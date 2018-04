Kam vzít děti na výlet za dinosaury a prehistorií? Přinášíme 10 tipů

Komerční sdělení 0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Snad každého v mládí fascinoval film Cesta do pravěku a kresby Zdeňka Buriana. Pokud vaše děti nevydrží poslouchat celou prohlídku na hradě či zámku a do muzea je nedostanete, tak právě pro vás máme tipy na výlet, kde se skutečně budou bavit a kde se na několik hodin společně přenesete o miliony let zpět do historie.