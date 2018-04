10 NEJ letišť světa. Kde si užijete vířivku a kde neprůstřelnou vestu

Mezinárodní ankety "The Budget Traveller's Guide to Sleeping in Airports" o 10 nejlepších a 10 nejhorších letišť se každoročně účastní desetitísíce cestujících po celém světě. Hlavním měřítkem hodnocení je komfort čekání či přenocování na letišti a bezpečnost.

"Právě dlouhé čekání a spaní v letištních halách je v poslední době celosvětovým tématem. Letecké společnosti totiž šetří, kde můžou, a v případě zpoždění či zrušení letu se do poslední chvíle brání, aby musely cestujícím proplácet ubytování v hotelu," uvedl Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

10 NEJLEPŠÍCH LETIŠŤ SVĚTA 1. Changi, Singapur

pohodlné sedačky, internetové kavárny, dobré jídlo, budíky zabudované v sedačkách, bazén, vířivka, masáže, zahrady, hraje tam živá hudba, zdarma se promítají filmy... 2. Amsterdam, Nizozemí

dětský koutek, internet, sprchy, pohodlné sedačky na spaní, kasino 3. Atény, Řecko

nové letiště - jedno z nejluxusnějších v Evropě, polstrované sedačky, internet zdarma, velmi čisto 4. Auckland, Nový Zéland

přemístitelné sedačky a lavičky, klidné letiště s malou frekvencí hlášení, pohodlné pohovky, sprchy, malé divadlo 5. Helsinky, Finsko

sprchy, pohodlné lavičky a pohovky, internet 6. Hong Kong, Čína

zdvořilý personál, pohodlné sedačky, sprchy, internet zdarma, dětský koutek, televizní místnost 7. Kuala Lumpur, Malajsie

hraje klasická hudba, za poplatek 17 USD (cca 270 Kč) je vstup do salonku, kde můžete následně využít zdarma jídlo, nápoje, pivo, internet, televizi, sprchu, masážní křesla i minigolf 8. Oslo, Norsko

pohodlné lavičky, příjemná teplota v hale, některé prodejny se smíšeným zbožím jsou otevřeny non-stop 9. Soul ( letiště Incheon), Jižní Korea

pohodlné sedačky, internet zdarma, sprchy, zdarma použití uzamykatelných skříněk, dětský koutek, masáže, místnost s hrami, telefonní linka pro stížnosti na letiště 10. Vancouver, Kanada

zdarma internet WiFi, pohodlné sedačky

Letiště v Singapuru je mezi cestujícími natolik oblíbené, že mnozí dokonce doporučují, aby tam lidé přespali i více nocí, a to i v případě, že mají dost peněz na klasický hotel.

Mezinárodní letiště v Singapuru je světovou jedničkou





10 NEJHORŠÍCH LETIŠŤ SVĚTA 1. Port Moresby, Papua - Nová Guinea

občasné přestřelky mezi gangy, před pár lety zemřelo 7 lidí. Na tomto letišti v žádném případě nepřespávat a ani nečekat a pokud možno ho co nejdříve opustit 2. Bombaj, Indie

špinavé, hlučné a zapáchající, nepohodlné sedačky, komáři, bezpečnostní kontrola požaduje někdy úplatky. Toto letiště nemají rádi ani samotní Indové. 3. Káhira, Egypt

po letišti běhají krysy, psi, jsou zde vši, drahé občerstvení, špinavé toalety, bezpečnostní kontrola požaduje někdy úplatky, je zde zápach 4. Chicago, USA

nepohodlné plastové sedačky, příliš mnoho bezpečnostních hlášení, příliš chladno kvůli naplno puštěné klimatizaci, na letišti to páchne jako "zapařené nohy", hlučné, mnoho rozbitých neustále blikajících zářivek, stánky s občerstvením jsou umístěny velmi daleko od sebe 5. Dillí, Indie

nepohodlné sedačky, špinavé, příliš chladno kvůli naplno puštěné klimatizaci, letiště páchne po cigaretovém kouři a po přípravcích proti hmyzu, po letišti běhají myši 6. Jakarta, Indonésie

nepohodlné sedačky, bezpečnostní kontrola požaduje někdy úplatky, špinavé toalety, obtěžování cizinců chudými cestujícími 7. Kyjev, Ukrajina

bezpečnostní kontrola požaduje někdy úplatky, příliš chladno kvůli naplno puštěné klimatizaci, chybná hlášení, tvrdé sedačky, špinavé toalety 8. Lagos, Nigérie

zaznamenány vraždy, loupežná přepadení s nožem, špína, krysy, málo sedaček, špinavé toalety, pracovníci letiště žádají úplatky, imigrační úředníci občas ukradnou pas 9. Moskva ( letiště Šeremetěvo), Rusko

chabé osvětlení, špinavé, není bezpečné, portýři kradou zavazadla, kovové nepohodlné sedačky, hlučně puštěná televize, příšerné jídlo 10. Paříž ( letište Charles de Gaulle), Francie

Toto letiště bylo zařazeno do TOP 10, protože je to typická ukázka letiště, které si hraje na prvotřídní letiště prvotřídního města, skutečnost je ale podle cestovatelů jiná. Letiště je špinavé, ošklivé, hlučné, příliš chladno kvůli naplno puštěné klimatizaci, personál neochotný, jídlo předražené. Jsou zde nepohodlné kovové lavičky, bezdomovci. Uvnitř letiště jsou místa počuraná od psů a povalují se tam psí či jiné výkaly.

Letišti v Port Moresby se doporučuje vyhnout obloukem

"Pražské letiště v Praze-Ruzyni se neobjevilo ani mezi deseti nejlepšími, ani mezi deseti nejhoršími," upozornil Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Podrobnosti o anketě najdete ZDE.