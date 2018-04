10 tipů na výhodné lyžování v Alpách. Kde mají skipasy zdarma

Čtyři noci za cenu tří v údolí Grossarl v Rakousku

Pokud se v předvánočním čase ubytujete v rakouském grossarlském údolí, získáte čtyřdenní ubytování a lyžování za cenu třídenního. Skipas platí pro celý region Ski Amadé a dá se s ním lyžovat celkem na 860 kilometrech sjezdovek v několika střediscích: Grossarl-Dorfgasteinu, Gasteinu, Badgasteinu, Schladmingu a dalších.

Nabídka platí na období od 4. do 19. prosince, kdy lze pořídit čtyřhvězdičkový hotel od 239 eur na osobu za čtyři noci s polopenzí. Penziony se snídaní začínají na 158 eurech, za stejnou cenu je možné pronajmout si i apartmán. Jde však o vybrané hotely a penziony, jejich seznam najdete zde.

Středisko Grossarl-Dorfgastein patří mezi menší alpská centra, takže ho lze doporučit spíše rodinám s dětmi či začátečníkům.

Z Dorfgasteinu stačí kousek popojet a otevře se vám obrovský lyžařský kolotoč nad lázeňským městečkem Bad Gastein, které se také pyšní termálním wellness koupalištěm. Celkem se zde dá lyžovat na více než 200 kilometrech tratí, a to až do nadmořské výšky 2 686 metrů.

Nejambicióznější je Sportgastein, který nadchne nejednoho carvera či freeridera.

Ve švýcarském Davosu získáte skipas zdarma, když zůstanete více nocí

Švýcarské středisko Davos, kde se dá lyžovat v pěti areálech a na téměř 300 kilometrech tratí, nabízí skipas zdarma, pokud zde strávíte víc než jednu noc v některém z hotelů ležících v Davosu nebo nedalekém Klosteru.

Ceny od 136 CHF (2 500 Kč) za noc ve dvoulůžkovém pokoji. Nabídka platí do 19. prosince. S tímto skipasem je možné vyrazit do dvou nejlepších místních areálů: na Jakobshorn a Parsenn.

Vychutnejte si předvánoční atmosféru luxusního střediska, které zdobí staleté hotely a výjimečné události. Před několika desetiletími se zde léčili pacienti s tuberkulózou, jak popsal ve své knize Kouzelný vrch Thomas Mann. Každý rok se tu scházejí ekonomové z celého světa na Světovém ekonomickém fóru. A je to i městečko, do kterého míří hokejové kluby z celého světa, aby získali Spenglerův pohár (hraje se mezi Vánocemi a Novým rokem).

Nejlepší lyžování nabízí oblast Parsenn s carvingovými terény, nahoru vyváží turisty zubačka už od roku 1931. Jakobshorn má celkem pět perfektních sjezdovek, které obsluhují expresní sedačky.

Pischa, Madrisa a Rinerhorn nabízejí menší a rodinnější lyžování, ale i tady toho během jednoho odpoledne zažijete víc než dost. Lze tu vyrazit i na freeride, např. z Jakobshornu. Volné ježdění nabízí i Pischa, která se mění v patrolovanou freeridovou zónu s prašanem.

Hotely je možné objednat na www.davos.ch a www.klosters.ch.

Svatý Mořic nabízí třicetiprocentní slevu

Slevy nabízí v předvánočním čase i švýcarský Svatý Mořic, místo, kam jezdí lyžovat světové celebrity.

Pro začátek sezony tady připravili balíčky, které zahrnují ubytování i skipas.

V rámci nabídky Top hit lze ušetřit až 30 procent. Ceny za dvě noci v tříhvězdičkovém hotelu se snídaní, třídenním skipasem, hromadnou dopravou zdarma a slevou na půjčení lyží a služby lyžařských škol začínají na 180 CHF (3 300 Kč). Až do 18. prosince také můžete využít zlevněné nabídky apartmánů. Sedm nocí s 6denním skipasem v čtyřlůžkovém apartmánu začíná už na 422 CHF (7 800 Kč) na osobu.

