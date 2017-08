Pozor, jen pro náročné. Dokonalost v největším zážitkovém světě v Rakousku

Může se hodit Největší zážitkový alpský svět

V oblasti Wilder Kaiser - Brixental naleznete celkem šest horských zážitkových světů.

1. Hexenwasser Söll - první horský zážitkový svět v Rakousku. Plný vodních hrátek, s nejdelší "bosonohou" stezkou v Rakousku. www.hexenwasser.at

2. Ellmi ́s Zauberwelt - najdete ho na vrcholu Hartkaiser nad Ellmau, přírodní pohádkový a kouzelnický svět, kde žasnou i dospěláci. www.ellmi.at

3. KaiserWelt Scheffau - vyjedete na vrchol Brandstadl, objevíte výtvarnou dílnu i císařskou dřevěnou pevnost uprostřed lesa. www.kaiserwelt.at

4. Filzalmsee - dobrodružný jezerní a bažinný svět v Brixen im Thale. www.filzalmsee.at

5. Hohe Salve - tyrolský vyhlídkový vrchol číslo jedna, 360 stupňů s pohledem na více než 70 třítisícových vrcholů, nejvýše položený kostel v Rakousku a nejvýše položená otáčivá terasa v Rakousku

6. Alpinolino Westendorf - park plný napínavých objevů a úkolů, zábavy a dobrodružství , vše v přírodní podobě. www.westendorf.at/de/alpinolino.html

Golf - přímo v Ellmau naleznete dvě golfová hřiště, čtyři jsou v Kitzbühelu a sedm dalších v dosahu jedné hodiny autem, www.golf-kitzalps.at

Bazén a koupaliště "Kaiserbad" - najdete tu venkovní tobogány, nový wellness a dětský pirátský svět - denní vstupenka s návštěvnickou kartou dospělí 7,80 eura (205 Kč), děti od 6 let 3,90 eura (100 Kč), www.kaiserbad.com

E-Bike - Wilder Kaiser patří k největším oblastem na světě pro E-Bike cykloturistiku. V půjčovnách je k dispozici 275 elektrokol a 75 nabíjecích stanic.

Turistika a vysokohorská turistika - najdete tu více než 700 kilometrů udržovaných turistických stezek všech stupňů obtížnosti. Můžete se vydat na krátké rodinné túry, případně vyrazit na několikadenní náročné přechody. K tomu nejnáročnějšímu patří pětidenní túra kolem masivu Wilder Kaiser s převýšením 5000 m a celkovou délkou 65 kilometrů.

MTB - najdete tu více než 400 kilometrů tras pro horská kola a bikepark.

Paragliding - mezi masivem Wilder Kaiser a Brixentalem panují ideální podmínky. Jedinečným místem pro start je samostatně stojící vrchol Hohe Salve. V oblasti působí několik profesionálních center pro tandemové lety a začátečníky.

Po stopách seriálu "Doktor z hor" - slavný seriál se natáčí právě v této oblasti. Můžete se vydat na výšlap Doktora z hor, prohlédnout si místa natáčení, zúčastnit se rodinného E-Bike cyklovýletu po stopách seriálu atd.

Navštivte chovnou stanici lipicánů, vydejte se na canyoning, můžete se vyřádit na lezecké stěně v Kaiserbadu, vydat se na organizovaný výšlap na východ slunce, projít si muzeum v Ellmau, vychutnat si pravidelnou úterní Ellmauskou letní noc a spoustu dalšího.

Můžete volit ze dvou dálničních tras. Přes Regensburg, Mnichov, Rosenheim, Kufstein. Nebo přes Linec, Salcburk, Rosenheim, Kufstein. Z Prahy je to přibližně 500 kilometrů. Pozor na bavorské dálnici A8 před Rosenheimem ve směru od Mnichova, a pak dále na A93 ve směru na Kufstein - je tu řada uzavírek. Popojíždí se , nebo dokonce stojí před křižovatkou Dreieck Inntal. Vyhněte se raději napjatým víkendovým časům. Jak jezdí lanovky:

V provozu je aktuálně 13 lanovek s provozní dobou 8.30 - 17.30 hodin, pozor - některé začínají později nebo končí dříve. Většina lanovek jezdí do 22. října, lanovka v Ellmau na Hartkaiser dokonce do 5. listopadu. Kolik to stojí

Můžete si zakoupit jednu konkrétní jízdu nebo zážitkovou turistickou kartu ("Wanderpass"), která vám umožní neomezené používání lanovek. Jednodenní "Wanderpass" stojí s návštěvnickou kartou 22 eur (570 Kč), ročníky 1999 - 2001 zaplatí 16,50 eura (430 Kč), děti 11 eur (285 Kč), ročníky 2013 a mladší jezdí zdarma. Jednotlivá jízda nahoru a dolů do údolí vyjde například v Ellmau na Hartkaiser na 20,50 eura (540 Kč), děti na 11 eur (285 Kč). Pozor - v období od 30. 9. do 5.11. 2017 jezdí děti do 15 let zdarma, pokud si jeden rodič koupí minimálně třídenní "Wanderpass". Ceny ubytování:

Wilder Kaiser je jeden z největších lyžařských "kolotočů" v Rakousku a patří rozhodně ke dražším údolím. V Ellmau zaplatíte za standardně příjemný, upravený apartmán o velikosti 70 m2 v hlavní letní sezoně pro čtyři osoby přibližně 140 eur (3 680 Kč) na noc, luxusnější a větší apartmány se pohybují okolo 200 a více eur za noc (5 250 Kč).