Pro všechny, co milují výzvy. Adrenalin na kole v okolí Suľovských skal

Ne, nepřeháníme, unikátní skalní systémy v okolí Súľova si vás dozajista získají. Jsou vskutku neopakovatelným, avšak neprávem opomíjeným přírodním skvostem. A tichá, klidná atmosféra docela dobře probouzí i představivost.

Kdo zná slovenskou pohádku Král sokolů, možná súĺovské exteriéry pozná. Bohatě členitá krajina proslula nespočtem bizarních jehlicovitých útvarů, skalních věží a bran, homolí a soutěsek zvláštní struktury. Jakoby zde někdo z betonu nakapal hrady či pouze hradní věže přesně takové, jaké si vyrábějí děti z mořského písku.

Ve skutečnosti se jedná o vnějšími vlivy vytvarovaný slepenec vápence, který má původ v třetihorách. A jelikož je to úkaz zcela ojedinělý, který je k vidění pouze tady, jmenuje se súľovský slepenec.

Toto pozoruhodné skalní město je součástí Chráněné krajinné oblasti Strážovské vrchy a leží nedaleko hranic s Českou republikou.

Živá pohlednice v srdci skal

Za vstupní bránu k těmto křivolakým jehlicím můžeme považovat Súĺov. Pokojná horská vesnička obklopená skalním prstencem je pro všechny bikery ideální výchozí bod.

U Súľovského cyklopoledníku se rozbíhají cyklotrasy do všech směrů, aby se propletly okolními skalami za tím nejzajímavějším, co lze v této oblasti vidět. Ale žádné strachy, ač je tato oblast eldorádem náročných cyklistů, dobře se zde projedou i ti, co zrovna netrénují na místní vyhlášený Bike maraton.

Líbivé pohledy na okolní kopcovité louky se skalní kulisou v pozadí dávají tušit, že dnešní výlet bude přece jen trošku bolet. Ať ze Súľova vyjedete kamkoli, je jasné, že to bude do kopce. Cyklotrasa 2410 vyvede ty zdatnější až na Roháčské sedlo, ale největší lákadlo naleznete na louce pod lesním masivem.

Súĺovské skály jsou destinací nevšedních krajinných scenérií bez komerčního nádechu.

Stoupání po lukách je sice vydatné, ale to, co spatříte, vás bude magneticky přitahovat k bližšímu ohledání. Osmnáctimetrový velikán dřímající pohodlně na louce mezi pasoucím se stádem ovcí je něco, co jen tak běžně nepotkáte. Obří jehlan ležící na jednom svém boku je tzv. Zrakovou pyramidou. Jedná se o umělecké dílo Juraja Gábora a má zprostředkovávat dvojí estetický zážitek.

Jednak pyramida sama o sobě je vnímána jako socha dotvářející krajinu, ale hlavní poselství je to, co můžeme vnímat z jejích útrob. Původně byla Zraková pyramida umístěna v galerii a byl z ní promítán hodinový záznam krajiny v různých časových proměnách.

Léto na Slovensku Tipy na krátké výlety i celou dovolenou najdete ve speciální slovenské příloze

Nápad vyměnit galerii za skutečnou přírodu byl nasnadě, a tak se pyramida ocitla v Súľovských skalách. Hlavní ideou této živé pohlednice je zastavit se, zpozornět a vnímat detaily místní krásné krajiny.

Harmonické naladění pak můžete vystřídat za adrenalinový sjezd. Nebo se můžete jen tak snést zpět do Súľova a pokračovat za duševní očistou okolní krajinou až ke Kolibě pod Skalami. Louky, lesy, skály, ovce, koně, halušky, pravá slovenská atmosféra zde dýchá do všech stran.

Na svém kole můžete zažít všechno

Záleží jen na vaší chuti, kam se vydat dál. Pokud byste chtěli prověřit svoji kondici, vydejte se na Roháčské sedlo, které je kultovním místem súľovských cyklotras. Některé pasáže jsou součástí výše zmiňovaného Bike maratonu a vy se můžete na chvíli vžít do kůže závodníka prožívajícího tento nevšední cyklistický zážitek.

Počáteční stoupání po loukách je rozcvička, ale potom přijde peklo. Převýšení je sice jen něco málo přes 300 výškových metrů, ovšem stoupání úzkými svážnicemi dá zabrat a každičký metr vzhůru je cítit po celém těle.

Už při výjezdu je jasné, že ani sjezd nebude růžová bavlnka. Nicméně bikeři, pro které je asfalt nuda a k potěšení z jízdy potřebují pořádný terén, budou ve svém živlu.

Náročné technické úseky v lese střídají rychlé pasáže na pastvinách, jen pozor na ovce! Klobouk dolů před závodníky, kteří v nejdelším okruhu musí zdolat na 84 kilometrech převýšení více než tři tisíce výškových metrů. V takovémto terénu zažijí na svém kole úplně všechno. Avšak lidé mají rádi výzvy, čímž bezpochyby zdejší maraton je. K závodění a sportu zde motivují i děti a dorost. Trasy pro dospěláky by asi těžko zvládly, a tak jsou pro ně připraveny i speciální okruhy s názvem Dětská tour Petra Sagana.

Klasika, která zaručeně nezklame

Po náročné cyklistice možná přijde vhod změna. Proplést se a pokochat skalami v těsné blízkosti je lepší pěšky. Zdejší trasy nejsou příliš dlouhé, mají však slušné převýšení, takže se nejedná o žádné pohodové vycházky.

Súĺovský hrad patří asi k tomu nejlepšímu, co můžete v okolí skal navštívit. Maskován okolními skalami je zprvu nenápadný, o to více je cesta za ním trnitá. Výstup vede lesní stezkou do příkrého kopce a v koncových místech nechybí ani pomocné úchyty nebo žebříky.

Pohledy ze Súľovského hradu. Odměnou za náročný výstup je dechberoucí panorama.

Po této zkušenosti snadno uvěříte, že patří k nejnedostupnějším hradům na Slovensku. Osudné se mu stalo až zemětřesení v polovině 18. století. Přemozte vyčerpání a protáhněte se úzkými chodbami až na samý vrchol.

Pohledy se budou dozajista stáčet severozápadním směrem k vrcholkům Roháč a Brada, přestože celé panorama je dechberoucí. Přesně tyto okamžiky jsou drogou, která nás žene do strmých kopců vzhůru. Zde máte pocit, že jste předávkováni.

Až se o slovo přihlásí únava, není nic jednoduššího, než popojet pár kilometrů do Rajecké doliny, známé svými termálními prameny. Podtrženo sečteno, Súĺovské skály jsou zajímavá destinace bez komerčního nádechu, kde budete za přiměřenou námahu odměněni nevšední krajinnou scenérií a panenskou přírodou, k níž dozajista zahoříte obdivem.