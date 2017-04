Zahraniční dovolená 2017: ještě dražší Chorvatsko a vyprodané Řecko

Last minuty už nefrčí, zejména pokud se jedná o ty nejoblíbenější destinace. V roce 2017 si může gratulovat ten, kdo vsadil na first moment. Jistota je jistota. Podle údajů Asociace cestovních kanceláří České republiky vzrostly letos ve srovnání s rokem 2016 předprodeje zájezdů o celých 80 procent.



Pomyslné tlačenice u přepážek cestovních kanceláří totiž nevytvářejí jen čeští klienti, o vysněnou dovolenou u moře našinec soupeří s turisty z dalších evropských zemí, kteří mají podobné priority a prožívají podobná dilemata.

Na dovolené s rodinou touží čeští klienti po klidu a pocitu bezpečí.

Ať chtějí, nebo ne, do plánování se jim vtírají třeba otázky související s uprchlickou krizí, terorismem či politickou nestabilitou v určitých částech světa. A tak si místo svého relaxu vybírají ještě pečlivěji než kdy dřív.



„Na druhou stranu bych ale neřekl, že se naši lidé nějak výrazně vyhýbají místům, kde v nedávné době došlo k teroristickým útokům,“ míní Stanislav Zíma, člen představenstva Asociace cestovních kanceláří ČR.

Například Paříž podle něj zaznamenala v roce 2015 (po atentátu na redakci Charlie Hebdo – pozn. red.) propad zájmu, ale jen na krátký čas. „V současné době je prodej zájezdů do francouzské metropole téměř na stejné úrovni jako dříve,“ dodává Zíma s tím, že lidé přistupují k potenciálním rizikům pragmatičtěji. „Je to stejné, jako když já jedu na D1, kde velmi často dochází k vážným nehodám, a říkám si, mně se to nestane,“ míní.

Kdo dřív přijde

Výběr prázdninové destinace dnes rozhodně není tak jednoduchý, jako býval. Málokdo se dnes řídí při jejím výběru pouze cenou, fotkami z katalogu a vzdáleností hotelu od pláže. Často je skloňováno slovo bezpečnost a kvalita služeb, lidé si chtějí na dovolené odpočinout. A ukazuje se, že i tady vyhrává ten rychlejší a rozhodnější.

„V některých destinacích, jako je Řecko a Španělsko, jsou už kapacity zejména v nejoblíbenějších hotelech na pláži s all inclusive z velké části vyprodané,“ přibližuje Stanislav Zíma. V Řecku je letos podle něj kromě pevninských pláží zájem hlavně o dovolenou na Krétě, Rhodosu, Kosu a Korfu. Španělsko pak láká nejen na letoviska Pyrenejského poloostrova, ale v kurzu jsou znova také Baleáry. Stabilní zájem je rovněž o Bulharsko a Maroko.



Opomíjené Turecko

Skokany roku v předprodejích jsou letos podle Asociace cestovních kanceláří Egypt, který se zase vrací na výsluní, a jižní Itálie, konkrétně Sardinie, Sicílie, Kalábrie nebo Ischia. Naopak velmi vlažně to zatím vypadá s nákupem zájezdů do Turecka.

To je přitom podle Stanislava Zímy známé velmi kvalitními službami za příjemné peníze. Je tedy pravděpodobné, že na poslední chvíli se mnozí pro tuto destinaci rozhodnou. Už proto, že Řecko prostě nebude ani pod pultem.

Co je také velmi zajímavé, je nárůst obliby dříve exotických destinací, jež byly doménou spíše movitější klientely, která zde hledala povyražení v zimních měsících. Takové Kapverdy, Kanárské ostrovy nebo třeba Saúdská Arábie, konkrétně Dubaj, se stále častěji stávají letním cílem pro dovolenkáře s průměrným příjmem. Může za to mimo jiné i klesající trend v cenách letenek.

Chorvatsko se letos ještě prodraží

Která zahraniční letní destinace je mezi našinci nejoblíbenější? Samozřejmě Chorvatsko, které za poslední dva roky – i vzhledem k výše řečenému – zaznamenává trvale se zvyšující zájem našinců. Jen vloni tam trávilo dovolenou 828 000 Čechů a Češek.

Cesta na dovolenou do oblíbeného Chorvatska se letos poněkud prodraží.

Země, jejímiž výhodami jsou nejen krásná příroda, čisté moře, slovanský jazyk a skvělé jídlo, ale také dobrá dostupnost autem, má však také několik turistických minusů. Tím zdaleka nejnepříjemnějším je růst cen, který mělo mnoho z vás v posledních letech možnost posoudit na vlastní peněženku.



Letos se k tomu přidává navíc zdražení mýtného o 5 % (v létě by měla jeho cena stoupnout ještě o dalších 10 %) a také vyšší DPH v pohostinství. Pětadvacetiprocentní daň se už odrazila na jídelníčku mnoha restaurací a kaváren, další zvýšení cen plánují. Rozhodně je třeba do budoucna počítat s tím, že prázdniny v Chorvatsku nebudou patřit do kategorie levná letní dovolená.