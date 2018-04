10 nejlepších lyžařských středisek světa

Vzhledem k tomu, že světové žebříčky sestavují lyžařské magazíny hlavně v zámořských zemích jako USA, Kanada,..., alpská střediska se do nich dostanou pomálu. Proto jsme vybrali i 10 nejlepších středisek z Alp - seznam najdete ZDE.

ASPEN, USA

Aspen v Coloradu je místo pro ty, kdo z lyžařských disciplín mají nejradši nakupování a mnohem raději než šustění prašanu mají šustění bankovek. Je to zimní středisko se snobskou pověstí - a jak by taky ne: jezdí či jezdili sem Goldie Hawnová, Michael Douglas s rodinkou, Jack Nicholson s milenkami, Charlie Sheen s flaškou, Kevin Costner a muzikant John Denver, který o Aspenu napsal i několik písní. Je to skutečné město z Divokého západu, dnes jsou tam však butiky značek, jako je Dior, Vuitton, Prada, Gucci, Bvlgari, Zegna... Dobrá rada: peníze a nuggety s sebou, lyže nejsou podmínkou.

Aspen na mne působil jako velice snobské středisko. Velikostně bych ho přirovnal ke Špindlerovu Mlýnu - jen s tím rozdílem, že Aspen má vlastní letiště. Byl taky nejdražší ze středisek, která jsem v Americe viděl.

Aspen, USA

Asi desetitisícové město uprostřed kanadské divočiny leží ve stejnojmenném národním parku a navíc má i horké prameny, takže o aprés ski je tam postaráno. Bazény jsou venkovní, takže se návštěvník může při relaxaci dívat na vrcholky hor. Tím hlavním však je v zimě lyžování. Tři střediska v okolí, Sunshine Village, Mount Norquay a Lake Louise, poskytují dohromady na 270 tratí.

V Banffu tvrdí, že mají jeden z nejlepších prašanů na světě, říkají mu "šampaňský prášek". Poznámka, abyste dobře zapadli a působili mazácky: Banff se vyslovuje "Bemf".

Jezdím tam opravdu rád, protože město i přes veškerý novodobý luxus pořád dýchá Divokým západem a příroda kolem je neuvěřitelná. To se nedá ani popsat. Nádhera.

Banff, Kanada. Areál u Luisina jezera (Lake Luise)

Malebné horské město s historickým centrem, nad kterým se tyčí úchvatný masiv Mont Blanku. Chamonix má úžasnou horolezeckou a lyžařskou tradici, vždyť se tu v roce 1924 konaly první zimní olympijské hry. Lyžařské terény tvoří několik oblastí propojených skibusy. Neubytujete se sice přímo u sjezdovky, avšak Chamonix nabízí něco jiného, co jinde ve Francii moc nenajdete. Toto malebné horské městečko je proslulé zejména vynikajícími podmínkami pro jízdu ve volném terénu. Proslulý je zejména 22 km dlouhý sjezd Vallée Blanche.

Krásné hotely tu střídají kavárničky a sportovní obchůdky.

Do Chamonix by měl aspoň jednou za život každý lyžař jet kvůli výhledům na Mont Blanc a Bossonský ledovec. A kvůli úžasným volným terénům.

Chamonix

Chamonix

Přestože "hole" znamená díra, jezdí se sem ukázat každý, kdo chce něco znamenat. Kdysi to býval klasický Divoký západ, protože se poblíž stýkají hranice států Wyoming a Idaho. Teď sem jezdí lidé jako Clint Eastwood, Tiger Woods, Harrison Ford nebo Rockefellerovi. A samozřejmě Bill Clinton, který tady jako prezident pořádal rád schůzky. Ale dá se zde i lyžovat, a tak sem jezdí divoši, kteří mají rádi neortodoxní sjezdy na neupravených přírodních svazích. Jinak tohle americké středisko velikostí připomíná spíš menší alpský resort.

Jacksonova díra se tomu říká i kvůli místní specialitě. Nejtěžší freeride v oblasti totiž začíná do slova a do písmene skokem do díry ze sněhového převisu. Stojíte na okraji a prostě spadnete do díry. Brrr to je krása.

Jackson Hole, USA

PARK CITY, Utah, USA

Tohle místo znáte, protože jste ho vídávali před devíti lety na olympiádě v Salt Lake City. Mají tam, stejně jako v celém Utahu, prý nejlepší sníh na světě, protože je dokonale suchý.

Park City, jež bylo vyhlášeno jedním z dvaceti nejkrásnějších měst Ameriky, je vlastně sedmitisícové hnízdo, které už dávno mělo zaniknout a zachránilo ho právě lyžování. Kdysi se tady těžilo stříbro a zlato, ale v 50. letech se z Park City stalo skoro město duchů. Zimní středisko tu otevřeli v roce 1963, když si uvědomili, že zlato se dá těžit i ze sněhu. Dnes sem přijíždí 1 600 000 lyžařů ročně.

Ještě k tomu sněhu. Utah leží daleko od Pacifiku, odkud přicházejí srážky. Mraky se zvednou přes kalifornské hory, pak pokračují přes vnitrozemí, které je v podstatě poušť. Z ní stoupá teplo, jež mraky připraví o část vlhkosti. Teprve když oblaka narazí na první hory, ochladí se a začnou srážky. A to je právě tady. Za zimu tu nasněží spousty prašanu, který je načechraný a lehký jako pírko kolibříka.

