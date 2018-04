Deset důvodů, proč navštívit České (a Saské) Švýcarsko

1. Hrad nad Českou Kamenicí

Česká Kamenice může být startem tem nebo cílem řady výletů do blízkého i vzdáleného okolí. Kamenický hrad stojí na Zámeckém vrchu nad městem a po výšlapu najdete obvodové zdivo, palác a pěknou novou rozhlednu, z níž je výhled na velkou část Děčínska. Hrad je přístupný celoročně.

2. Dolský mlýn

Dolský mlýn

Zhruba tři kilometry od Jetřichovic najdete romantické torzo Dolského mlýna. Ruina v údolí řeky Kamenice je přístupná pro pěší i cyklisty. V kamenném stavení hospodařili mlynáři s přestávkami už od roku 1515. Dnes však místo proslavily hlavně pohádky. Natáčely se tu Pyšná princezna, Ztracený princ a Peklo s princeznou.

3. Soutěsky na řece Kamenici

Edmundova soutěska

Najdete je nedaleko Hřenska a jde o hluboké kaňony, které řeka v pískovci vymlela během statisíců let. Ve směru toku je u Hřenska Ferdinandova, Divoká a Edmundova soutěska. Edmundovou a Divokou vede turistická značka, v neschůdných částech se lze plavit na pramicích. V Edmundově soutěsce lodě plují zhruba kilometr, v Divoké pak 450 metrů. Hlavně pro děti jde o nevšední zážitek.

4. Brtnický neboli Loupežnický hrádek

Hrad u Brtníků. Autor Petr Kinšt / Wikimedia

Asi dva kilometry od vsi Brtníky uvidíte pozůstatky cest vysekaných do skal a místa, kde byla do pískovce zabudována dřevěná stavení. Neznáme účel hradu ani jeho původní název, je však pravděpodobné, že posádka hlídala ve 14. století obchodní cestu do Lužice.

5. Pravčická brána

Pravčická brána

Největší přírodní skalní brána Evropy (šířka je 27 metrů, výška klenby 16 metrů) leží asi tři kilometry od Hřenska. Vede k ní pohodlná cesta s řadou můstků a průchodů pod převisy. Už v roce 1826 byl pod skalním obloukem postaven výčep. Současný hotel s názvem Sokolí hnízdo nechal na konci 19. století postavit kníže Edmund Clary-Aldrigen jako výletní zámek pro své hosty.

VIDEO: Pravčická brána kamerou čtenáře iDNES.cz. Amatérské video Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

6. Růžovský vrch

Růžovský vrch ze Srbské Kamenice

Růžovskému vrchu (619 m n. m.), další dominantě oblasti, se přezdívá Děčínská Fudžijama - kvůli majestátnímu vzhledu, ale i pro společný sopečný původ. Výšlap na něj ze Srbské Kamenice nebo z Růžové (obě trasy měří kolem 4 kilometrů) je poměrně náročný. Na vrcholu najdete zbytky budov hostince a rozhledny.

7. Labské údolí

Tiské stěny

V partiích vedoucích od Děčína ke Hřensku a dál už nejsme v národním parku, ale v CHKO Labské pískovce. Na kole, pěšky či autem projíždíte nejmohutnější pískovcový kaňon v Evropě, místy až 300 metrů hluboký. Po obou stranách Labe se tyčí celkem 52 pískovcových věží.

8. Mariina vyhlídka

Mariina vyhlídka u Jetřichovic

Dalším z center Národního parku České Švýcarsko jsou Jetřichovice. Na skále nad vsí je z dálky viditelný altán - Mariina vyhlídka. Původně šlo o požární pozorovatelnu, kterou turistům zpřístupnil v roce 1856 kníže Ferdinand Kinský. Z tehdejšího názvu Velký Ostrý byla skála přejmenována podle manželky majitele panství - kněžny Marie Anny Kinské.

9. Königstein

Budete-li mít při výletech po Českém Švýcarsku čas, vyjeďte si i za hranice, k sousedům do Saska. Zhruba po dvaceti kilometrech, stále v Labském údolí, spatříte atraktivní památku - na obří stolové hoře se rozkládá stará vojenská pevnost Königstein.

Projdete-li si hrad, na nějž lze vyšlápnout nebo se nechat vyvézt výtahem, dozvíte se, že jsou tu nejstarší vojenská kasárna v Německu, první posádkový kostel v Sasku i nejhlubší studna v Sasku. Na dva kilometry dlouhou cestu podél hradeb s fascinujícími výhledy si nechte alespoň dvě hodiny.

10. Krůtí prsíčko s angreštovou omáčkou

Pokud se při výletě do Národního parku České Švýcarsko chcete dobře najíst, stojí za to se vydat do restaurace Na Stodolci v Dolní Chřibské, obci plné starých krásných roubenek. Na jídelní lístku mimo jiné mají krůtí prsíčko s angreštovou omáčkou.

Přinášíme recept pro ty, kteří by si specialitu chtěli uvařit doma.

Suroviny

400 g angreštu

1 lžíce másla

1 lžíce hladké mouky

20 g cukru

250 ml 30% smetany

100 ml bílého vína

špetka soli

dušená krůtí prsa pro 4 osoby

domácí houskový knedlík

Postup: