Deset měst v Evropě, jejichž popularita letos závratně rostla

Největší cestovatelský web TripAdvisor, na nějž píší recenze sami uživatelé, porovnal údaje od turistů za loňský a letošní rok. V potaz se brala hodnocení ubytování, restaurací, turistických památek a zajímavých míst. A v žebříčku evropských měst za letošní rok nejvíce poskočilo těchto deset.



1. Porto, Portugalsko

Druhé největší portugalské město Porto dalo jméno nejen celé zemi, ale především lahodnému vínu. Turisty uchvacují barevné fasády domečků vystavěných na kopcích nad řekou Douro a nejen díky nim je Porto zapsáno jako památka do seznamu světového dědictví UNESCO. Hlavním magnetem na turisty je kromě místních vinných sklepů s nabídkou portského vína také kostel São Francisco ze 14. století.

2. Moskva, Rusko

Moskva si léta drží přední místo v žebříčku nejdražších měst světa. Přesto přibývá turistů, kteří ji objevují.

Nádherné kopule Chrámu Vasila Blaženého, zlaté středy největšího pravoslavného kostela na světě Katedrály Krista Spasitele i červené stěny Kremlu vytvářejí jedinečný kolorit. Kromě mnoha památek láká turisty i proslulý ruský cirkus, vyhlášený akrobatickými čísly i kousky s cvičenými zvířaty. Největší město v Evropě místy působí megalomansky, vždyť tu žije více obyvatel než v celé České republice - přes 11,5 milionu. Turisté žasnou i ve stanicích metra, které patří k nejzdobnějším na světě.



3. Brighton, Velká Británie

Brightonu se přezdívá „Londýn na pobřeží“ a turisté sem míří hlavně za plážemi omývanými vodami kanálu La Manche. Život se tu točí zejména kolem mola Brighton Pier. Kolem něj se v zábavním parku soustředí nejvíc atrakcí - bary, arkádové haly, restaurace a dokonce i horská dráha. Kousek od moře se tyčí královský pavilon, který připomíná indický Tádž Mahal. Kousek za West Pier vyrůstá 183 metrů vysoká vyhlídková věž British Airways i360, jejímž autorem je architektonické studio Marks Barfield, které navrhlo proslulé vyhlídkové kolo London Eye.

4. Liverpool, Velká Británie

Do města na severozápadě Anglie se jezdí hlavně za stopami Beatles. Je tu rodný dům Paula McCartneyho, původní klub The Cavern (Jeskyně), který pamatuje první vystoupení Brouků, i na sochu Johna Lennona, jakoby ledabyle opřeného o zeď, která slouží davům turistů k důvěrným fotografiím s legendou. Ještě před 120 lety město bývalo největším přístavem Britského impéria. Celé Liverpoolské pobřeží je od roku 2004 památkou UNESCO a zdejší doky doslova dýchají historií.

Kroky návštěvníků pak stejnou intenzitou směřují do dvou velkých katedrál. Liverpoolská katedrála patřící anglikánské církvi má jednu z nejdelších chrámových lodí, největších varhan a nejhlasitější zvonění. Římskokatolická Liverpoolská metropolitní katedrála měla být původně ještě větší než Liverpoolská katedrála, ale z těchto plánů nakonec sešlo. Přesto se pyšní největším panelem barevného skla na světě.

5. Granada, Španělsko

Je tu jedna z nejznámějších staveb Španělska: maurská pevnost s velkými oblouky a jemnými okrasnými mozaikami - citadela Alhambra. Její orientální krásu začali budovat maurští vládci Granady už od 9. století. Měli šikovné stavitele, kteří jako stavební prvky umně využili i to, jak v průběhu dne dopadá do paláců sluneční světlo. Když Granadu opouštěl poslední maurský panovník Boabdil a naposledy se za ní ohlédl, údajně plakal. Katoličtí králové Isabela a Ferdinand, jimž město odevzdal, si ji zamilovali a zvolili i za místo posledního odpočinku. Město plné pomerančovníků a se zasněženými vrcholky Sierry Nevady za zády dnes láká ty, kdo chtějí snít.

6. Funchal, Portugalsko

Funchal, hlavní město souostroví Madeira, byl prohlášen na počátku 16. století městem a stal se důležitým styčným bodem mezi starým a novým světem. Uvolněné město vděčí za svůj historický význam převážně „bílému zlatu“ neboli madeirskému cukru. Dnes je Funchal známý svými příjemnými teplotami, vínem a řemesly. K nejnavštěvovanějším místům patří otevřený Dělnický trh, vinárna Blandy’s Wine Lodge či Muzeum posvátného umění. Poznávání města usnadňují místní přátelští obyvatelé, schůdné ulice a levné taxíky.

7. Oia, Řecko

Oia na řeckém ostrově Santorini je vytesána do útesů a návštěvníci zde mohou vidět domy vybudované pro benátské námořní kapitány i typičtější „jeskynní domy“ místních vesničanů. Naleznete zde čisté bílé budovy s barevnými střechami, které jsou typické pro řeckou architekturu, a pravděpodobně si užijete také bloumání městem. Ale nesmíte to zvládnout všechno za hodinku – vyplatí se vydržet do západu slunce nad Egejským mořem. Pozorovat ho právě odtud je prý nejhezčí, protože Oia nebývá tak přecpaná turisty jako hlavní město Thera.

8. Krakov, Polsko

Krakov je jedním z kulturně i politicky nejvýznamnějších měst v Polsku. Během druhé světové války zde sídlila ústřední nacistická vláda a dodnes zde přetrvává pozůstatek těžké atmosféry, který budete pociťovat zejména při návštěvě koncentračního tábora Płaszów a továrny Oskara Schindlera. Historické centrum města i židovská čtvrť jsou plné kaváren, obchodů a hospůdek. Na krakovském hlavním náměstí zvaném rynek je jeden ze symbolů Krakova - tržnice Sukiennice. Z Mariánské věže kostela Panny Marie každou celou hodinu hraje trubač, vždy do každé světové strany zvlášť. Čtvrté hraní takzvaného hejnalu vždy hudebník přeruší na památku zastřelení hejnalisty Tatary před mnoha sty lety.

9. Valencie, Španělsko

Podle své hymny je Valencie plná květin, světla a lásky. Možná za to může zdejší počasí, deset měsíců v roce je tu prostě krásně. Zimy tu nejsou tak ponuré jako v Barceloně, léta tu nejsou tak horká jako v Madridu. Typické španělské jídlo paella pochází právě odtud.

Třetí největší město Španělska leží na takzvaném pomerančovém pobřeží (Pobřeží pomerančového květu - Costa del Azahar) a pomerančovníky jsou vidět na mnoha místech. Valencie je také proslulá moderní architekturou, ať už je to obrovská lastura vystupující ze země (kino L ́Hemisferix v areálu Města umění a vědy), lotosový květ (oceánografický areál s delfíny a žraloky) nebo obří oko planetária.

10. Kolín nad Rýnem, Německo

Je to jedno z nejstarších měst v Německu, jeho historie sahá do roku 50. Ve středověku to bývalo největší a nejbohatší německojazyčné město.

Turisty lákají památky od římských věží přes gotické kostely až po krásné příklady moderní architektury. Zdejší katedrála svatého Petra, tedy Dóm, patří k největším gotickým katedrálám a kostelům vůbec. Její dvě věže se tyčí do výšky 157 metrů. Z Kolína pochází slovo kolínská jako označení pro unisex voňavku 4711, která tu má dokonce své muzeum. Na své si tu přijdou i milovníci gurmánských zážitků, mají tu muzeum hořčice i čokolády.



