezd do Řecka si můžete vybrat ZDE .

4. ITÁLIE

(loni 380 000 turistů z ČR)

Zapomeňte na známou větu - Vidět Neapol a zemřít. To by byla škoda, poněvadž slunná Itálie nabízí přehršli zajímavých míst. Věčné město Řím a jeho Kolosseum, módní Milán, památky a sopky Sicílie, i pro neplavce romantické Benátky s kanálem Grande, náměstím sv. Marka a Dóžecím palácem.

Pomíjivost připomenou Pompeje - unikátně dochované antické město zasypané při výbuchu Vesuvu.

Magnetem jsou nejen citrusové háje, pláže Jónského, Tyrhénského a Středozemního moře, ale také divoká Sardinie, antické chrámy, rybářská městečka, výborné víno, stovky druhů těstovin.

5. ŠPANĚLSKO

(loni 380 000 turistů z ČR)

Jeden ze zlatých hřebů dovolené snů v Evropě. Krásné moře s písečnými plážemi a samozřejmě hory - Pyreneje, Sierra Nevada. A také skvělá historická města s oslnivou architekturou - Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada, Toledo. Vynikající jídlo a pití. A temperamentní domorodci.

Navíc Španělsko, to není jen Iberský poloostrov, ale také Baleárské a Kanárské ostrovy. I tam se dá kombinovat pobyt u moře se zajímavými výlety. Jen to chce dobře volit termín. Třeba v červenci a srpnu je na jihu už opravdu horko a není to ani nejvhodnější doba na návštěvu památek.

6. FRANCIE

(loni 210 000 turistů z ČR)

Tady je stále co objevovat. Žebříčky návštěvnosti vede proslulá Riviéra na jihu, Paříž či zámky na Loiře. Obyvatelé Česka však stále častěji míří za turistikou do Alp nebo do Bretaně, aby se v Carnaku pokochali tajemnými menhiry nebo si vyjeli na denní výlet na neznámý ostrůvek Houat.

Na oblibě získávají i sportovně zaměřené zájezdy: ti, kdo projeli Provence na kole, si to nemohou vynachválit. Nenechte se však odradit tvrzením, že Francouzi nechtějí hovořit anglicky. Když zjistí, že vaše angličtina je stejně bídná jako jejich, ledy se často zlomí. A k tomu to jejich výborné víno...

7. RAKOUSKO

(loni 130 000 turistů z ČR)

Rakousko má vysoké alpské štíty, jezera, romantická horská údolí, nejvyšší možný standard služeb a je blízko. Pro nás je pobyt u našeho jižního souseda synonymem té nejsportovnější dovolené. Novým trendem je dokonce spojení pobytu u moře a v Alpách.

České rodiny dnes vyrážejí do Rakouska za celou kombinací sportovních a výletních aktivit. Túry na kole, horské výšlapy všech náročností, zdravotní procházky, jízda na koni nebo na kolečkových bruslích a adrenalinové sporty jako rafting, canyoning či paragliding. K tomu se dají připojit prohlídky pitoreskních městeček a vesniček či muzeí. O prodloužený víkend v Alpách můžete soutěžit ZDE.

8. TUNISKO

(loni 65 000 turistů z ČR)

Historii zde potkáte na každém kroku - stopy Féničanů - Punů, starověkých mořeplavců a obchodníků, Římanů a dalších. Návštěva tuniského muzea Bardo, legendárního Kartága či vesničky Sidi Bou Said s tyrkysovými a bílými ptačími klecemi je téměř povinná, stejně jako hamman - turecké parní lázně.

Dobrodružnou povahu uspokojí tajuplná Sahara s horskými oázami. Do země koberců, kde voní jasmín a mátový čaj, jezdí Češi nejenom k moři, ale i za památkami: na monumentální amfiteátr v El Jem nebo do Matmaty za troglodyty či na ostrov Džerba. Zájezd do Tuniska si můžete vybrat ZDE.

9. MAĎARSKO

(loni 60 000 turistů z ČR)

Ještě přednedávnem jižní soused, který v dobách minulých představoval "Západ" ve východním bloku, láká čím dál víc obyvatel Česka. Táhne je jezero Balaton, léčivé termální prameny, tokajské víno, klobásy, čardáš a typický maďarský guláš. Samozřejmostí je i tradiční pohostinnost a vysoká úroveň služeb, za něž neplatíte žádné přemrštěné ceny.

A pak je tu ještě kouzelná Budapešť s hradní čtvrtí, Rybářskou baštou či korunovačním Matyášovým chrámem. Přidejme si k tomu desítky archeologických památek, hortobágyovskou pusztu a vyjde, že tam musíme, přinejmenším na víkend.

10. TURECKO

(loni 35 000 turistů z ČR)

Turecko je exotika, která má služby na evropské úrovni, a navíc je hned po ruce. Proto se už dlouho drží na žebříčku deseti nejvyhledávanějších zemí. Má příchuť dalekých krajů, neboť je už v Asii, turecká riviéra na jižním pobřeží má opravdu krásné pláže i vnitrozemí, západní pobřeží je plné slavných antických památek a čeští turisté už znají i Istanbul s jeho štíhlými minarety, kam jezdí na víkendové pobyty.

Turecko je stále považováno za bezpečnou zemi, přestože v tomto ohledu už nemá úplně nezávadný štít. Není však pochyb, že i nadále zůstane jedním z oblíbených cílů našich turistů.

Zdroj statistických informací: společnost Mag Consulting