Speciální nabídky zde připravili i pro rodiny s dětmi, pokud si zakoupí balíček od pěti do sedmi dnů s ubytováním v hotelu (děti do 12 let za ubytování neplatí). Nabídka platí do 23. prosince a pětidenní pobyt pro čtyřčlennou rodinu s jednou permanentkou zdarma stojí od 959 CHF (v ceně 17 700 Kč jsou i čtyři skipasy).

Svatý Mořic poskytuje velmi pěkné lyžování na 350 kilometrech tratí, které končí v nadmořské výšce 3 302 metrů. Tohle středisko si přezdívá "Top of the world" (vrchol světa, jinými slovy také špička ve světě) a něco na tom bude. Je to krásné městečko s jezerem a bude vás bavit, i když den lyžování nezakončíte v některé z luxusních restaurací.

Všechny výhodné nabídky najdete zde.

Švýcarsko, Svatý Mořic

Lenzerheide: skipas zdarma za každou noc v hotelu

V Česku nepříliš známé švýcarské středisko Lenzerheide, nabízející 155 kilometrů sjezdařských tratí, si pro začátek sezony (od 5. do 20. 12. ) připravilo skipas zdarma, pokud se ubytujete ve vybraných hotelech a penzionech déle než na jednu noc.

Jedná se většinou o tří a čtyřhvězdičkové hotely, nabídka ovšem platí i pro mládežnickou ubytovnu Jugendherberge Valbella. Tady například zaplatíte 63 CHF (1 165 Kč) za noc se snídaní a dostanete skipas zdarma.

V době od 5. prosince už bude v provozu velká část lanovek, a to díky dokonalému systému umělého zasněžování. Výhodou Lenzerheide je, že je relativně blízko od Česka, leží asi 700 kilometrů od Prahy a jezdí se tu až do konce dubna.

Lyžuje se do nadmořské výšky 2 865 metrů na příjemných svazích i dálnicích většinou červeného značení. Pro malé děti-začátečníky tu mají čtyři snowparky s pohyblivými koberci a pohádkovými postavičkami na slalom a první obloučky.

Lenzerheide získalo v roce 2001 certifikát "rodiny vítány".

Běžkaři mohou vyrazit na 52 kilometrů upravovaných tratí. Na nedalekém jezeře Heidsee budou tratě pro milovníky procházek a nordic walkingu.

Další informace o vybraných hotelech a středisku samotném získáte zde.

Risoul a Les Orres: vánoční sleva na poslední chvíli

Se zajímavou, přímo vánoční nabídkou přicházejí ve francouzských střediscích Risoul-Vars a Les Orres.

Pokud si vyberete některé z ubytovacích zařízení společnosti Sara residences v týdnu od 18. do 26. prosince, dostanete třicetiprocentní slevu na pobyt a nebudou vám účtovány manipulační poplatky (asi 15 eur). K tomu lze jako bonus získat také jeden sedmidenní skipas v hodnotě 190 eur. Seznam rezidencí, pro které nabídka platí, najdete zde.

Středisko Risoul se 180 kilometry tratí je propojené se sousední vesnicí Vars a nabízí moc pěkné lyžování až do nadmořské výšky 2 750 metrů. Fajnšmekři si užijí sjezd z vrcholu Pic Chabrieres a z hřebene směřujícího ke Col de Crevoux. Sezona tu začíná 11. prosince.

Resort Les Orres otevírá lyžařům své brány již 4. prosince a lyžovat se zde bude až do konce dubna. Celkem 88 kilometrů sjezdovek začíná v nadmořské výšce 1 550 metrů, končí v 2 720 metrech a obsluhuje je 23 vleků a lanovek. Umělý sníh pokrývá 60 procent tratí. Mají tu i hlídání dětí do pěti let, dětské snowparky pro nejmenší a kluziště. Vyrazit můžete i na bobovou dráhu nebo na trek na sněžnicích.

Další informace na www.risoul1850.com, www.lesorres.fr.