Petr Pravda: Na Park City nikdy nezapomenu

Hned několikrát během pobytu v noci jsem zažil sněhovou bouři, ráno azuro a půl metru nového prašanu. Po sjezdovkách jezdili rangers, kteří neustále dohlíželi na pořádek na tratích. Lyžařská vesnice má pak hlavně pobavit a nakrmit. Obchody a nejrůznější butiky tu střídají různé expozice, bary a restaurace. Na ulici se mezi stánky s občerstvením baví stovky lidí.

V Park City v Utahu kdysi těžili stříbro a zlato, ale pak se z něj stalo město duchů - až někoho napadlo, že stříbro a zlato se dá získat i ze sněhu. A vzniklo asi nejlepší zimní středisko světa

Nejlepší a také jedno z nejdražších lyžování v Rakousku je rozdělené do dvou nepropojených oblastí. Obě místa jsou však mezi sebou za půlhodinku lehce dostupná autem či autobusem. Zóna St. Anton, St. Christoph a Stuben má 133 km tratí a také neuvěřitelně rozlehlé a báječné terény pro freeride.

Luxusní Lech Zürs, pýcha rakouského lyžování, přidává 110 km propojených sjezdovek. Zejména tato oblast má navíc záměrně omezenou kapacitu hotelových lůžek kvůli zachování komfortu turistů. V této oblasti levné ubytování a restaurace nehledejte.

Očima Tomáše Macka, redaktora MF DNES

Kvůli mistrovství světa 2001 tu koleje i nádraží odsunuli z centra na periferii - a tím už je leccos řečeno. Sněhové podmínky jsou údajně nejlepší v Rakousku. Nad vším bdí zdejší rodák, legendární sjezdař Karl Schranz, syn sudetské Češky.

Když sem přijede Evropan, bude si připadat skoro jako doma, protože tohle středisko má kopírovat bavorskou horskou vesničku. Uličky jsou vyměřeny tak, aby nabízely průhledy na okolní hory. Nebylo třeba nic přestavovat, protože Vail postavili na zelené louce. Stalo se to počátkem 60. let a od té doby tady vyrostlo největší zimní středisko v USA a druhé největší zimní letovisko západní polokoule. Když tady v roce 1962 otevírali, měli tři vleky, teď jich je jedenatřicet. Mají tam skoro 200 tratí. Vail byl za posledních sedmnáct let vyhlášen čtrnáctkrát nejlepším lyžařským střediskem Spojených států.

Tomáš Macek

Po dálnici až ke středisku a po jezdícím pásu potom až k lanovkám. U nich dostanete zdarma papírové kapesníčky. Řadoví Američané vyžadují i při lyžování komfort. A aby se večer nenudili, uspořádají pro ně v hale rodeo.

Vail, USA

Verbier se díky každoročním závodům Xtreme Verbier stalo největší Mekkou freeriderů Evropy a možná i světa. A taky jedno z největších, nejlepších a nejmondénnějších středisek ve švýcarských Alpách. Žije tady asi 2 700 obyvatel, ale v zimě tady žije klidně i 35 000 lidí. Mezi nimi švédská či dánská královská rodina, Diana Rossová, Richard Branson či James Blunt.

Verbier je prestižním centrem největší švýcarské oblasti Čtyři údolí.

300 kilometrů sjezdovek a desítky neupravovaných sjezdů. Právě ty napomohly k image Verbier coby světové freeridové metropole. Skuteční freerideři ale sjíždějí jiné svahy.

Švýcarsko, Čtyři údolí, Verbier, Mont Fort

WHISTLER, Kanada

Nad městem, které leží asi 120 kilometrů od Vancouveru, se tyčí dvě hory, jedna se jmenuje - jak jinak - Whistler (což má upomínat na pískání syslů), druhá Blackcomb. Dohromady tvoří největší zimní středisko na západní polokouli. Ročně tam přijedou dva miliony lidí, kteří mají dispozici přes dvě stovky sjezdovek. Nejdelší měří jedenáct kilometrů. Mimochodem, pozor na medvědy: když cítí jídlo, klidně si kvůli němu otevřou i vaše auto.

Michal Sváček, fotoreportér MF DNES

Okouzlily mě okolní lesy. Díky vysoké vlhkosti vzduchu nedalekého Pacifiku jsou stromy a skály obrostlé mechem a kapradím. Whistler má uvolněnou atmosféru. Ale ceny jsou fakt vysoké.

Kanada, Whistler

Kanada, Whistler

ZERMATT, Švýcarsko

Zermatt je prostě Zermatt, lyžování pod vrcholem Matterhornu. Jedinečný, úžasný a zároveň proklínaný a mnohými shazovaný, prý je hlavně pro snoby a bohaté Rusy. Nikde jinde v Alpách však lanovka nevyveze lyžaře tak vysoko, do 3 900 metrů. Kolem jsou skvělé scenerie, takové, jaké se nevidí.

Lyžování je tu báječné. Nejdelší sjezd z Klein Matterhornu měří rovných 17 km a má neuvěřitelné převýšení téměř 2 300 metrů. Dole v údolí čeká jeden luxusní hotel vedle druhého. Tohle místo ve Švýcarsku si Češi zatím moc neoblíbili, ale zajet sem aspoň jednou za život patří do lyžařské bible.

Petr Socha, šéfredaktor magazínu Snow

Myslím, že jestli milovník hor a lyžování musí někam jet, pak je to Zermatt. Ačkoli lze často slyšet opak, duše městečka je čistá a spíše než zbohatlíkům poskytuje Zermatt azyl srdcařům, skutečným milovníkům hor.

Lyžaři v Zermattu