10 nejkrásnějších míst na Slovensku

10:25 , aktualizováno 10:25

Zní to jako klišé, ale je to tak. Slovensko je pro Čechy tou nejbližší zahraniční zemí. A to se týká nejenom vzdálenosti. Snadno se dorozumíme, na návštěvu není třeba znát cizí jazyky, ceny jsou stejné ne-li nižší než u nás. A navíc nás pojí dlouhé roky společné historie.