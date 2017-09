Genius loci japonských hor. Sopka Zaó vás dostane v jakoukoliv dobu

Může se hodit Kudy na Zaó

Na Zaó lze dorazit dvojím způsobem a oba jsou zážitkem pro milovníky a obdivovatele šinkanzenu. Praktičtější je použít z Tokia Jamagata-šinkanzen provozovaný modrobílými soupravami E3 Tsubasa do Jamagaty a odsud použít autobus do Zaó Onsen. Šinkanzen jede po Tohoku-line, ze které ve Fukušimě odbočí a sdílí trať s klasickými vlaky. Šinkanzen pak projíždí hlubokým horským údolím mezi Zaó a Azumou s četnými mosty a tunely. Trochu delší, ale taktéž použitelný způsob je svézt se z Tokia nejrychlejším japonským šinkanzenem Hajabusa až do Sendai a odsud opět autobusem. Pokud chcete navštívit další zajímavá místa na horách v této oblasti, určitě je užitečné si pronajmout v Sendai případně v Jamagatě auto. Možné je také přijet autem. Z Tokia to je ale skoro 6 hodin jízdy po dálnici. Japonská zima

Horké tropické léto s velmi vysokou vlhkostí vzduchu je, díky tzv. tropickému Černému proudu, v ostrém kontrastu se zimou. V zimním období je japonské klima ovlivněno jiným silným prouděním vzduchu, tentokrát však ze severu. Velmi chladný vzduch pojme vlhkost nad oceánem a následně se střetne s bariérou hor japonských ostrovů. To vyvolává velmi intenzivní přívaly sněhu podél západního pobřeží a především v centrálním pásu hor se sněhovým úhrnem na vrcholcích běžně i přes 10 m, kde i vzrostlé stromy mohou zcela zmizet pod sněhem. Vlhkosti dokonale zbavený vzduch dále pokračuje k východnímu pobřeží, kde je zima také chladná, ale typicky zcela beze srážek a dlouhé týdny s jasnou modrou oblohou. Rozhraní mezi klimatem západního a východního pobřeží je především v centrálním Honšú velmi ostré, mnohdy v rámci kilometrů. Pak se může slunečný den beze sněhu náhle zlomit v intenzivní sněžení, na což je potřeba dát pozor především při řízení auta s nutnou zimní výbavou. Úklid sněhu v Japonsku

Horké prameny jsou používány ještě k jedné velmi praktické věci obvyklé ve všech japonských zimních resortech na úbočích sopek. Horká voda je svedena kanálky pod chodníky, na kterých tak okamžitě taje sníh a není třeba řešit jeho úklid. Pokud prameny produkují dostatečně velké množství vody, pak jsou takto bezpracně uklizeny i městské silnice a velké části města jsou tak prakticky beze sněhu.