Francie, Risoul

Den navíc, pokud se v Dolomiti Superski ubytujete na čtyři dny

Obří italský region Dolomiti Superski, který nabízí lyžování ve dvanácti resortech, vítá sezonu nabídkou "Dolomiti Superski Premiére - První sníh". Pokud si v této oblasti zamluvíte čtyřdenní ubytování v období do 23. prosince, získáte jeden den bezplatného ubytování i lyžařskou permanentku pro celou oblast zdarma. Když zůstanete osm dnů, dostanete zdarma dva dny.

Nabídka se týká vybraných penzionů a hotelů, jejich seznam najdete na www.dolomitisuperski.com. Například 6lůžkový apartmán na Kronplatzu stojí 112 eur na noc (5. noc zdarma), čtyřdenní skipas 122 eur (5. den zdarma).

Na předvánoční lyžování lze doporučit pobyt například ve Val Gardeně, kde se dá lyžovat na 175 kilometrech tratí a napojit se na oblíbený lyžařský kolotoč kolem masivu Sella - lze jej projezdit za den, aniž by člověk jedinkrát lyžoval na stejné trati.

Můžete vyrazit i na Kronplatz, který proslavilo 107 kilometrů většinou příjemně širokých carvingových sjezdovek. Je to ráj rodinného lyžování, na své si ale přijde i zdatný lyžař.

Dobře uděláte, i když si z pestré dolomitské nabídky vyberete Eisacktal s rodinnými sjezdovkami a jižně orientovanými svahy. Celkem si tu zalyžujete na 85 kilometrech tratí.

Sportovnější lyžování nabízí Arraba s přilehlou Marmoladou, vyzkoušet můžete i svahy Val di Fassa či luxusní Cortinu D’Ampezzo se 140 kilometry tratí.

Rakouský Nassfeld: čtyři noci za cenu tří

Hermagor-Nassfeld, největší středisko v rakouských Korutanech, si pro začátek sezony připravil několik výhodných nabídek, jak přitáhnout v předvánočním shonu lyžaře na hory. Jednou z nich je možnost strávit zde čtyři noci za cenu tří. Nabídka platí od 4. do 25. prosince a součástí balíčku je i třídenní Top skipas platný po celých Korutanech. Ceny začínají na 168 eurech za osobu v apartmánu. Čtyřhvězdičkový hotel lze pořídit od 283 eur.

Ve stejném období je možné využít i nabídky "kamarádka jede zdarma" - každá třetí osoba (na přistýlce) neplatí za ubytování a skipas. Jde o tři noclehy a dvoudenní skipas pro celé Korutany. Takový pobyt pořídíte od 157 eur v penzionu se snídaní, od 246 eur v tříhvězdičkovém hotelu s polopenzí. Součástí balíčku je i dvacetiprocentní sleva na kurz v lyžařské škole.

V rámci nabídky SkiHits for Kids zde lyžují a bydlí děti do osmi let zdarma v doprovodu rodičů nebo prarodičů.

Hermagor-Nassfeld patří mezi deset nejlepších rakouských středisek. Velmi si ho oblíbili i Češi. Nabízí se tu 110 kilometrů prosluněných sjezdovek na hranicích Rakouska s Itálií, zajímavostí je i nejdelší kabinková lanovka Alp Millenniumsexpress. Další informace na www.nassfeld.at/cz (stránky a objednávací formuláře jsou v češtině) nebo na www.korutany.com.

V údolí Tauferer Ahrntal skipas zdarma

Italské údolí Tauferer Ahrntal, které se skládá ze tří resortů, Speikbodenu, Klausbergu a menšího Rein in Taufers, chce lyžaře před Vánocemi nalákat na skipas zdarma. Ten dostane každý, kdo zde zůstane týden a vybere si některý ze smluvních penzionů a hotelů. Nabídka platí od 4. do 25. prosince. Ceny ubytování začínají už na 200 eurech na osobu a týden.

