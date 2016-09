Hledání ráje pod nejnebezpečnějším vulkánem světa

Dominantu Seattlu tvoří centrum s výškovými budovami a na pozadí hora Mt. Rainier, která dokresluje dokonalou kulisu jako z filmu. Přestože se jedná o velkoměsto s populací 650 tisíc obyvatel, nepřipadal jsem si jako v rušném „blázinci“.

Seattle je obklopen spoustou ostrůvků, vodou, nedalekými horami a milovníci přírody si rozhodně přijdou na své. Navíc se dá ve městě dobře najíst i pobavit.

Je možné prozkoumat skrytá zákoutí s úzkými uličkami, kde je spousta restaurací a barů, nedaleko přístavu je velká městská tržnice s farmářskými a rybími trhy.

A když přeje počasí, o zábavu je postaráno. Každý den jsme měli teploty přes 30 stupňů. To nás potěšilo, protože Washington se řadí mezi nejdeštivější státy v USA.

The Space Needle

Vypravili jsme se na Space Needle a podařilo se nám podívat na Seattle z ptačí perspektivy. Tato futuristicky vypadající věž byla poprvé otevřena roku 1962 a dnes je neodmyslitelnou ikonou města. V podstatě je hlavní turistickou atrakcí amerického severozápadu.

Výhled na centrum Seattlu. Na fotce je k vidění nákladní loď, která odplouvá z nedalekého přístavu. Vlevo se tyčí The Space Needle. Pohled na centrum Seattlu a přilehlý nákladní přístav

Věž je vysoká téměř 185 metrů a ve výšce 158 metrů je vyhlídka, na kterou se dá dopravit rychlovýtahem (4,5 m/s) za pouhých 41 sekund. O prohlídky je velký zájem a lístky je nutné dopředu rezervovat na webu nebo si je lze zakoupit u pokladny. Vstup pro dospělého stojí od 22 dolarů.

Trajektem na Bainbridge Island

V průběhu naší cesty po severozápadě USA nechyběl ani výlet po vodě. Na Seattlu je zajímavé, že v okolí města je spousta malých ostrovů, na kterých žijí lidé a denně se dopravují do města trajektem.

Na místní poměry je to naprosto běžná záležitost. Trajekty převážejí nejen pasažéry, ale i jejich auta. Zahlédl jsem spoustu lidí, jak nalodili svá vozidla, v baru si dali snídani a pak z trajektu rovnou do práce. Plavba trvala 30 minut.

Jen pro představu, ostrov Bainbridge je asi osm kilometrů široký a 16 kilometrů dlouhý, zabírá rozlohu necelých 72 tisíc kilometrů čtverečních a žije tam 23 tisíc lidí. Na ostrově mají obchody, restaurace, vinárny, muzea i parky.

Do obchodu pro legální marihuanu

Washington je jedním z mála států v USA, které v současnosti povolují užití marihuany k rekreačním a zdravotním účelům. Jelikož jsem zvědavý reportér, nedalo mi to a šel jsem se podívat, jak jednoduché je koupit si legálně marihuanu.

Stačilo zajít do speciálního obchodu, které tady přezdívají „weed shop”, a při vstupu předložit občanku. Vstup je povolen pouze osobám nad 21 let, což je v USA považováno za věk dospělosti. Před vchodem mě uvítala příjemná mladá žena, která zkontrolovala moji totožnost a celou dobu se na mě usmívala.

Cíp ostrova Bainbridge. V dálce je vidět Seattle. Momentka zachycená před prodejnou legální marihuany. Poutač zaujal venčícího se psa.

Interiér prodejny měl moderní design a za skleněnými vitrínami byly vystaveny třeba sušenky, bonbony, dýmky a samozřejmě různé druhy marihuany. Vše bylo volně k prodeji.

Úchvatný Národní park Mount Rainier

Cestu do hor jsme původně neplánovali. Později jsme ale usoudili, že bychom neměli o takový zážitek přijít. Národní park Mt. Rainier je vzdálený 100 kilometrů jihovýchodně od Seattlu. Když jsme se k němu blížili, před námi se rozprostřela obrovská hora, jejíž vrcholky byly pokryté sněhem a kolem se linuly mraky. Atmosféru dokreslovaly sluneční paprsky.

Mt. Rainier dosahuje výšky 4 392 metrů. Jedná se o největší horu ve státě Washington a zároveň je to aktivní stratovulkán. Na něm se nachází největší počet ledovců na jediné hoře na kontinentálním území Spojených států – 25 hlavních ledovců a několik nepojmenovaných sněhových polí.

Příjezd do Národního parku Mount Rainier Při příjezdu do národního parku nás vítá Mt. Rainier.

Tento vysoký gigant je považován za jeden z nejnebezpečnějších vulkánů na světě, a to právě kvůli velkému počtu ledovců. Při erupci by se mohla uvolnit obrovská masa sněhu a ledu a to by znamenalo fatální následky pro údolí kolem řeky Puyallup i pro některé části metropolitní oblasti Seattlu - v celém regionu žije až 3 700 000 lidí. Poslední erupce byly zaznamenány roku 1894.

Krajina pod ledovci, konečně v ráji!

Při vstupu do národního parku jsme obdrželi mapu s průvodcem. Vybrali jsme si středně náročnou trasu pro pěší turistiku v délce do deseti kilometrů. Auto jsme zaparkovali u Reflection Lakes a odtamtud jsme si dali výšlap.

Národní parky v USA slaví 100 let Systém národních parků v USA oslavil 25. srpna 2016 stoleté výročí. Američané dostali jako dárek vstup zdarma do všech národních parků, kterých je 412, a to ve dnech od 25. srpna do 28. srpna.

Lepší místo jsme si vybrat nemohli. Jak už název této lokality napovídá, silueta hory se odráží na hladině jezera. Při návratu z túry, když zapadalo slunce, jsem měl štěstí a pořídil jsem impozantní fotku s odrazem hory při soumraku. Najdete ji ve fotogalerii.

Výšlap se nakonec proměnil v docela náročnou túru, při které jsme se dostali až do nadmořské výšky přes 1 700 metrů. Pěkně jsme si provětrali plíce.

Kolem cest kvetly borůvky a lesní jahody - docela pozdě na to, že už byla půlka srpna. Míjeli jsme menší jezírka i skalní vyhlídky a na jedné z nich jsem spatřil sviště, jak pobíhal na šutrech mezi skalami. Najednou se před námi otevřelo údolí plné květin a rozlehlé vysokohorské louky zářily všemi barvami. Na vrcholku Mt. Rainier zářila hluboká sněhová pole i ledovce a všude kolem bylo slyšet zvuky vodopádů. Mraky se pozvolna vytratily a měli jsme tak úžasný výhled. Lépe jsme si to načasovat nemohli.

Vysokohorské louky pod ledovcem v Národním parku Mount Rainier

Na samotném konci jsme dorazili do „ráje”, do lokality přezdívané Paradise Park. Ocitli jsme se u historické horské chaty Paradise Inn, kam přijíždějí turisté z celého světa. Právě z tohoto oblíbeného místa si vychutnávají nejkrásnější pohled na Mt. Rainier.

Užili jsme si ho také my a k tomu jsme si dopřáli zasloužené občerstvení na venkovní zahrádce. V tu chvíli se k nám připojil nezbedný čipmank. Jako by chtěl připomenout, že je v národním parku doma. S návštěvníky si pohrával a snažil se jim „ukrást” jídlo. To nás na závěr našeho výletu opravdu hodně pobavilo.