Ve středisku Speikboden se lyžuje na 21 kilometrech tratí, které obsluhuje sedm vleků, většinou čtyřsedačkové lanovky. Vybírat lze ze všech barev tratí, převažují zde ovšem červené.

Zážitkem je vyjet si na vyhlídku Sonnklar do nadmořské výšky 2 400 metrů, odkud lze obdivovat Dolomity i nedaleké Zillertalské Alpy.

Klausberg, který není se Speikbodenem propojený, nabízí 22 kilometrů tratí, svahy jsou často severně orientované a tříkilometrové sjezdovky nabízejí pěkné svezení.

Je tu i snowboardový fun park, děti si užijí dovádění v Klausi-Landu. V Klausbergu si mlžete vyzkoušet také pět kilometrů dlouhou sáňkařskou dráhu.

Nejmenším střediskem v tomto údolí je Rein in Taufers, nabízející čtyři kilometry tratí. Sem vezměte své děti, ať se zde v klidu rozjezdí. Další informace o nabídce najdete zde.

Itálie, Speikboden

Katschberg: bohaté après ski a předsezonní slevy

Katschberg/Rennweg, rakouské lyžařské středisko se sedmdesáti kilometry sjezdovek, se proslavilo bohatou nabídkou après ski. Vychutnat si tu můžete například zimní romantiku na koních anebo vyzkoušet předvánoční nabídku skrývající se pod názvem Ski Opener, která trvá od 4. do 18. prosince.

Zamluvit se slevou si zde můžete tři noclehy a dvoudenní skipas platný ve všech střediscích rakouských Korutan. Ceny začínají na 115 eurech, pokud se ubytujete v apartmánu v Rennwegu, od 139 eur se tento balíček dá pořídit v penzionu se snídaní v Rennwegu. Čtyřhvězdičkový hotel v Katschbergu s permanentkou stojí od 236 eur.

Sjezdovky regionu Katschberg se rozkládají na dvou kopcích: Tschanecku a Ainecku. Přejet z jednoho areálu do druhého je možné bez toho, aby se odepínaly lyže – přes most. Z obou vrcholů dolů vedou dvě ostré černé sjezdovky, jinak mapy ukazují pořádnou porci "červeného" lyžování a krásných carvingových dálnic. Myslí tu i na děti, v dětském lyžařském parku Katschi’s (Katschi’s Kids Club).

Lanovky končí v nadmořské výšce 2 202 metrů. V nabídce resortu jsou také trasy na zimní vycházky po svých i na sněžnicích, běžecké stopy i sáňkování.

Rezervace na www.katschberg.at.

Val di Sole: skipasy dostanete k týdennímu pobytu

Vydat se za výhodným lyžováním se dá i do italského regionu Trentino. Zdejší lyžařské sdružení Skirama Dolomiti Adamello Brenta, sdružující v Česku oblíbená střediska Val di Sole, Andalo-Fai della Paganella, Madonna di Campiglio nebo Pinzolo, připravilo jako každý rok několik výhodných nabídek.

Jednou z nich je Free Ski. Pokud lyžaři přijedou na týden, dostanou ve vybraných ubytovacích zařízeních v době od 11. do 19. prosince šestidenní skipas zdarma.

Výhodné slevy tu mají i pro rodiny s dětmi. Akce Kids Free (děti zdarma) platí už od třídenního pobytu a nabízí skipas zdarma dětem narozeným po 30. 11. 2002 v doprovodu dospělého. Lze tu také využít nabídku Ski Start, která lyžařům umožní poznat více středisek sdružení Skirama Dolomiti Adamello Brenta, a to v termínu od 8. do 12. prosince. Se skipasem Superskirama na tři, čtyři nebo pět dnů bude možné vyzkoušet všech 380 kilometrů sjezdovek tohoto sdružení v různých regionech.

Nejtěžší bude vybrat si to správné místo. Mondénní Madonnu di Campiglio se 70 km tratí? Pinzolo s 26 km, Paganellu s 35 kilometry či dvacetikilometrové Monte Bondone? Seznam hotelů a penzionů, pro které slevové akce platí, najdete zde.